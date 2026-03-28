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Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 28 Marzo 2026
28/03/2026 08:38 Nessun commento
M15 Opatija 15000 – Quarter-final
[5] Pierre Delage vs Gabriele Bosio ore 10:00
ITF M15 Opatija - 2026-03-22T00:00:00Z
Gabriele Bosio
Pierre Delage
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
[8] Matyas Fuele vs Andrea Fiorentini ore 10:00
ITF M15 Opatija - 2026-03-22T00:00:00Z
Andrea Fiorentini
Matyas Fuele
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M15 Heraklion 15000 – Quarter-final
[3] Henry Searle vs Fausto Tabacco ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
M15 Altamura 15000 – Semi-final
[4] Matthew William Donald vs Lorenzo Bocchi Non prima delle 14:30
Il match deve ancora iniziare
[1] Arthur Nagel vs [6] Leonardo Rossi 2 incontro dalle 14:30
Il match deve ancora iniziare
M15 Ahmedabad 15000 – Semi-final
[1] Alexandr Binda vs [6] Sidharth Rawat 6-7 (1) 3-6
Il match deve ancora iniziare
W75 Murska Sobota 60000 – Quarter-final
Tereza Martincova vs [2] Lucrezia Stefanini Non prima delle 11:00
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
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