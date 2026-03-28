Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 28 Marzo 2026

28/03/2026 08:19 6 commenti
Federico Bondioli nella foto
Federico Bondioli nella foto

USA Masters 1000 Miami – hard
F Heliovaara FIN/Patten GBR – Bolelli ITA/Vavassori ITA Inizio 17:30

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 125 Napoli – terra
SF Altmaier GER – Bondioli ITA 2° inc. ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

TAG:

6 commenti

JOA20 (Guest) 28-03-2026 09:38

Scritto da PeteBondurant

Scritto da Giuliano da Viareggio
Speriamo che anche la finale del singolare sia ad un orario adatto a noi italiani……

Sinner Leheckca. Ore 21.00

Meteo permettendo

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Jack (Guest) 28-03-2026 09:38

Scritto da Ska
@ Jack (#4582373)
Super tennis fa vedere Napoli

Grazie

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ska (Guest) 28-03-2026 09:24

@ Jack (#4582373)
Super tennis fa vedere Napoli

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Jack (Guest) 28-03-2026 09:20

Bondioli lo faranno vedere su un canale Sky o solo su Challenger tv?

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
PeteBondurant 28-03-2026 09:20

Scritto da Giuliano da Viareggio
Speriamo che anche la finale del singolare sia ad un orario adatto a noi italiani……

Sinner Leheckca. Ore. 21.00

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuliano da Viareggio (Guest) 28-03-2026 08:55

Speriamo che anche la finale del singolare sia ad un orario adatto a noi italiani……

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!