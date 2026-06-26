Wimbledon introduce la regola per il caldo estremo: pausa di 10 minuti se lo stress termico supera la soglia

Wimbledon 2026 introduce una novità regolamentare importante per proteggere la salute dei giocatori. Le alte temperature registrate nelle ultime settimane nel Regno Unito hanno spinto l’All England Club ad adottare una nuova “heat rule”, una procedura pensata per gestire le condizioni di caldo estremo durante i Championships.

La regola entrerà in vigore quando l’indice di stress termico raggiungerà o supererà la soglia di 30,1 gradi. In quel caso, uno dei due giocatori potrà richiedere una pausa straordinaria di 10 minuti, concessa automaticamente a entrambi i tennisti in campo.

Nei match al meglio dei tre set, la pausa potrà essere effettuata tra la seconda e la terza frazione. Nei match maschili al meglio dei cinque set, invece, l’interruzione sarà prevista tra il terzo e il quarto parziale.

Per stabilire l’eventuale applicazione della norma, l’organizzazione effettuerà misurazioni specifiche 30 minuti prima dell’inizio della giornata e poi nuovamente alle 14:00 e alle 17:00. L’indice non terrà conto soltanto della temperatura dell’aria, ma anche di elementi come l’umidità e il calore proveniente dalla superficie di gioco, così da offrire una valutazione più precisa del rischio per gli atleti.

La regola, però, non sarà valida in ogni situazione. Non si applicherà ai match disputati sotto il tetto, né agli incontri di doppio o alle partite sospese e riprese il giorno successivo.

Tra i giocatori che potrebbero beneficiare maggiormente di questa misura c’è anche Jannik Sinner, che in passato ha avuto qualche difficoltà fisica in condizioni di caldo intenso. L’azzurro, atteso a Wimbledon da campione in carica, potrà dunque contare su una tutela aggiuntiva nel caso in cui le temperature dovessero diventare particolarmente impegnative.

La scelta dell’All England Club conferma come anche Wimbledon, pur restando il torneo più legato alla tradizione, debba adattarsi a una realtà climatica sempre più frequente. Il caldo estremo non riguarda più soltanto gli eventi sul cemento o sulla terra battuta: anche l’erba londinese dovrà fare i conti con condizioni sempre più difficili da gestire.





Francesco Paolo Villarico