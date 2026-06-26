ATP 250 Eastbourne, Maiorca, WTA 500 Bad Homburg e WTA 250 Eastbourne: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. Eastbourne, finale tra Maria e Keys – due ritiri spalancano la strada alle specialiste dell’erba

Madison Keys nella foto - Foto Getty Images
Sarà Tatjana Maria contro Madison Keys la finale del WTA 250 di Eastbourne. La veterana tedesca e la statunitense, entrambe particolarmente a loro agio sull’erba, si sfideranno sabato per il titolo dopo due semifinali concluse con altrettanti ritiri.
Maria, 38 anni e campionessa al Queen’s Club nel 2025, ha raggiunto l’ultimo atto approfittando del forfait di Jelena Ostapenko. La lettone, vincitrice a Eastbourne nel 2021, si è ritirata quando la tedesca era avanti 6-1 1-2.
Percorso ancora più breve per
Madison Keys, già campionessa del torneo nel 2014 e nel 2023. La statunitense conduceva 6-1 contro la croata Petra Marcinko quando l’avversaria è stata costretta ad abbandonare il campo.
La finale metterà dunque di fronte due giocatrici esperte e molto efficaci su questa superficie. Keys parte avanti nei precedenti, con un bilancio di 3-1 contro Maria, ma l’ultimo confronto diretto sorride alla tedesca, che un anno fa si impose proprio sull’erba del Queen’s Club.
Eastbourne avrà così una finale dal sapore classico, tra la potenza di Keys e le variazioni di Maria, due giocatrici capaci di esaltarsi sui campi veloci e pronte a cercare il miglior slancio possibile in vista di Wimbledon.
ATP 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna · 26 Giugno 2026
☀
23°C
Prevalentemente soleggiato e caldo · Picco 26°C
CIELO
Prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 26 Giugno
08:00
☀
23°
09:00
☀
24°
10:00
☀
25°
11:00
☀
26°
12:00
☀
25°
13:00
☀
25°
14:00
☀
25°
15:00
☀
25°
18:00
☀
23°
22:00
☀
21°
⚠ Allerta arancione calore estremo in East Sussex: caldo ma asciutto
🎾 Programma del giorno — 26 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
ATP 250 SF
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
⚠ Allerta caldo
🎾 Semifinali
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:00
Zizou Bergs vs Toby Samuel (Non prima 15:30)
ATP Eastbourne
Zizou Bergs
4
7
6
Toby Samuel
6
6
2
Vincitore: Bergs
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Samuel
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Z. Bergs
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
3-2 → 4-2
T. Samuel
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Z. Bergs
15-0
30-15
30-30
df
40-30
ace
0-1 → 1-1
T. Samuel
0-15
15-15
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
5*-3
5-4*
df
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
Z. Bergs
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
5-5 → 6-5
T. Samuel
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Z. Bergs
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
3-3 → 4-3
Z. Bergs
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
T. Samuel
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Samuel
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
3-4 → 3-5
Z. Bergs
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
2-4 → 3-4
Z. Bergs
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
T. Samuel
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
df
0-3 → 1-3
Z. Bergs
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Jack Draper
vs Ugo Humbert
ATP Eastbourne
Jack Draper
5
3
Ugo Humbert [6]
7
6
Vincitore: Humbert
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Draper
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-5 → 3-5
U. Humbert
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
J. Draper
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
U. Humbert
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
U. Humbert
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
J. Draper
15-0
40-0
ace
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Draper
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 5-7
U. Humbert
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
5-5 → 5-6
J. Draper
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
J. Draper
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
U. Humbert
15-0
15-15
df
30-15
30-30
df
40-30
2-2 → 2-3
U. Humbert
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
U. Humbert
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Court 1 – ore 12:00
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard (Non prima 14:00)
ATP Eastbourne
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [4]
6
4
10
Guido Andreozzi / Manuel Guinard [3]
3
6
8
Vincitore: Nys / Roger-Vasselin
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Nys / Roger-Vasselin
0-1
1-1
2-1
2-2
3-2
df
4-2
4-3
5-3
5-4
6-4
6-5
7-5
7-6
8-6
8-7
9-7
9-8
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Nys / Roger-Vasselin
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-5 → 4-6
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-4 → 4-5
H. Nys / Roger-Vasselin
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-4 → 4-4
G. Andreozzi / Guinard
2-4 → 3-4
H. Nys / Roger-Vasselin
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
2-3 → 2-4
G. Andreozzi / Guinard
2-2 → 2-3
H. Nys / Roger-Vasselin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
G. Andreozzi / Guinard
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
H. Nys / Roger-Vasselin
0-1 → 1-1
G. Andreozzi / Guinard
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Nys / Roger-Vasselin
5-3 → 6-3
G. Andreozzi / Guinard
0-15
df
0-30
df
0-40
30-40
4-3 → 5-3
H. Nys / Roger-Vasselin
3-3 → 4-3
G. Andreozzi / Guinard
3-2 → 3-3
H. Nys / Roger-Vasselin
2-2 → 3-2
G. Andreozzi / Guinard
2-1 → 2-2
H. Nys / Roger-Vasselin
1-1 → 2-1
G. Andreozzi / Guinard
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
1-0 → 1-1
H. Nys / Roger-Vasselin
0-0 → 1-0
ATP 250 Maiorca
Maiorca, Spagna · 26 Giugno 2026
☀
25°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 35°C
CIELO
Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 26 Giugno
09:00
☀
25°
10:00
☀
28°
11:00
⛅
31°
12:00
☀
32°
13:00
☀
34°
14:00
☀
35°
15:00
☀
35°
17:00
☀
34°
20:00
☀
31°
23:00
☀
25°
⚠ Allerta gialla temperature massime estreme nell’interno di Maiorca dalle 12:00 alle 20:00 CEST
🎾 Programma del giorno — 26 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
ATP 250 SF
☀ Soleggiato
🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 Semifinali
🌿 Erba
Center Court – ore 12:30
Constantin Frantzen / Robin Haase vs Andre Goransson / Evan King
ATP Mallorca
Constantin Frantzen / Robin Haase
6
5
4
Andre Goransson / Evan King
4
7
10
Vincitore: Goransson / King
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Goransson / King
0-1
1-1
ace
2-1
3-2
4-2
5-2
5-3
ace
6-3
7-3
8-3
8-4
9-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Goransson / King
5-6 → 5-7
C. Frantzen / Haase
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
A. Goransson / King
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-4 → 5-5
C. Frantzen / Haase
4-4 → 5-4
A. Goransson / King
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
4-3 → 4-4
C. Frantzen / Haase
3-3 → 4-3
A. Goransson / King
3-2 → 3-3
C. Frantzen / Haase
2-2 → 3-2
A. Goransson / King
2-1 → 2-2
C. Frantzen / Haase
1-1 → 2-1
A. Goransson / King
1-0 → 1-1
C. Frantzen / Haase
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Goransson / King
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
5-4 → 6-4
C. Frantzen / Haase
4-4 → 5-4
A. Goransson / King
4-3 → 4-4
C. Frantzen / Haase
3-3 → 4-3
A. Goransson / King
3-2 → 3-3
C. Frantzen / Haase
2-2 → 3-2
A. Goransson / King
2-1 → 2-2
C. Frantzen / Haase
1-1 → 2-1
A. Goransson / King
1-0 → 1-1
C. Frantzen / Haase
0-0 → 1-0
Nuno Borges
vs Ethan Quinn (Non prima 15:00)
ATP Mallorca
Nuno Borges
1
2
Ethan Quinn
6
6
Vincitore: Quinn
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Borges
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-5 → 2-5
E. Quinn
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
E. Quinn
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
ace
1-2 → 1-3
E. Quinn
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
0-1 → 0-2
N. Borges
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Quinn
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
0-4 → 0-5
E. Quinn
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
0-2 → 0-3
N. Borges
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Fabian Marozsan
vs Alejandro Davidovich Fokina (Non prima 17:30)
ATP Mallorca
Fabian Marozsan
7
2
4
Alejandro Davidovich Fokina [2]
5
6
6
Vincitore: Davidovich Fokina
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Davidovich Fokina
4-5 → 4-6
F. Marozsan
30-0
40-0
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
A. Davidovich Fokina
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
F. Marozsan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
A. Davidovich Fokina
3-2 → 3-3
A. Davidovich Fokina
2-1 → 2-2
A. Davidovich Fokina
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Davidovich Fokina
2-5 → 2-6
A. Davidovich Fokina
1-4 → 1-5
A. Davidovich Fokina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-2 → 1-3
A. Davidovich Fokina
0-1 → 0-2
F. Marozsan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Davidovich Fokina
6-5 → 7-5
F. Marozsan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
A. Davidovich Fokina
5-4 → 5-5
F. Marozsan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
4-4 → 5-4
A. Davidovich Fokina
0-15
0-40
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
A. Davidovich Fokina
3-2 → 3-3
A. Davidovich Fokina
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-1 → 2-2
A. Davidovich Fokina
1-0 → 1-1
F. Marozsan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Grandstand – ore 12:30
Theo Arribage / Albano Olivetti vs Adam Pavlasek / Patrik Rikl
ATP Mallorca
Theo Arribage / Albano Olivetti [4]
7
6
Adam Pavlasek / Patrik Rikl
6
4
Vincitore: Arribage / Olivetti
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Arribage / Olivetti
5-4 → 6-4
A. Pavlasek / Rikl
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
T. Arribage / Olivetti
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
A. Pavlasek / Rikl
3-3 → 3-4
T. Arribage / Olivetti
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
2-3 → 3-3
A. Pavlasek / Rikl
2-2 → 2-3
T. Arribage / Olivetti
1-2 → 2-2
A. Pavlasek / Rikl
1-1 → 1-2
T. Arribage / Olivetti
0-1 → 1-1
A. Pavlasek / Rikl
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
5-0*
ace
5-1*
5*-2
6*-2
ace
6-6 → 7-6
A. Pavlasek / Rikl
6-5 → 6-6
T. Arribage / Olivetti
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
5-5 → 6-5
A. Pavlasek / Rikl
5-4 → 5-5
T. Arribage / Olivetti
4-4 → 5-4
A. Pavlasek / Rikl
4-3 → 4-4
T. Arribage / Olivetti
3-3 → 4-3
A. Pavlasek / Rikl
3-2 → 3-3
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
40-30
ace
2-2 → 3-2
A. Pavlasek / Rikl
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
2-1 → 2-2
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
1-1 → 2-1
A. Pavlasek / Rikl
1-0 → 1-1
T. Arribage / Olivetti
0-15
15-15
30-15
ace
40-30
ace
0-0 → 1-0
WTA 500 Bad Homburg
Bad Homburg, Germania · 26 Giugno 2026
⛅
27°C
Sole e nubi, caldo estremo · Picco 38°C
CIELO
Soleggiato al mattino, nuvole intermittenti nel pomeriggio
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 26 Giugno
08:00
☀
27°
09:00
☀
29°
10:00
☀
31°
11:00
☀
32°
12:00
☀
34°
13:00
☀
35°
14:00
⛅
36°
16:00
⛅
38°
19:00
⛅
36°
23:00
☀
26°
⚠ Allerta per calore estremo fino alle 19:00 CEST: attenzione alle ore centrali
🎾 Programma del giorno — 26 Giugno
🎾
WTA 500 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
WTA 500 SF
⛅ Sole e nubi
✅ Asciutto
🔥 Caldo estremo
🎾 Semifinali
🌿 Erba
Centre Court – ore 11:00
(3) Ellen Perez / (3) Demi Schuurs vs (2) Tereza Mihalikova / (2) Olivia Nicholls
WTA Bad Homburg
Ellen Perez / Demi Schuurs [3]
0
6
6
0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls [2]
0
4
4
0
Vincitore: Perez / Schuurs
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ellen Perez / Demi Schuurs
5-4 → 6-4
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
4-4 → 5-4
Ellen Perez / Demi Schuurs
3-4 → 4-4
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Ellen Perez / Demi Schuurs
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-1 → 1-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ellen Perez / Demi Schuurs
5-4 → 6-4
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Ellen Perez / Demi Schuurs
4-3 → 5-3
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
4-2 → 4-3
Ellen Perez / Demi Schuurs
3-2 → 4-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
2-2 → 3-2
Ellen Perez / Demi Schuurs
2-1 → 2-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
1-1 → 2-1
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-0 → 0-1
Xinyu Wang
vs (6) Naomi Osaka Non prima 13:00
WTA Bad Homburg
Xinyu Wang
•
0
3
3
0
Naomi Osaka [6]
0
6
6
0
Vincitore: Osaka
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Naomi Osaka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Naomi Osaka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Xinyu Wang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Xinyu Wang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Naomi Osaka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Xinyu Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinyu Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Xinyu Wang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Naomi Osaka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Xinyu Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Naomi Osaka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Elena-Gabriela Ruse
vs (4) Karolina Muchova Non prima 15:00
WTA Bad Homburg
Elena-Gabriela Ruse
•
0
4
4
0
Karolina Muchova [4]
0
6
6
0
Vincitore: Muchova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elena-Gabriela Ruse
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Karolina Muchova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
Elena-Gabriela Ruse
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Karolina Muchova
2-4 → 2-5
Elena-Gabriela Ruse
1-4 → 2-4
Elena-Gabriela Ruse
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
Karolina Muchova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Elena-Gabriela Ruse
0-1 → 1-1
Karolina Muchova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elena-Gabriela Ruse
4-5 → 4-6
Karolina Muchova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Elena-Gabriela Ruse
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Karolina Muchova
3-3 → 3-4
Elena-Gabriela Ruse
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Karolina Muchova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Elena-Gabriela Ruse
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Karolina Muchova
1-1 → 1-2
Elena-Gabriela Ruse
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Karolina Muchova
0-0 → 0-1
Aldila Sutjiadi
/ Vera Zvonareva vs Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang
WTA Bad Homburg
Aldila Sutjiadi / Vera Zvonareva
0
0
Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang
0
0
Vincitore: Sutjiadi / Zvonareva
WTA 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna · 26 Giugno 2026
☀
23°C
Prevalentemente soleggiato e caldo · Picco 26°C
CIELO
Prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 26 Giugno
08:00
☀
23°
09:00
☀
24°
10:00
☀
25°
11:00
☀
26°
12:00
☀
25°
13:00
☀
25°
14:00
☀
25°
15:00
☀
25°
18:00
☀
23°
22:00
☀
21°
⚠ Allerta arancione calore estremo in East Sussex: caldo ma asciutto
🎾 Programma del giorno — 26 Giugno
🎾
WTA 250 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
WTA 250 SF
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
⚠ Allerta caldo
🎾 Semifinali
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:00
Tatjana Maria vs (3) Jelena Ostapenko
WTA Eastbourne
Tatjana Maria
0
6
1
Jelena Ostapenko [3]
•
0
1
2
Vincitore: Maria
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Tatjana Maria
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Jelena Ostapenko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jelena Ostapenko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Tatjana Maria
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Petra Marcinko
vs (2) Madison Keys Non prima 13:00
WTA Eastbourne
Petra Marcinko
•
0
1
0
Madison Keys [2]
0
6
0
Vincitore: Keys
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Petra Marcinko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-5 → 1-6
Madison Keys
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Petra Marcinko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Madison Keys
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Petra Marcinko
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Court 1 – ore 12:00
(1) Gabriela Dabrowski / (1) Luisa Stefani vs (4) Asia Muhammad / (4) Fanny Stollar
WTA Eastbourne
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [1]
0
6
6
0
Asia Muhammad / Fanny Stollar [4]
0
3
4
0
Vincitore: Dabrowski / Stefani
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Asia Muhammad / Fanny Stollar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Asia Muhammad / Fanny Stollar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-4 → 3-4
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-3 → 2-4
Asia Muhammad / Fanny Stollar
2-2 → 2-3
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
1-2 → 2-2
Asia Muhammad / Fanny Stollar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
0-1 → 1-1
Asia Muhammad / Fanny Stollar
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
5-3 → 6-3
Asia Muhammad / Fanny Stollar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
5-2 → 5-3
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
4-2 → 5-2
Asia Muhammad / Fanny Stollar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-2 → 4-2
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Asia Muhammad / Fanny Stollar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
1-1 → 1-2
Asia Muhammad / Fanny Stollar
1-0 → 1-1
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
0-0 → 1-0
Jesika Maleckova
/ Miriam Skoch vs Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
WTA Eastbourne
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
•
0
7
6
0
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
0
6
4
0
Vincitore: Maleckova / Skoch
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
4-4 → 5-4
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
3-3 → 3-4
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
2-3 → 3-3
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 1-2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-1 → 0-2
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
3-0*
4*-0
4*-1
5-1*
5-2*
6*-2
6-6 → 7-6
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
6-5 → 6-6
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
5-5 → 6-5
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 5-5
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
3-5 → 4-5
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-5 → 3-5
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
2-2 → 2-3
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-2 → 1-2
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
0-1 → 0-2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-0 → 0-1
A Eastbourne finale tra Humbert e Bergs che, incredibilmente, si ritroveranno dopo un paio di giorni come avversari al primo turno di Wimbledon
Capisco che a Maiorca faccia molto caldo. Ma è mai possibile che i giocatori dopo aver fatto un ace, e quindi un punto durato qualche decimo di secondo, chiedano l’asciugamano ai poveri raccattapalle?
Non sarebbe male
Hanno fermato la semifinale ad bad homburg causa la TPS eccessiva:
Temperatura Percepita da Sinner
Stanno preparandosi a prendere un qualsiasi provvedimento atto ad aiutare il rosso di San Candido a rivincere un altro slam
Grande tennis oggi a Eastbourne.
Con Wimbledon a 2 giorni a volte è meglio dire “per questa settimana può bastare”, soprattutto se si avvertono principi dì cigolii alle giunture, nessuno vuol rinunciare al torneo più prestigioso.
Non ho visto il match fra Borges e Quinn, dal punteggio sembrerebbe che non ci sia stata partita, lo statunitense è stato così stratosferico oppure Borges aveva qualche problema?
……………
La Maria c’è.
Osaka ha scambiato il campo da tennis per il red carpet di una sfilata di alta moda
A wimbledon si dovrà adeguare suo malgrado
@ Luigi (#4643010)
*Mai non mail
E ci si chiede come mail non esista un mille su erba, finirebbero per giocarlo Mansour Barhami e Quereshi
Mai visti dei seeding così deprimenti,era meglio prima solo il Queen’s dove andavano solo americani australiani sudafricani etc.mentre si disputavano tornei minori sulla terra contemporaneamente in Italia quasi sempre,ma almeno c’erano McEnroe Connors Becker Edberg
Questo mi è sfuggito di scriverlo.
Bravo.
C’è ancora più verde a Eastbourne.
Keys 1,75
Ostapenko 4
Maria 6
Marcinko 13
La Keys alla ricerca del triplete a Eastbourne, vincente nel 2023 ,dove aveva vinto 9 anni prima. E allora,per amarcord, andiamoci a vedere quel cammino della Keys,che includeva: Jankovic,Vesnina,Davis, Watson e Kerber.
Dopo 2 settimane da quel primo successo della Keys a Eastbourne una piccola estone vinceva il torneo di Wimbledon juniores. Anche la Ostapenko ha un titolo a Eastbourne,ed una finale,condivide invece con la Maria una semifinale a Wimbledon,quello che manca alla Keys,gli slice della tedesca sono molto redditizi per la superficie.
Marcinko ha superato la Cocciaretto, momentaneamente,non per parlare della Cocciaretto,ma per rendere un’idea più afferrabile tramite la partecipazione emotiva del grande progresso della croata.
Faremo il punto della situazione per quanto riguarda la Cocciaretto a tempo debito,dopo il risultato ad Hobart che ha permesso commenti tipo: è l’anno della definitiva consacrazione,miglior tennista italiana,Top 20 entro fine stagione, futura top ten,ecc…
Certo,se qualcuno avesse detto a questi: “guardate che tra 6 mesi sarà dietro la Marcinko” , oggi mi sarebbe toccato premiarlo pubblicamente,e non sopporto fare pubblicità ad altri,per fortuna non è accaduto.
La Ruse pare essere nella settimana magica della carriera, può battere anche la Muchova
Lazzaroni, oggi avete mischiato le cose ,per mancanza di carta suppongo.
Ad ogni modo occupiamoci del femminile che offre molto verde nella pen’ultima giornata pre Wimbledon.
Osaka 2,4
Muchova 2,5
Ruse 8
Wang 10
Osaka e Muchova non hanno però ancora visto una finale su erba,per Muchova è la prima semifinale.
Ruse e Wang invece tra le poche protagoniste delle scorsa stagione.
La prima,da qualificata,in finale a s’-Hortogenbosch, superando: Van de Broek,Branstine, Andreescu, Cocciaretto, prima di perdere da Mertens,la seconda finalista a Berlino, superando: Kasatkina,Gauff,Badosa, Samsonova, prima di perdere da Vondrousova.
La Ruse a Wimbledon beccò Keys e perse 6-7 7-5 7-5,la Wang a Wimbledon superò la Muchova in 2 set prima di perdere da Sonmez, sempre in 2 set.
Partite molto interessanti oggi!
Oggi partite molto interessanti!!