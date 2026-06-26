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ATP 250 Eastbourne, Maiorca, WTA 500 Bad Homburg e WTA 250 Eastbourne: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. Eastbourne, finale tra Maria e Keys – due ritiri spalancano la strada alle specialiste dell’erba

26/06/2026 16:01 18 commenti
Madison Keys nella foto - Foto Getty Images
Madison Keys nella foto - Foto Getty Images

Sarà Tatjana Maria contro Madison Keys la finale del WTA 250 di Eastbourne. La veterana tedesca e la statunitense, entrambe particolarmente a loro agio sull’erba, si sfideranno sabato per il titolo dopo due semifinali concluse con altrettanti ritiri.

Maria, 38 anni e campionessa al Queen’s Club nel 2025, ha raggiunto l’ultimo atto approfittando del forfait di Jelena Ostapenko. La lettone, vincitrice a Eastbourne nel 2021, si è ritirata quando la tedesca era avanti 6-1 1-2.

Percorso ancora più breve per Madison Keys, già campionessa del torneo nel 2014 e nel 2023. La statunitense conduceva 6-1 contro la croata Petra Marcinko quando l’avversaria è stata costretta ad abbandonare il campo.
La finale metterà dunque di fronte due giocatrici esperte e molto efficaci su questa superficie. Keys parte avanti nei precedenti, con un bilancio di 3-1 contro Maria, ma l’ultimo confronto diretto sorride alla tedesca, che un anno fa si impose proprio sull’erba del Queen’s Club.
Eastbourne avrà così una finale dal sapore classico, tra la potenza di Keys e le variazioni di Maria, due giocatrici capaci di esaltarsi sui campi veloci e pronte a cercare il miglior slancio possibile in vista di Wimbledon.

🇬🇧
ATP 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna  ·  26 Giugno 2026

23°C
Prevalentemente soleggiato e caldo  ·  Picco 26°C
CIELO Prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 26 Giugno
08:00
23°
09:00
24°
10:00
25°
11:00
26°
12:00
25°
13:00
25°
14:00
25°
15:00
25°
18:00
23°
22:00
21°
⚠  Allerta arancione calore estremo in East Sussex: caldo ma asciutto
🎾  Programma del giorno — 26 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
ATP 250 SF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
⚠  Allerta caldo
🎾  Semifinali
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:00
Zizou Bergs BEL vs Toby Samuel GBR (Non prima 15:30)

ATP Eastbourne
Zizou Bergs
4
7
6
Toby Samuel
6
6
2
Vincitore: Bergs
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Jack Draper GBR vs Ugo Humbert FRA

ATP Eastbourne
Jack Draper
5
3
Ugo Humbert [6]
7
6
Vincitore: Humbert
Mostra dettagli



Court 1 – ore 12:00
Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA (Non prima 14:00)

ATP Eastbourne
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [4]
6
4
10
Guido Andreozzi / Manuel Guinard [3]
3
6
8
Vincitore: Nys / Roger-Vasselin
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🇪🇸
ATP 250 Maiorca
Maiorca, Spagna  ·  26 Giugno 2026

25°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 35°C
CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 26 Giugno
09:00
25°
10:00
28°
11:00
31°
12:00
32°
13:00
34°
14:00
35°
15:00
35°
17:00
34°
20:00
31°
23:00
25°
⚠  Allerta gialla temperature massime estreme nell’interno di Maiorca dalle 12:00 alle 20:00 CEST
🎾  Programma del giorno — 26 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
ATP 250 SF
☀  Soleggiato
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  Semifinali
🌿  Erba

Center Court – ore 12:30
Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Andre Goransson SWE / Evan King USA

ATP Mallorca
Constantin Frantzen / Robin Haase
6
5
4
Andre Goransson / Evan King
4
7
10
Vincitore: Goransson / King
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Nuno Borges POR vs Ethan Quinn USA (Non prima 15:00)

ATP Mallorca
Nuno Borges
1
2
Ethan Quinn
6
6
Vincitore: Quinn
Mostra dettagli

Fabian Marozsan HUN vs Alejandro Davidovich Fokina ESP (Non prima 17:30)

ATP Mallorca
Fabian Marozsan
7
2
4
Alejandro Davidovich Fokina [2]
5
6
6
Vincitore: Davidovich Fokina
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Grandstand – ore 12:30
Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA vs Adam Pavlasek CZE / Patrik Rikl CZE

ATP Mallorca
Theo Arribage / Albano Olivetti [4]
7
6
Adam Pavlasek / Patrik Rikl
6
4
Vincitore: Arribage / Olivetti
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🇩🇪
WTA 500 Bad Homburg
Bad Homburg, Germania  ·  26 Giugno 2026

27°C
Sole e nubi, caldo estremo  ·  Picco 38°C
CIELO Soleggiato al mattino, nuvole intermittenti nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 26 Giugno
08:00
27°
09:00
29°
10:00
31°
11:00
32°
12:00
34°
13:00
35°
14:00
36°
16:00
38°
19:00
36°
23:00
26°
⚠  Allerta per calore estremo fino alle 19:00 CEST: attenzione alle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 26 Giugno
🎾
WTA 500 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
WTA 500 SF
⛅  Sole e nubi
✅  Asciutto
🔥  Caldo estremo
🎾  Semifinali
🌿  Erba

Centre Court – ore 11:00
(3) Ellen Perez AUS / (3) Demi Schuurs NED vs (2) Tereza Mihalikova SVK / (2) Olivia Nicholls GBR

WTA Bad Homburg
Ellen Perez / Demi Schuurs [3]
0
6
6
0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls [2]
0
4
4
0
Vincitore: Perez / Schuurs
Mostra dettagli

Xinyu Wang CHN vs (6) Naomi Osaka JPN Non prima 13:00

WTA Bad Homburg
Xinyu Wang
0
3
3
0
Naomi Osaka [6]
0
6
6
0
Vincitore: Osaka
Mostra dettagli

Elena-Gabriela Ruse ROU vs (4) Karolina Muchova CZE Non prima 15:00

WTA Bad Homburg
Elena-Gabriela Ruse
0
4
4
0
Karolina Muchova [4]
0
6
6
0
Vincitore: Muchova
Mostra dettagli

Aldila Sutjiadi INA / Vera Zvonareva RUS vs Su-Wei Hsieh TPE / Xinyu Wang CHN

WTA Bad Homburg
Aldila Sutjiadi / Vera Zvonareva
0
0
Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang
0
0
Vincitore: Sutjiadi / Zvonareva
Mostra dettagli





🇬🇧
WTA 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna  ·  26 Giugno 2026

23°C
Prevalentemente soleggiato e caldo  ·  Picco 26°C
CIELO Prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 26 Giugno
08:00
23°
09:00
24°
10:00
25°
11:00
26°
12:00
25°
13:00
25°
14:00
25°
15:00
25°
18:00
23°
22:00
21°
⚠  Allerta arancione calore estremo in East Sussex: caldo ma asciutto
🎾  Programma del giorno — 26 Giugno
🎾
WTA 250 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
WTA 250 SF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
⚠  Allerta caldo
🎾  Semifinali
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:00
Tatjana Maria GER vs (3) Jelena Ostapenko LAT

WTA Eastbourne
Tatjana Maria
0
6
1
Jelena Ostapenko [3]
0
1
2
Vincitore: Maria
Mostra dettagli

Petra Marcinko CRO vs (2) Madison Keys USA Non prima 13:00

WTA Eastbourne
Petra Marcinko
0
1
0
Madison Keys [2]
0
6
0
Vincitore: Keys
Mostra dettagli



Court 1 – ore 12:00
(1) Gabriela Dabrowski CAN / (1) Luisa Stefani BRA vs (4) Asia Muhammad USA / (4) Fanny Stollar HUN

WTA Eastbourne
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [1]
0
6
6
0
Asia Muhammad / Fanny Stollar [4]
0
3
4
0
Vincitore: Dabrowski / Stefani
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Jesika Maleckova CZE / Miriam Skoch CZE vs Isabelle Haverlag NED / Maia Lumsden GBR

WTA Eastbourne
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0
7
6
0
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
0
6
4
0
Vincitore: Maleckova / Skoch
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18 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Dad (Guest) 26-06-2026 19:47

A Eastbourne finale tra Humbert e Bergs che, incredibilmente, si ritroveranno dopo un paio di giorni come avversari al primo turno di Wimbledon

 18
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Dad (Guest) 26-06-2026 17:55

Capisco che a Maiorca faccia molto caldo. Ma è mai possibile che i giocatori dopo aver fatto un ace, e quindi un punto durato qualche decimo di secondo, chiedano l’asciugamano ai poveri raccattapalle?

 17
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Dad (Guest) 26-06-2026 17:05

Scritto da Luigi
E ci si chiede come mail non esista un mille su erba, finirebbero per giocarlo Mansour Barhami e Quereshi

Non sarebbe male

 16
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Non tennista (Guest) 26-06-2026 16:16

Hanno fermato la semifinale ad bad homburg causa la TPS eccessiva:
Temperatura Percepita da Sinner

Stanno preparandosi a prendere un qualsiasi provvedimento atto ad aiutare il rosso di San Candido a rivincere un altro slam

 15
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-1: robdes12, Detuqueridapresencia
Gaz (Guest) 26-06-2026 16:14

Grande tennis oggi a Eastbourne.
Con Wimbledon a 2 giorni a volte è meglio dire “per questa settimana può bastare”, soprattutto se si avvertono principi dì cigolii alle giunture, nessuno vuol rinunciare al torneo più prestigioso.

 14
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walden 26-06-2026 16:11

Non ho visto il match fra Borges e Quinn, dal punteggio sembrerebbe che non ci sia stata partita, lo statunitense è stato così stratosferico oppure Borges aveva qualche problema?

 13
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GIULIANO DA VIAREGGIO (Guest) 26-06-2026 15:10

Scritto da Gaz

Scritto da Giuliano da Viareggio
Oggi partite molto interessanti!!

Questo mi è sfuggito di scriverlo.
Bravo.

……………

 12
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Gaz (Guest) 26-06-2026 14:23

La Maria c’è.

 11
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Non tennista (Guest) 26-06-2026 13:37

Osaka ha scambiato il campo da tennis per il red carpet di una sfilata di alta moda

A wimbledon si dovrà adeguare suo malgrado

 10
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Luigi (Guest) 26-06-2026 12:21

@ Luigi (#4643010)

*Mai non mail

 9
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Luigi (Guest) 26-06-2026 12:21

E ci si chiede come mail non esista un mille su erba, finirebbero per giocarlo Mansour Barhami e Quereshi

 8
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-1: puffo65
Luigi (Guest) 26-06-2026 10:11

Mai visti dei seeding così deprimenti,era meglio prima solo il Queen’s dove andavano solo americani australiani sudafricani etc.mentre si disputavano tornei minori sulla terra contemporaneamente in Italia quasi sempre,ma almeno c’erano McEnroe Connors Becker Edberg

 7
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Gaz (Guest) 26-06-2026 09:01

Scritto da Giuliano da Viareggio
Oggi partite molto interessanti!!

Questo mi è sfuggito di scriverlo.
Bravo.

 6
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Gaz (Guest) 26-06-2026 09:00

C’è ancora più verde a Eastbourne.

Keys 1,75
Ostapenko 4
Maria 6
Marcinko 13

La Keys alla ricerca del triplete a Eastbourne, vincente nel 2023 ,dove aveva vinto 9 anni prima. E allora,per amarcord, andiamoci a vedere quel cammino della Keys,che includeva: Jankovic,Vesnina,Davis, Watson e Kerber.
Dopo 2 settimane da quel primo successo della Keys a Eastbourne una piccola estone vinceva il torneo di Wimbledon juniores. Anche la Ostapenko ha un titolo a Eastbourne,ed una finale,condivide invece con la Maria una semifinale a Wimbledon,quello che manca alla Keys,gli slice della tedesca sono molto redditizi per la superficie.

Marcinko ha superato la Cocciaretto, momentaneamente,non per parlare della Cocciaretto,ma per rendere un’idea più afferrabile tramite la partecipazione emotiva del grande progresso della croata.
Faremo il punto della situazione per quanto riguarda la Cocciaretto a tempo debito,dopo il risultato ad Hobart che ha permesso commenti tipo: è l’anno della definitiva consacrazione,miglior tennista italiana,Top 20 entro fine stagione, futura top ten,ecc…
Certo,se qualcuno avesse detto a questi: “guardate che tra 6 mesi sarà dietro la Marcinko” , oggi mi sarebbe toccato premiarlo pubblicamente,e non sopporto fare pubblicità ad altri,per fortuna non è accaduto.

 5
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Non tennista (Guest) 26-06-2026 08:59

La Ruse pare essere nella settimana magica della carriera, può battere anche la Muchova

 4
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Gaz (Guest) 26-06-2026 08:43

Lazzaroni, oggi avete mischiato le cose ,per mancanza di carta suppongo.
Ad ogni modo occupiamoci del femminile che offre molto verde nella pen’ultima giornata pre Wimbledon.

Osaka 2,4
Muchova 2,5
Ruse 8
Wang 10

Osaka e Muchova non hanno però ancora visto una finale su erba,per Muchova è la prima semifinale.
Ruse e Wang invece tra le poche protagoniste delle scorsa stagione.
La prima,da qualificata,in finale a s’-Hortogenbosch, superando: Van de Broek,Branstine, Andreescu, Cocciaretto, prima di perdere da Mertens,la seconda finalista a Berlino, superando: Kasatkina,Gauff,Badosa, Samsonova, prima di perdere da Vondrousova.
La Ruse a Wimbledon beccò Keys e perse 6-7 7-5 7-5,la Wang a Wimbledon superò la Muchova in 2 set prima di perdere da Sonmez, sempre in 2 set.

 3
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Giuliano da Viareggio (Guest) 26-06-2026 08:32

Partite molto interessanti oggi!

 2
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Giuliano da Viareggio (Guest) 26-06-2026 08:27

Oggi partite molto interessanti!!

 1
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