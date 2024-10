Challenger Guayaquil: Il Main Draw ed il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

🇪🇨 Challenger Guayaquil – Tabellone Principale – terra

🇦🇷 F. Comesana (1) vs 🇦🇷 F. Castro (WC)

🇱🇹 V. Gaubas vs Qualifier

🇦🇷 A. Veliz (WC) vs Qualifier

Qualifier vs 🇪🇨 F. Gomez (8)

🇦🇷 R. Burruchaga (4) vs 🇧🇷 P. Sakamoto

🇧🇴 M. Dellien vs M. Chan Baratau (WC)

🇵🇹 G. Elias (Alt) vs 🇪🇸 O. Roca Batalla

Qualifier vs 🇨🇿 V. Kopriva (7)

🇦🇷 J. Cerundolo (6) vs 🇦🇷 R. Olivo (Alt)

🇵🇹 H. Rocha vs Qualifier

🇩🇰 E. Moller vs 🇧🇷 G. Bueno

🇨🇱 T. Barrios Vera vs 🇨🇴 D. Galan (3)

🇦🇷 M. Trungelliti (5) vs 🇪🇨 A. Andrade

🇵🇪 J. Varillas vs 🇵🇪 I. Buse

🇺🇾 F. Roncadelli (Alt) vs Qualifier

🇦🇷 N. Kicker (PR) vs 🇦🇷 F. Coria (2)

🇫🇷 M. Erhard (1) vs 🇪🇨 L. Yunez (WC)🇵🇪 A. Huertas Del Pino Cordova vs 🇲🇽 A. Hernandez (11)

🇦🇷 G. Olivieri (2) vs 🇧🇴 F. Zeballos (Alt)

🇺🇾 I. Carou (Alt) vs 🇦🇷 A. Barrena (12)

🇵🇪 G. Campana Lee (3) vs 🇧🇷 P. Saraiva Dos Santos

🇧🇷 A. Maldonado (WC) vs 🇺🇸 T. McCormick (9)

🇳🇱 R. Nijboer (4) vs 🇪🇸 T. Cigarran (Alt)

🇪🇨 E. Camacho (WC) vs 🇦🇷 I. Monzon (10)

🇺🇸 G. Johns (5) vs 🇦🇷 J. Londero

🇺🇸 F. Wright (WC) vs 🇦🇷 L. Aboian (8)

🇳🇱 M. De Krom (6) vs 🇵🇪 C. Huertas Del Pino

🇲🇽 A. Rubio Fierros vs 🇦🇷 M. Kestelboim (7)