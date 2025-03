Belinda Bencic sorprende tutti eliminando Coco Gauff e avanza ai quarti di finale a Indian Wells 2025

Chi l’avrebbe mai detto che Belinda Bencic, dopo aver ricevuto una wild card per partecipare al torneo di Indian Wells 2025, sarebbe arrivata ai quarti di finale del prestigioso evento nel deserto californiano. La tennista svizzera ha superato turno dopo turno in modo silenzioso ma costante, fino a creare una delle grandi sorprese del torneo eliminando Coco Gauff, una delle principali favorite.

Bencic, attualmente al 45° posto del ranking mondiale (essendo salita di tredici posizioni dall’inizio del torneo), è riuscita a rimontare contro l’americana in una partita estremamente combattuta che si è conclusa con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4 dopo due ore e 21 minuti di gioco intenso.

L’incontro ha mostrato una Bencic determinata che, dopo aver perso il primo set, ha saputo adattare la sua strategia per imporre il suo gioco contro una delle migliori tenniste del circuito. Con questa vittoria, la svizzera continua il suo sorprendente percorso nel torneo californiano e attende di conoscere la sua prossima avversaria, che uscirà dalla sfida tra Donna Vekic e Madison Keys.

Questa vittoria rappresenta un importante traguardo nella stagione di Bencic, che ha dimostrato che, nonostante non sia tra le teste di serie, possiede il talento e la determinazione per competere ai massimi livelli in uno dei tornei più importanti del calendario tennistico.

WTA Indian Wells Coco Gauff [3] Coco Gauff [3] 6 3 4 Belinda Bencic Belinda Bencic 3 6 6 Vincitore: Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Belinda Bencic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Belinda Bencic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0





