Jannik Sinner dopo l’accesso ai quarti di Wimbledon: “Sarà una partita difficile con Medvedev, lui sta giocando bene su erba” (sintesi video della partita con il gran punto di Jannik)

Jannik Sinner: “Io e Jasmine… è storico, ma speriamo di essere in tre. E’ molto bello ma domani abbiamo un’altra possibilità con Lorenzo. Siamo tutti contenti, lei sta facendo un’ottima stagione, Lorenzo ha alzato di nuovo il livello, Matteo sta tornando e tutti gli altri stanno vivendo un momento ottimo. Il tennis italiano è in buone mani”.

“Sono molto soddisfatto di essere di nuovo nei quarti di finale , è stato un match complicato e sono felice di averlo chiuso in tre set. E’ sempre difficile affrontare un giocatore che serve in quel modo, mancino e specialmente su erba. Il tie break è stato difficile, ero avanti 5-2 ed è bastato un errore per ritrovarmi sotto 5-6. A volte le cose possono cambiate per dei piccoli dettagli, avrei potuto perdere il set e ritrovarmi a lottare nel quarto o nel quinto. Sono felice di come sia riuscito a gestire le situazioni più complicate. La risposta credo sia stata una delle chiavi del match contro uno dei ragazzi che serve meglio sul tour, uno tra i più aggressivi”.

Sarà una partita difficile con Medvedev, lui sta giocando bene su erba. Sta servendo e sta rispondendo bene e ha la capacità di tenere la palla sempre bassa. Mi aspetto una partita tattica e una partita anche molto fisica con scambi lunghi. Quella di domani sarà una giornata importante per prepararmi e per capire come impostare il gioco”.

Non è il momento di pensare a quello che potrebbe accadere più avanti. Martedì mi aspetta una partita delicata, in un quarto di finale che qui è sempre speciale. Sono focalizzato solo su martedì. Mi aspetto una reazione da Daniil dopo la striscia di vittorie, è quello che ho fatto io per tirarmi fuori da una striscia negativa. Devo farmi trovare pronto anche perché siamo su una superficie difficile e diversa dalle altre.

Sono mancino di piede, sopra invece faccio tutto con la destra. Il golf? Tiro dalla parte del dritto, ma non parlerei di questo sport… io a golf vado solo a cercare le palline!”.