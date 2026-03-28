Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 28 Marzo 2026

28/03/2026 08:38 Nessun commento
Fausto Tabacco nella foto - Foto Sposito
Fausto Tabacco nella foto - Foto Sposito

CRO M15 Opatija 15000 – Quarter-final
[5] Pierre Delage FRA vs Gabriele Bosio ITA ore 10:00

ITF M15 Opatija - 2026-03-22T00:00:00Z
Gabriele Bosio
Pierre Delage
Mostra dettagli

[8] Matyas Fuele HUN vs Andrea Fiorentini ITA ore 10:00

ITF M15 Opatija - 2026-03-22T00:00:00Z
Andrea Fiorentini
Matyas Fuele
Mostra dettagli




GRE M15 Heraklion 15000 – Quarter-final
[3] Henry Searle GBR vs Fausto Tabacco ITA ore 11:00
Il match deve ancora iniziare




ITA M15 Altamura 15000 – Semi-final
[4] Matthew William Donald CZE vs Lorenzo Bocchi ITA Non prima delle 14:30
Il match deve ancora iniziare

[1] Arthur Nagel FRA vs [6] Leonardo Rossi ITA 2 incontro dalle 14:30

Il match deve ancora iniziare




IND M15 Ahmedabad 15000 – Semi-final
[1] Alexandr Binda ITA vs [6] Sidharth Rawat IND 6-7 (1) 3-6
Il match deve ancora iniziare




SLO W75 Murska Sobota 60000 – Quarter-final
Tereza Martincova CZE vs [2] Lucrezia Stefanini ITA Non prima delle 11:00
Il match deve ancora iniziare

TAG: ,