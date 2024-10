Leo Borg: “Farò di tutto per diventare un professionista”

Leo Borg, figlio della leggenda del tennis Björn Borg, ha recentemente condiviso le sue aspirazioni e riflessioni sulla sua carriera tennistica in un’intervista a Tennis Majors. Il giovane svedese, attualmente fuori dalla top 500 del ranking ATP a 21 anni, mostra una determinazione incrollabile nel perseguire il suo sogno di diventare un giocatore professionista di alto livello.

“Il tennis è stata la mia vita sin da quando ero molto giovane,” ha dichiarato Leo. “Per me è ancora divertente come il primo giorno, è qualcosa che mi appassiona, quindi farò tutto il possibile per diventare un buon giocatore, farò tutto ciò che è in mio potere per raggiungere la vetta.”

Borg Jr. ha disputato due partite nel circuito ATP quest’anno, una contro Rafael Nadal a Bastad e l’altra contro Alexandre Muller a Stoccolma, entrambe conclusesi con una sconfitta. Riflettendo sulla sua recente prestazione, Leo ha ammesso: “Sono consapevole di poter dare molto di più, quindi non sono affatto soddisfatto del mio rendimento in questo incontro.”

Nonostante le difficoltà, Leo rimane concentrato sul suo percorso, consapevole della pressione che deriva dall’essere figlio di una leggenda del tennis. “La chiave è concentrarsi su se stessi, sul proprio cammino, sul proprio sviluppo come giocatore,” ha affermato.

Sorprendentemente, Leo ha rivelato che il suo più grande idolo non è suo padre, ma Rafael Nadal. “Rafa è sempre stato il mio più grande idolo,” ha confessato. “Probabilmente, è lui la ragione per cui ho iniziato a giocare a tennis, quindi ha un posto molto importante nel mio cuore.”

L’incontro con Nadal a Bastad è stato per Leo la realizzazione di un sogno: “Avere l’opportunità di affrontarlo prima che decidesse di annunciare il suo ritiro è stata una cosa enorme per me, uno dei miei più grandi sogni realizzati, lo ricorderò per il resto della mia vita.”

Nonostante le sfide e le aspettative, Leo Borg dimostra una maturità e una determinazione ammirevoli. Il suo atteggiamento positivo e la sua passione per il tennis suggeriscono che, indipendentemente dai risultati futuri, continuerà a perseguire il suo sogno con impegno e dedizione.





Francesco Paolo Villarico