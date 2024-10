Jannik Sinner: “E’ stata una partita incredibile” (sintesi video della partita)

Jannik Sinner: “E’ stata una partita incredibile considerato che sono arrivato un paio di giorni fa. Ero curioso di venire qui, è un posto speciale. Questa esibizione è qualcosa di molto nuovo, spero che vi siate divertiti e che vi divertirete nei prossimi incontri. E’ la mia prima volta a Riad, ho avuto modo di vederla ancora poco. Ma la gente qui è molto carina, ci è stata vicina” ha aggiunto.

Siamo contenti di essere qui. E’ un evento chiaramente nuovo per noi e per la nazione. So che hanno investito tanto nel tennis. Dall’anno scorso si organizzano qui le Next Gen Finals, da quest’anno anche le WTA Finals. Sono stato sorpreso positivamente. Si sente che qui c’è bisogno di tennis. Hanno grandi campioni nel calcio, grandi eventi di altri sport. questa è la mia prima volta qui, magari la prima di tante. E’ interessante. E’ bello sentire l’affetto e la passione della gente.”

“E strano giocare il primo match di un evento contro uno dei migliori giocatori del mondo. Ci conosciamo ormai benissimo, ogni partita però è diversa perché ognuno di noi può cambiare qualcosa. Questo tipo di avversari ti fanno crescere come giocatore”.

La semifinale contro Djokovic anche perché il contesto di un’esibizione è differente. Per questo, anche se ci conosciamo bene, non so cosa aspettarmi domani. Qui poi la palla rimbalza alta, la palla ogni tanto vola, speriamo di giocare una bella partita.

I tifosi sono la ragione per cui amiamo viaggiare – ha detto -. Qui sono stati molto rispettosi, mi piace. Oggi c’è stata una bella atmosfera in campo. mi auguro che riusciamo a giocare al massimo livello, mostrare grandi partite: questa è la nostra priorità”.

Dopo Parigi-Bercy ci saranno le Nitto ATP Finals a Torino e poi le finali di coppa davis, due tornei importanti per me e per l’Italia”.