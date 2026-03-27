WTA 125 Dubrovnik: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

WTA 125 Dubrovnik – 2° Turno – Quarti di Finale – terra
Center Court – ore 11:00
Polona Hercog
vs (4) Tamara Korpatsch Inizio 11:00
WTA Dubrovnik 125
Polona Hercog•
15
6
5
0
Tamara Korpatsch [4]
15
2
7
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tamara Korpatsch
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Polona Hercog
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
Tamara Korpatsch
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Polona Hercog
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Tamara Korpatsch
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Tamara Korpatsch
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Polona Hercog
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Polona Hercog
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-0 → 3-1
Tamara Korpatsch
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Polona Hercog
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Tamara Korpatsch
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Polona Hercog
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Tamara Korpatsch
5-1 → 5-2
Tamara Korpatsch
3-1 → 4-1
Polona Hercog
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Tamara Korpatsch
1-1 → 2-1
Polona Hercog
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Tamara Korpatsch
0-0 → 1-0
Andrea Lazaro Garcia vs Tena Lukas
Il match deve ancora iniziare
Lucija Ciric Bagaric / Ana Konjuh vs Anastasia Detiuc / Dominika Salkova
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Teodora Kostovic vs Alina Charaeva Inizio 11:00
WTA Dubrovnik 125
Teodora Kostovic•
40
6
2
Alina Charaeva
A
3
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Teodora Kostovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
Alina Charaeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Teodora Kostovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Alina Charaeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Teodora Kostovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Alina Charaeva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Teodora Kostovic
5-3 → 6-3
Teodora Kostovic
3-3 → 4-3
Alina Charaeva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Teodora Kostovic
3-1 → 3-2
Teodora Kostovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Alina Charaeva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Teodora Kostovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Tamara Zidansek vs (2) Veronika Erjavec
Il match deve ancora iniziare
(3) Mayar Sherif vs Leyre Romero Gormaz
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 14:00
(7) Anhelina Kalinina
vs
Il match deve ancora iniziare
(1) Jesika Maleckova / (1) Miriam Skoch vs Kaitlin Quevedo / Sara Sorribes Tormo
Il match deve ancora iniziare
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