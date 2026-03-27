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Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 27 Marzo 2026

27/03/2026 09:09 Nessun commento
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998

CRO M15 Opatija 15000 – 2nd Round
[4] Giovanni Oradini ITA vs Aljaz Jeran SLO 2 incontro dalle 11:00

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[5] Pierre Delage FRA vs Nicolo Toffanin ITA 2 incontro dalle 11:00

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Federico Valle ITA vs Andrea Fiorentini ITA ore 11:00

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Matthias Ujvary AUT vs Gabriele Bosio ITA 2 incontro dalle 11:00

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GRE M15 Heraklion 15000 – 2nd Round
Giulio Perego ITA vs Filip Kosinski POL Non prima delle 11:30
ITF M15 Heraklion - 2026-03-22T00:00:00Z
Giulio Perego
40
6
5
Filip Kosinski
30
2
3
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Fausto Tabacco ITA vs Nicolas Jadoun FRA Non prima delle 13:30

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ITA M15 Altamura 15000 – Quarter-final
[3] Massimo Giunta ITA vs [6] Leonardo Rossi ITA ore 09:30
ITF M15 Altamura - 2026-03-22T00:00:00Z
Massimo Giunta
15
6
5
Leonardo Rossi
0
3
6
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Lorenzo Bocchi ITA vs Michele Mecarelli ITA 3 incontro dalle 09:30

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[1] Arthur Nagel FRA vs [7] Alessandro Pecci ITA Non prima delle 13:30

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IND M15 Ahmedabad 15000 – Quarter-final
[1] Alexandr Binda ITA vs Grigoriy Lomakin KAZ 7-6 6-3



SLO W75 Murska Sobota 60000 – Quarter-final
Tereza Martincova CZE vs [2] Lucrezia Stefanini ITA Non prima delle 12:00

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ITA W35 San Gregorio 30000 – Quarter-final
Gaia Maduzzi ITA vs [4] Anastasiia Sobolieva UKR ore 10:30

ITF W35 San Gregorio - 2026-03-22T00:00:00Z
Anastasiia Sobolieva
0
6
0
Gaia Maduzzi
0
3
0
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