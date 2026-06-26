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Wimbledon introduce la regola per il caldo estremo: pausa di 10 minuti se lo stress termico supera la soglia

26/06/2026 13:16 11 commenti
Wimbledon introduce la regola per il caldo estremo: pausa di 10 minuti se lo stress termico supera la soglia
Wimbledon introduce la regola per il caldo estremo: pausa di 10 minuti se lo stress termico supera la soglia

Wimbledon 2026 introduce una novità regolamentare importante per proteggere la salute dei giocatori. Le alte temperature registrate nelle ultime settimane nel Regno Unito hanno spinto l’All England Club ad adottare una nuova “heat rule”, una procedura pensata per gestire le condizioni di caldo estremo durante i Championships.

La regola entrerà in vigore quando l’indice di stress termico raggiungerà o supererà la soglia di 30,1 gradi. In quel caso, uno dei due giocatori potrà richiedere una pausa straordinaria di 10 minuti, concessa automaticamente a entrambi i tennisti in campo.

Nei match al meglio dei tre set, la pausa potrà essere effettuata tra la seconda e la terza frazione. Nei match maschili al meglio dei cinque set, invece, l’interruzione sarà prevista tra il terzo e il quarto parziale.

Per stabilire l’eventuale applicazione della norma, l’organizzazione effettuerà misurazioni specifiche 30 minuti prima dell’inizio della giornata e poi nuovamente alle 14:00 e alle 17:00. L’indice non terrà conto soltanto della temperatura dell’aria, ma anche di elementi come l’umidità e il calore proveniente dalla superficie di gioco, così da offrire una valutazione più precisa del rischio per gli atleti.

La regola, però, non sarà valida in ogni situazione. Non si applicherà ai match disputati sotto il tetto, né agli incontri di doppio o alle partite sospese e riprese il giorno successivo.

Tra i giocatori che potrebbero beneficiare maggiormente di questa misura c’è anche Jannik Sinner, che in passato ha avuto qualche difficoltà fisica in condizioni di caldo intenso. L’azzurro, atteso a Wimbledon da campione in carica, potrà dunque contare su una tutela aggiuntiva nel caso in cui le temperature dovessero diventare particolarmente impegnative.

La scelta dell’All England Club conferma come anche Wimbledon, pur restando il torneo più legato alla tradizione, debba adattarsi a una realtà climatica sempre più frequente. Il caldo estremo non riguarda più soltanto gli eventi sul cemento o sulla terra battuta: anche l’erba londinese dovrà fare i conti con condizioni sempre più difficili da gestire.



Francesco Paolo Villarico

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11 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

NonSoloSinner (Guest) 26-06-2026 14:11

A Wimbledon non ricordo mai un torneo di caldo estremo… 30 gradi per noi italiani è una passeggiata in estate

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Olga (Guest) 26-06-2026 14:04

Scritto da Gaz
Non bisognerebbe solo accettare le proposte di quelli che vorrebbero i 2 set su 3 nel maschile anche negli slam,ma anche quelle di coloro che chiedono i 3 su 5 per le donne.

Io propongo di separare nettamente gli Slam maschili e femminili e i tornei ATP da quelli WTA, per ridare dignità al tennis femminile. Ovviamente premi proporzionali agli incassi!

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Pippolivetennis 26-06-2026 12:03

Scritto da Scaino
“tra i giocatori che potrebbero beneficiare maggiormente di questa misura c’è anche Jannik Sinner…che potrà contare su una tutela aggiuntiva…”
Villaraz non si smentisce mai!

Concordo. Frase evitabile, perché di esempi di malori per condizioni caldo/umide estreme ce n’è stati tanti.
Fare un nome soltanto può far sembrare tendenziosa la precisazione.
Ma si sa che Sinner è il nome da citare sempre, nel bene e nel male per dare risalto a tutto e vendere bene.
Mi piacerebbe fare un altro esempio in un altro sport, ma non è il caso.

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+1: Betafasan
Gaz (Guest) 26-06-2026 11:58

Non bisognerebbe solo accettare le proposte di quelli che vorrebbero i 2 set su 3 nel maschile anche negli slam,ma anche quelle di coloro che chiedono i 3 su 5 per le donne.

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JOA20 (Guest) 26-06-2026 11:27

Scritto da Scaino
“…uno dei due giocatori potrà richiedere una pausa straordinaria di 10 minuti, concessa automaticamente a ENTRAMBI i tennisti in campo”
E io che pensavo che l’altro continuasse a giocare da solo…

Il giocatore che richiede la pausa avrà i ventilatori e l’ombra, l’altro dovrà stare al sole senza protezione

/s

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Gaz (Guest) 26-06-2026 11:13

Lo scrissi durante il torneo sempre piovoso di Roma,che ormai si vede meno pioggia durante il torneo di Londra.
Un anno di molti anni fa il primo turno durò una settimana,tanto da fare cadere una tradizione inglese,della prima domenica senza tennis.

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Taxi Driver 26-06-2026 11:03

Scritto da robi
Ma da lunedi, fortunamente per loro e per i giocatori, sembra che l’emergenza caldo intenso debba cessare! Noi invece continueremo a schiattare ancore non si sa quanto!

Siamo nati x schiattare bro…nel mezzo cè intrattenimento

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magilla 26-06-2026 10:55

Scritto da Scaino
“tra i giocatori che potrebbero beneficiare maggiormente di questa misura c’è anche Jannik Sinner…che potrà contare su una tutela aggiuntiva…”
Villaraz non si smentisce mai!

in effetti la precisazione sembra piu’ scritta da un troll che da un giornalista

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+1: Taxi Driver, Pippolivetennis, walden, Betafasan
Scaino 26-06-2026 10:46

“tra i giocatori che potrebbero beneficiare maggiormente di questa misura c’è anche Jannik Sinner…che potrà contare su una tutela aggiuntiva…”
Villaraz non si smentisce mai!

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+1: Pippolivetennis, Betafasan
Scaino 26-06-2026 10:42

“…uno dei due giocatori potrà richiedere una pausa straordinaria di 10 minuti, concessa automaticamente a ENTRAMBI i tennisti in campo”
E io che pensavo che l’altro continuasse a giocare da solo…

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+1: magilla, andrewthefirst, walden, Betafasan
robi (Guest) 26-06-2026 10:27

Ma da lunedi, fortunamente per loro e per i giocatori, sembra che l’emergenza caldo intenso debba cessare! Noi invece continueremo a schiattare ancore non si sa quanto!

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