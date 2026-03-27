WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Dubrovnik: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

27/03/2026 08:39 Nessun commento
Polona Hercog nella foto
Polona Hercog nella foto

HRV WTA 125 Dubrovnik – 2° Turno – Quarti di Finale – terra

Center Court – ore 11:00
Polona Hercog SLO vs (4) Tamara Korpatsch GER Inizio 11:00
WTA Dubrovnik 125
Polona Hercog
15
6
5
0
Tamara Korpatsch [4]
15
2
7
1
Mostra dettagli

Andrea Lazaro Garcia ESP vs Tena Lukas CRO

Il match deve ancora iniziare

Lucija Ciric Bagaric CRO / Ana Konjuh CRO vs Anastasia Detiuc CZE / Dominika Salkova CZE

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Teodora Kostovic SRB vs Alina Charaeva RUS Inizio 11:00

WTA Dubrovnik 125
Teodora Kostovic
40
6
2
Alina Charaeva
A
3
3
Mostra dettagli

Tamara Zidansek SLO vs (2) Veronika Erjavec SLO

Il match deve ancora iniziare

(3) Mayar Sherif EGY vs Leyre Romero Gormaz ESP

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 14:00
(7) Anhelina Kalinina UKR vs it
Il match deve ancora iniziare

(1) Jesika Maleckova CZE / (1) Miriam Skoch CZE vs Kaitlin Quevedo ESP / Sara Sorribes Tormo ESP

Il match deve ancora iniziare

TAG: