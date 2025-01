ATP 250 Montpellier: Kovacevic prevale su Bellucci in una battaglia di servizi

Out Bellucci

Aleksandar Kovacevic ha superato al secondo turno Mattia Bellucci in un match caratterizzato dai servizi, chiudendo con il punteggio di 7-5, 7-6 (5) e conquistando l’accesso ai quarti di finale del torneo ATP di Montpellier.

Il primo set è stato un autentico duello di servizi, con entrambi i giocatori che hanno mostrato grande solidità nei propri turni di battuta. La svolta è arrivata nel dodicesimo game però quando, sul 6-5, Kovacevic è riuscito a strappare l’unico break della frazione approfittando di un errore di dritto di Bellucci in uscita dal servizio. L’azzurro, che ha messo a segno otto ace nel corso dell’incontro, ha mostrato grande qualità al servizio ma non è riuscito a essere altrettanto incisivo in risposta.

Il secondo set ha seguito lo stesso copione, con i servizi a dominare gli scambi. Sul 5-4 Kovacevic, Bellucci si è trovato a servire per rimanere nel match e ha risposto con grande personalità, tenendo il servizio e portando la frazione poi al tie-break. Qui l’americano ha alzato il livello del proprio gioco, costruendosi un vantaggio significativo fino ad arrivare a tre match point sul 6-3.

Il finale è stato particolarmente emozionante, con l’italiano che ha annullato le prime due palle match mostrando grande carattere: la prima con una prima di servizio vincente all’esterno, la seconda concludendo brillantemente a rete dopo una sapiente palla corta. Al terzo match point, tuttavia, Kovacevic è riuscito a chiudere la pratica.

Durante tutto l’incontro, durato un’ora e 44 minuti, si sono visti scambi di alta qualità, con entrambi i giocatori capaci di produrre colpi spettacolari. Kovacevic ha impressionato particolarmente con il suo rovescio, producendo alcuni vincenti a incrociare di pregevole fattura, mentre Bellucci ha mostrato ottima varietà nel suo gioco, alternando efficacemente servizi potenti a delicate palle corte.

Per l’americano si prospetta ora una sfida interessante nei quarti di finale contro Alexander Bublik, che ha raggiunto i quarti superando agevolmente Dominik Koepfer per 6-4, 6-2.

ATP Montpellier Mattia Bellucci Mattia Bellucci 5 6 Aleksandar Kovacevic Aleksandar Kovacevic 7 7 Vincitore: Kovacevic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 ace 2-1* 2-2* ace 2*-3 ace 2*-4 ace 3-4* 3-5* ace 3*-6 ace 4*-6 ace 5-6* ace ace 6-6 → 6-7 M. Bellucci 15-0 15-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 40-30 40-40 ace A-40 ace 5-6 → 6-6 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 5-5 → 5-6 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 4-4 → 4-5 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace ace 3-4 → 4-4 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace 40-40 ace A-40 ace ace 3-3 → 3-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 2-2 → 2-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df ace ace 1-1 → 1-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 ace 30-30 ace 30-40 ace ace 5-6 → 5-7 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace ace 5-5 → 5-6 M. Bellucci 0-15 ace 0-30 ace 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 ace A-40 ace ace 4-5 → 5-5 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace ace 4-4 → 4-5 M. Bellucci 0-15 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 3-3 → 3-4 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 3-3 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 2-2 → 2-3 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 1-1 → 1-2 M. Bellucci 15-0 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace ace 0-1 → 1-1 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 0-0 → 0-1





Marco Rossi