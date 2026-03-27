Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 27 Marzo 2026

Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
M15 Opatija 15000 – 2nd Round
[4] Giovanni Oradini vs Aljaz Jeran 2 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
[5] Pierre Delage vs Nicolo Toffanin 2 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
Federico Valle vs Andrea Fiorentini ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
Matthias Ujvary vs Gabriele Bosio 2 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
M15 Heraklion 15000 – 2nd Round
Giulio Perego
vs Filip Kosinski Non prima delle 11:30
ITF M15 Heraklion - 2026-03-22T00:00:00Z
Giulio Perego
40
6
5
Filip Kosinski•
30
2
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Filip Kosinski
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
Giulio Perego
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 5-3
Filip Kosinski
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Giulio Perego
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Filip Kosinski
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Giulio Perego
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Filip Kosinski
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Giulio Perego
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Giulio Perego
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Filip Kosinski
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Giulio Perego
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Fausto Tabacco vs Nicolas Jadoun Non prima delle 13:30
Il match deve ancora iniziare
M15 Altamura 15000 – Quarter-final
[3] Massimo Giunta
vs [6] Leonardo Rossi ore 09:30
ITF M15 Altamura - 2026-03-22T00:00:00Z
Massimo Giunta•
15
6
5
Leonardo Rossi
0
3
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Massimo Giunta
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Leonardo Rossi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-5 → 4-5
Massimo Giunta
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Leonardo Rossi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Massimo Giunta
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Leonardo Rossi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Leonardo Rossi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Massimo Giunta
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leonardo Rossi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Leonardo Rossi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Massimo Giunta
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Leonardo Rossi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Lorenzo Bocchi vs Michele Mecarelli 3 incontro dalle 09:30
Il match deve ancora iniziare
[1] Arthur Nagel vs [7] Alessandro Pecci Non prima delle 13:30
Il match deve ancora iniziare
M15 Ahmedabad 15000 – Quarter-final
[1] Alexandr Binda
vs Grigoriy Lomakin 7-6 6-3
W75 Murska Sobota 60000 – Quarter-final
Tereza Martincova vs [2] Lucrezia Stefanini Non prima delle 12:00
Il match deve ancora iniziare
W35 San Gregorio 30000 – Quarter-final
Gaia Maduzzi vs [4] Anastasiia Sobolieva ore 10:30
ITF W35 San Gregorio - 2026-03-22T00:00:00Z
Anastasiia Sobolieva•
0
6
0
Gaia Maduzzi
0
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasiia Sobolieva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Anastasiia Sobolieva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Gaia Maduzzi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 2-3
Anastasiia Sobolieva
1-2 → 1-3
Gaia Maduzzi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Anastasiia Sobolieva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Gaia Maduzzi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
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