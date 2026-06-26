Fonseca rinuncia alla Laver Cup 2026: il brasiliano punta tutto sul circuito ATP

Joao Fonseca non prenderà parte alla Laver Cup 2026. Il giovane talento brasiliano, considerato una delle promesse più interessanti del tennis mondiale, ha deciso di rinunciare all’evento a squadre per concentrarsi su una programmazione più utile alla sua crescita nel circuito ATP.

La scelta è stata presa insieme al suo team e risponde a una logica precisa: privilegiare i tornei ufficiali, quelli che assegnano punti per il ranking e possono incidere in modo concreto sulla sua classifica. La Laver Cup resta una vetrina prestigiosa e molto seguita, ma non distribuisce punti ATP, un aspetto decisivo per un giocatore ancora in piena fase di costruzione ai massimi livelli.

Fonseca aveva debuttato nella competizione nel 2025 con il Team World, attirando grande attenzione grazie al suo talento e alla sua personalità. Nel 2026, però, il brasiliano seguirà un percorso diverso, con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni fisiche e tecniche agli appuntamenti più importanti della stagione.

La sua assenza rappresenta una perdita significativa per la Laver Cup, che dovrà fare a meno di uno dei giovani più seguiti del circuito. Allo stesso tempo, la decisione conferma una tendenza sempre più diffusa tra i giocatori emergenti: gestire con attenzione il calendario, ridurre il rischio di sovraccarichi e dare priorità agli eventi che possono favorire la progressione in classifica.

Il Team World ha comunque completato la propria squadra. Andre Agassi ha annunciato gli ultimi due innesti: Tommy Paul e Learner Tien, che si aggiungono al gruppo già definito. Tra i protagonisti ci sarà anche Alexander Bublik, annunciato nelle scorse settimane e pronto a debuttare nella competizione.

Per Fonseca, dunque, la rinuncia alla Laver Cup non va letta come un passo indietro, ma come una scelta di maturità. Il brasiliano guarda al lungo periodo e preferisce costruire il proprio percorso attraverso il circuito ATP, dove ogni settimana può diventare decisiva per consolidarsi stabilmente tra i migliori.





Marco Rossi