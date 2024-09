Bronzetti si arrende in semifinale a Monastir: Sramkova spegne il sogno della romagnola

Il cammino di Lucia Bronzetti nel WTA 250 di Monastir si è interrotto bruscamente in semifinale. Sul cemento tunisino, la tennista romagnola ha dovuto cedere il passo alla slovacca Rebecca Sramkova, numero 136 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e mezza di battaglia.

Una sconfitta che sa di occasione mancata per Bronzetti, che partiva con i favori del pronostico. L’azzurra ha faticato particolarmente con la seconda di servizio, vincendo solo il 40% dei punti su questa fondamentale e concedendo ben otto palle break all’avversaria.

Fin dall’inizio, Bronzetti si è trovata a rincorrere. Un break immediato ha messo subito in salita il match per l’italiana. Nonostante un sussulto nel quarto game, dove è riuscita a pareggiare i conti sul 2-2, Bronzetti non è riuscita a mantenere il ritmo. Sramkova ha dimostrato maggiore solidità, strappando nuovamente il servizio all’azzurra nel settimo game e replicando l’impresa nel nono, chiudendo così il primo set con un netto 6-3.

L’inizio del secondo parziale ha illuso i tifosi italiani. Bronzetti è partita con il piede giusto, conquistando un break in apertura che sembrava poter cambiare l’inerzia del match. Tuttavia, la gioia è stata effimera. Sramkova ha prontamente risposto nel quarto game, trovando il controbreak nonostante un tentativo di rimonta da 15-40 della romagnola.

Da quel momento, il set è proseguito sui turni di servizio, con entrambe le giocatrici che hanno cercato di non concedere ulteriori opportunità. Ma è stato nel momento decisivo che Bronzetti ha vacillato nuovamente. Nel decimo game, con il punteggio sul 5-4 in favore di Sramkova, l’azzurra ha concesso due palle break. La slovacca non si è fatta pregare, cogliendo la prima occasione per chiudere set e incontro sul 6-4.

WTA Monastir Lucia Bronzetti [7] Lucia Bronzetti [7] 3 4 Rebecca Sramkova Rebecca Sramkova 6 6 Vincitore: R. Sramkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Lucia Bronzetti 15-0 40-0 3-4 → 4-4 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 Lucia Bronzetti 15-0 40-0 2-3 → 3-3 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 df 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 df 15-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Rebecca Sramkova 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 2-0 → 2-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 df 1-0 → 2-0 Rebecca Sramkova 0-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Lucia Bronzetti 15-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Lucia Bronzetti 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-40 1-2 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-30 0-2 → 1-2 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 df 30-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Lucia Bronzetti 0-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi