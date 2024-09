ATP 250 Chengdu e Hangzhou: Il programma completo di Sabato 21 Settembre 2024

ATP 250 Chengdu 🇨🇳 (Cina) – Il programma di domani

Center Court – ore 07:00

Yi Zhou vs Adrian Mannarino

Lorenzo Musetti vs Christopher O’Connell

Roman Safiullin vs Juncheng Shang (Non prima 10:30)

Court 1 – ore 08:00

Gonzalo Escobar / Diego Hidalgo vs Yuki Bhambri / Albano Olivetti

Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Evan King / Reese Stalder

Federico Agustin Gomez vs Alexander Bublik (Non prima 10:30)

Court 2 – ore 08:00

Miguel Reyes-Varela / John-Patrick Smith vs David Pel / Bart Stevens

Ye Cong Mo / Sheng Tang vs Ivan Dodig / Rafael Matos

ATP 250 Hangzhou 🇨🇳 (Cina) – Il programma di domani

CENTER COURT – ore 07:30

Marin Cilic vs Yoshihito Nishioka

Roberto Carballes Baena vs Mitchell Krueger

Holger Rune vs Yasutaka Uchiyama (Non prima 10:30)

Zhizhen Zhang vs Mattia Bellucci (Non prima 13:30)

COURT 1 – ore 07:30

Jamie Murray / John Peers vs Rinky Hijikata / Mackenzie McDonald

Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth vs Julian Cash / Lloyd Glasspool / Rigele Te vs Ariel Behar / Robert Galloway (Non prima 10:00)