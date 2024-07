ATP 250 Newport: Il Tabellone Principale. Adrian Mannarino guida il seeding

ATP 250 Newport – Tabellone Principale – erba

(1) Mannarino, Adrian vs Bye

Lestienne, Constant vs (WC) Opelka, Reilly

Qualifier vs Diallo, Gabriel

McDonald, Mackenzie vs (8) Hijikata, Rinky

(3) Michelsen, Alex vs Bye

Albot, Radu vs Cressy, Maxime

Mayot, Harold vs Kovacevic, Aleksandar

Mochizuki, Shintaro vs (7) Rinderknech, Arthur

(6) Vukic, Aleksandar vs Wong, Coleman

(WC) Spizzirri, Eliot vs Qualifier

(WC) Quinn, Ethan vs Qualifier

Bye vs (4) Eubanks, Christopher

(5) Nakashima, Brandon vs Nava, Emilio

Mensik, Jakub vs Qualifier

Svajda, Zachary vs Paire, Benoit

Bye vs (2) Giron, Marcos