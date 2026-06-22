Sinner, numeri da record: oltre 1.400 euro guadagnati per ogni minuto giocato

Jannik Sinner non domina soltanto il tennis mondiale con i risultati. Il numero uno del mondo guida anche una speciale classifica economica che fotografa in modo impressionante il valore della sua stagione.

Secondo un’analisi diffusa dalla Gazzetta, l’azzurro ha guadagnato in media 1.403 euro per ogni minuto disputato in competizione nel 2026. Una cifra enorme, che riguarda esclusivamente i premi conquistati nei tornei e non tiene conto degli introiti commerciali.

Il dato rende bene l’idea della continuità e dell’efficacia di Sinner. Ogni sua presenza in campo produce risultati sportivi e, di conseguenza, un ritorno economico altissimo. Non è soltanto una curiosità statistica: è il riflesso di una stagione vissuta da protagonista assoluto.

La realtà economica di Sinner, però, va ben oltre i prize money. Fuori dal campo, il campione altoatesino è ormai una delle figure più richieste dai grandi marchi internazionali. Gli accordi con aziende come Nike, Rolex, Gucci, Lavazza, Head e Alfa Romeo gli garantiscono entrate molto più alte rispetto ai soli premi sportivi.

Le stime parlano di introiti pubblicitari superiori ai 25 milioni di dollari all’anno, una cifra destinata a crescere se Sinner continuerà a consolidare il proprio status di stella globale dello sport.

Alle sue spalle, in questa speciale classifica, c’è Carlos Alcaraz. Non sorprende: i due grandi rivali del circuito stanno dominando la scena sia dal punto di vista tecnico sia da quello mediatico. Le loro sfide hanno alzato l’interesse intorno al tennis e li hanno trasformati nei volti più riconoscibili della nuova generazione.

Il dato dei 1.403 euro al minuto racconta quindi molto più di un semplice primato economico. Racconta la dimensione raggiunta da Sinner: un atleta capace di generare valore ogni volta che entra in campo, ma anche un personaggio ormai centrale nel mercato sportivo internazionale.





Marco Rossi