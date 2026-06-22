Wimbledon, forfait di Cristina Bucsa: duro colpo per il tennis spagnolo

Cristina Bucsa non giocherà Wimbledon 2026. La tennista ha annunciato il forfait dal terzo Slam della stagione, una rinuncia pesante per il tennis spagnolo femminile a pochi giorni dall’inizio del torneo.

Bucsa stava vivendo il miglior momento della sua carriera. Dopo aver conquistato a Mérida il primo titolo individuale nel circuito WTA e aver raggiunto il suo miglior ranking, era diventata la giocatrice spagnola meglio classificata in singolare.

La sua assenza pesa anche per quanto fatto lo scorso anno a Londra. A Wimbledon 2025 Bucsa aveva raggiunto il terzo turno, firmando la sua miglior prestazione ai Championships e battendo, tra le altre, Donna Vekic. Non potendo difendere quel risultato, perderà 130 punti WTA in singolare.

Ci saranno conseguenze anche in doppio, specialità nella quale Bucsa ha ottenuto alcuni dei risultati più importanti della carriera, compreso il bronzo olimpico con Sara Sorribes. A Wimbledon 2025 si era fermata al secondo turno.

Per la Spagna è una perdita significativa: Bucsa era una delle poche giocatrici nazionali con reali possibilità di ottenere un buon risultato sull’erba. Ora la priorità sarà recuperare pienamente e non compromettere il resto di una stagione che, fino a questo stop, era stata la migliore della sua carriera.