ATP 250 Eastbourne, Maiorca, WTA 500 Bad Homburg e WTA 250 Eastbourne: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. Eastbourne, finale tra Maria e Keys – due ritiri spalancano la strada alle specialiste dell’erba

Sarà Tatjana Maria contro Madison Keys la finale del WTA 250 di Eastbourne. La veterana tedesca e la statunitense, entrambe particolarmente a loro agio sull’erba, si sfideranno sabato per il titolo dopo due semifinali concluse con altrettanti ritiri.

Maria, 38 anni e campionessa al Queen’s Club nel 2025, ha raggiunto l’ultimo atto approfittando del forfait di Jelena Ostapenko. La lettone, vincitrice a Eastbourne nel 2021, si è ritirata quando la tedesca era avanti 6-1 1-2.

Percorso ancora più breve per Madison Keys, già campionessa del torneo nel 2014 e nel 2023. La statunitense conduceva 6-1 contro la croata Petra Marcinko quando l’avversaria è stata costretta ad abbandonare il campo.

La finale metterà dunque di fronte due giocatrici esperte e molto efficaci su questa superficie. Keys parte avanti nei precedenti, con un bilancio di 3-1 contro Maria, ma l’ultimo confronto diretto sorride alla tedesca, che un anno fa si impose proprio sull’erba del Queen’s Club.

Eastbourne avrà così una finale dal sapore classico, tra la potenza di Keys e le variazioni di Maria, due giocatrici capaci di esaltarsi sui campi veloci e pronte a cercare il miglior slancio possibile in vista di Wimbledon.

🇬🇧 ATP 250 Eastbourne Eastbourne, Gran Bretagna · 26 Giugno 2026 ☀ 23°C Prevalentemente soleggiato e caldo · Picco 26°C CIELO Prevalentemente soleggiato per tutta la giornata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 26 Giugno 08:00 ☀ 23° 09:00 ☀ 24° 10:00 ☀ 25° 11:00 ☀ 26° 12:00 ☀ 25° 13:00 ☀ 25° 14:00 ☀ 25° 15:00 ☀ 25° 18:00 ☀ 23° 22:00 ☀ 21° ⚠ Allerta arancione calore estremo in East Sussex: caldo ma asciutto 🎾 Programma del giorno — 26 Giugno 🎾 ATP 250 · Tabellone Principale Semifinali · Erba ATP 250 SF ☀ Soleggiato

✅ Asciutto

⚠ Allerta caldo

🎾 Semifinali

🌿 Erba

Centre Court – ore 12:00

Zizou Bergs vs Toby Samuel (Non prima 15:30)



ATP Eastbourne Zizou Bergs Zizou Bergs 4 7 6 Toby Samuel Toby Samuel 6 6 2 Vincitore: Bergs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Z. Bergs 30-0 ace 40-0 40-15 5-2 → 6-2 T. Samuel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 T. Samuel 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Samuel 15-0 30-15 30-30 1-1 → 1-2 Z. Bergs 15-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-1 → 1-1 T. Samuel 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* df 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 T. Samuel 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Z. Bergs 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 T. Samuel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Z. Bergs 15-0 ace 15-15 15-40 4-4 → 4-5 T. Samuel 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 T. Samuel 15-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 T. Samuel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Samuel 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Z. Bergs 0-15 15-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Samuel 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 T. Samuel 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Z. Bergs 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 3-4 T. Samuel 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 T. Samuel 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-3 → 1-3 Z. Bergs 0-15 0-30 df 0-40 df 0-2 → 0-3 T. Samuel 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

Jack Draper vs Ugo Humbert



ATP Eastbourne Jack Draper Jack Draper 5 3 Ugo Humbert [6] Ugo Humbert [6] 7 6 Vincitore: Humbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Draper 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-5 → 3-5 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 J. Draper 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 U. Humbert 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Draper 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Draper 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 U. Humbert 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 5-6 J. Draper 15-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 4-5 J. Draper 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 U. Humbert 15-15 ace 40-15 40-30 df 3-3 → 3-4 J. Draper 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 U. Humbert 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 J. Draper 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Draper 30-0 40-0 0-1 → 1-1 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 1 – ore 12:00

Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard (Non prima 14:00)



ATP Eastbourne Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [4] Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [4] 6 4 10 Guido Andreozzi / Manuel Guinard [3] Guido Andreozzi / Manuel Guinard [3] 3 6 8 Vincitore: Nys / Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 H. Nys / Roger-Vasselin 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2 df 4-2 4-3 5-3 5-4 6-4 6-5 7-5 7-6 8-6 8-7 9-7 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 G. Andreozzi / Guinard 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 4-4 G. Andreozzi / Guinard 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 G. Andreozzi / Guinard 30-0 40-15 ace 40-30 2-2 → 2-3 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 G. Andreozzi / Guinard 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 G. Andreozzi / Guinard 0-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 G. Andreozzi / Guinard 0-15 df 0-30 df 0-40 30-40 4-3 → 5-3 H. Nys / Roger-Vasselin 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 3-2 G. Andreozzi / Guinard 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

🇪🇸 ATP 250 Maiorca Maiorca, Spagna · 26 Giugno 2026 ☀ 25°C Soleggiato e molto caldo · Picco 35°C CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 26 Giugno 09:00 ☀ 25° 10:00 ☀ 28° 11:00 ⛅ 31° 12:00 ☀ 32° 13:00 ☀ 34° 14:00 ☀ 35° 15:00 ☀ 35° 17:00 ☀ 34° 20:00 ☀ 31° 23:00 ☀ 25° ⚠ Allerta gialla temperature massime estreme nell’interno di Maiorca dalle 12:00 alle 20:00 CEST 🎾 Programma del giorno — 26 Giugno 🎾 ATP 250 · Tabellone Principale Semifinali · Erba ATP 250 SF ☀ Soleggiato

🔥 Molto caldo

⚠ Allerta caldo

🎾 Semifinali

🌿 Erba

Center Court – ore 12:30

Constantin Frantzen / Robin Haase vs Andre Goransson / Evan King



ATP Mallorca Constantin Frantzen / Robin Haase Constantin Frantzen / Robin Haase 6 5 4 Andre Goransson / Evan King Andre Goransson / Evan King 4 7 10 Vincitore: Goransson / King Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 A. Goransson / King 0-1 1-1 ace 2-1 3-2 4-2 5-2 5-3 ace 6-3 7-3 8-3 8-4 9-4 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Goransson / King 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 C. Frantzen / Haase 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 A. Goransson / King 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Goransson / King 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 A. Goransson / King 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 C. Frantzen / Haase 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Goransson / King 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Goransson / King 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 C. Frantzen / Haase 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Goransson / King 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 C. Frantzen / Haase 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Goransson / King 15-0 30-0 30-15 df 4-3 → 4-4 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Goransson / King 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Goransson / King 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 1-1 → 2-1 A. Goransson / King 15-0 1-0 → 1-1 C. Frantzen / Haase 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Nuno Borges vs Ethan Quinn (Non prima 15:00)



ATP Mallorca Nuno Borges Nuno Borges 1 2 Ethan Quinn Ethan Quinn 6 6 Vincitore: Quinn Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 N. Borges 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-5 → 2-5 E. Quinn 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 N. Borges 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 E. Quinn 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-2 → 1-3 N. Borges 0-15 15-15 30-15 ace 0-2 → 1-2 E. Quinn 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 N. Borges 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 E. Quinn 0-15 15-15 30-15 ace 1-5 → 1-6 N. Borges 15-0 30-0 30-15 0-5 → 1-5 E. Quinn 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 N. Borges 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 E. Quinn 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-2 → 0-3 N. Borges 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-1 → 0-2 E. Quinn 15-0 30-0 0-0 → 0-1

Fabian Marozsan vs Alejandro Davidovich Fokina (Non prima 17:30)



ATP Mallorca Fabian Marozsan Fabian Marozsan 7 2 4 Alejandro Davidovich Fokina [2] Alejandro Davidovich Fokina [2] 5 6 6 Vincitore: Davidovich Fokina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Davidovich Fokina 15-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 F. Marozsan 30-0 40-0 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 3-3 F. Marozsan 15-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 2-1 → 2-2 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Marozsan 15-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 1-3 → 1-4 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Davidovich Fokina 0-15 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 F. Marozsan 15-0 40-0 ace ace 3-3 → 4-3 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 1-0 → 1-1 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Grandstand – ore 12:30

Theo Arribage / Albano Olivetti vs Adam Pavlasek / Patrik Rikl



ATP Mallorca Theo Arribage / Albano Olivetti [4] Theo Arribage / Albano Olivetti [4] 7 6 Adam Pavlasek / Patrik Rikl Adam Pavlasek / Patrik Rikl 6 4 Vincitore: Arribage / Olivetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Pavlasek / Rikl 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 T. Arribage / Olivetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Pavlasek / Rikl 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 T. Arribage / Olivetti 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 2-3 → 3-3 A. Pavlasek / Rikl 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Pavlasek / Rikl 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 A. Pavlasek / Rikl 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* ace 5-1* 5*-2 6*-2 ace 6-6 → 7-6 A. Pavlasek / Rikl 15-15 30-30 ace 6-5 → 6-6 T. Arribage / Olivetti 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 6-5 A. Pavlasek / Rikl 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 T. Arribage / Olivetti 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 A. Pavlasek / Rikl 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Pavlasek / Rikl 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 ace 2-2 → 3-2 A. Pavlasek / Rikl 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 A. Pavlasek / Rikl 15-0 40-15 1-0 → 1-1 T. Arribage / Olivetti 0-15 15-15 30-15 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0

🇩🇪 WTA 500 Bad Homburg Bad Homburg, Germania · 26 Giugno 2026 ⛅ 27°C Sole e nubi, caldo estremo · Picco 38°C CIELO Soleggiato al mattino, nuvole intermittenti nel pomeriggio PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 26 Giugno 08:00 ☀ 27° 09:00 ☀ 29° 10:00 ☀ 31° 11:00 ☀ 32° 12:00 ☀ 34° 13:00 ☀ 35° 14:00 ⛅ 36° 16:00 ⛅ 38° 19:00 ⛅ 36° 23:00 ☀ 26° ⚠ Allerta per calore estremo fino alle 19:00 CEST: attenzione alle ore centrali 🎾 Programma del giorno — 26 Giugno 🎾 WTA 500 · Tabellone Principale Semifinali · Erba WTA 500 SF ⛅ Sole e nubi

✅ Asciutto

🔥 Caldo estremo

🎾 Semifinali

🌿 Erba

Centre Court – ore 11:00

(3) Ellen Perez / (3) Demi Schuurs vs (2) Tereza Mihalikova / (2) Olivia Nicholls



WTA Bad Homburg Ellen Perez / Demi Schuurs [3] Ellen Perez / Demi Schuurs [3] 0 6 6 0 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls [2] Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls [2] 0 4 4 0 Vincitore: Perez / Schuurs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Ellen Perez / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Ellen Perez / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Ellen Perez / Demi Schuurs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Ellen Perez / Demi Schuurs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Ellen Perez / Demi Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Ellen Perez / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Ellen Perez / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Ellen Perez / Demi Schuurs 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Ellen Perez / Demi Schuurs 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Ellen Perez / Demi Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Xinyu Wang vs (6) Naomi Osaka Non prima 13:00



WTA Bad Homburg Xinyu Wang • Xinyu Wang 0 3 3 0 Naomi Osaka [6] Naomi Osaka [6] 0 6 6 0 Vincitore: Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Xinyu Wang 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Xinyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Xinyu Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Naomi Osaka 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Xinyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Xinyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Xinyu Wang 15-0 1-2 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Xinyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Elena-Gabriela Ruse vs (4) Karolina Muchova Non prima 15:00



WTA Bad Homburg Elena-Gabriela Ruse • Elena-Gabriela Ruse 0 4 4 0 Karolina Muchova [4] Karolina Muchova [4] 0 6 6 0 Vincitore: Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elena-Gabriela Ruse 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Karolina Muchova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Elena-Gabriela Ruse 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Elena-Gabriela Ruse 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Karolina Muchova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Elena-Gabriela Ruse 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Aldila Sutjiadi / Vera Zvonareva vs Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang



WTA Bad Homburg Aldila Sutjiadi / Vera Zvonareva Aldila Sutjiadi / Vera Zvonareva 0 0 Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang 0 0 Vincitore: Sutjiadi / Zvonareva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

🇬🇧 WTA 250 Eastbourne Eastbourne, Gran Bretagna · 26 Giugno 2026 ☀ 23°C Prevalentemente soleggiato e caldo · Picco 26°C CIELO Prevalentemente soleggiato per tutta la giornata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 26 Giugno 08:00 ☀ 23° 09:00 ☀ 24° 10:00 ☀ 25° 11:00 ☀ 26° 12:00 ☀ 25° 13:00 ☀ 25° 14:00 ☀ 25° 15:00 ☀ 25° 18:00 ☀ 23° 22:00 ☀ 21° ⚠ Allerta arancione calore estremo in East Sussex: caldo ma asciutto 🎾 Programma del giorno — 26 Giugno 🎾 WTA 250 · Tabellone Principale Semifinali · Erba WTA 250 SF ☀ Soleggiato

✅ Asciutto

⚠ Allerta caldo

🎾 Semifinali

🌿 Erba

Centre Court – ore 12:00

Tatjana Maria vs (3) Jelena Ostapenko



WTA Eastbourne Tatjana Maria Tatjana Maria 0 6 1 Jelena Ostapenko [3] • Jelena Ostapenko [3] 0 1 2 Vincitore: Maria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Jelena Ostapenko 1-2 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Tatjana Maria 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Tatjana Maria 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Tatjana Maria 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Tatjana Maria 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Tatjana Maria 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Petra Marcinko vs (2) Madison Keys Non prima 13:00



WTA Eastbourne Petra Marcinko • Petra Marcinko 0 1 0 Madison Keys [2] Madison Keys [2] 0 6 0 Vincitore: Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Petra Marcinko 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Petra Marcinko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Petra Marcinko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Petra Marcinko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Petra Marcinko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Court 1 – ore 12:00

(1) Gabriela Dabrowski / (1) Luisa Stefani vs (4) Asia Muhammad / (4) Fanny Stollar



WTA Eastbourne Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [1] Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [1] 0 6 6 0 Asia Muhammad / Fanny Stollar [4] Asia Muhammad / Fanny Stollar [4] 0 3 4 0 Vincitore: Dabrowski / Stefani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Asia Muhammad / Fanny Stollar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Asia Muhammad / Fanny Stollar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 Asia Muhammad / Fanny Stollar 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Asia Muhammad / Fanny Stollar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Asia Muhammad / Fanny Stollar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Asia Muhammad / Fanny Stollar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-2 → 5-3 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Asia Muhammad / Fanny Stollar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Asia Muhammad / Fanny Stollar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Asia Muhammad / Fanny Stollar 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Jesika Maleckova / Miriam Skoch vs Isabelle Haverlag / Maia Lumsden

