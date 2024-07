Jasmine Paolini vola al terzo turno di Wimbledon

Jasmine Paolini continua la sua avventura a Wimbledon, raggiungendo il terzo turno del prestigioso torneo sull’erba londinese. La tennista toscana, testa di serie del torneo, ha superato con autorità la belga Greet Minnen con il punteggio di 7-6(5) 6-2 in un’ora e mezza di gioco.

La performance di Paolini è stata caratterizzata da un gioco aggressivo e efficace: 29 colpi vincenti a fronte di soli 19 errori non forzati. La sua abilità in risposta è stata particolarmente notevole, convertendo 6 palle break su 12 opportunità.

Il primo set si è rivelato una vera battaglia per Paolini. Dopo essere andata sotto di un break per due volte, l’azzurra ha dimostrato grande carattere recuperando in entrambe le occasioni. Nonostante un momento di difficoltà sul 5-3, quando ha mancato l’occasione di chiudere il set, Paolini è riuscita a imporsi al tie-break per 7-5, grazie a un errore cruciale di Minnen e a un magnifico dritto lungolinea.

Nel secondo set, la fiducia acquisita ha permesso a Paolini di esprimere il suo miglior tennis. Con un parziale impressionante di 12 punti a 1, l’italiana si è portata rapidamente sul 4-0. Nonostante un breve calo di concentrazione che ha permesso a Minnen di accorciare le distanze, Paolini ha mantenuto il controllo, chiudendo il set e il match sul 6-2.

Questa vittoria non solo conferma il buon momento di forma di Paolini, ma rappresenta anche un importante passo avanti nella sua carriera su erba. Dopo aver superato un primo turno complicato contro Sara Sorribes Tormo, la toscana ha dimostrato di saper gestire la pressione e di poter competere ad alto livello in uno dei tornei più prestigiosi del circuito.

Il cammino di Paolini a Wimbledon continua: al terzo turno affronterà la canadese Bianca Andreescu, in quello che si preannuncia come un incontro molto interessante.

Slam Wimbledon J. Paolini [7] J. Paolini [7] 7 6 G. Minnen G. Minnen 6 2 Vincitore: J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 G. Minnen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 4-2 G. Minnen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 G. Minnen 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 G. Minnen 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 G. Minnen 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Paolini 15-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 G. Minnen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 J. Paolini 0-15 df 0-30 0-40 5-3 → 5-4 G. Minnen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 G. Minnen 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 G. Minnen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 G. Minnen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Statistiche 🇮🇹 Jasmine Paolini 🇧🇪 Greet Minnen Ace 0 0 Doppi falli 2 1 Percentuale prime di servizio 64% (37/58) 65% (55/84) Punti vinti con la prima 59% (22/37) 51% (28/55) Punti vinti con la seconda 52% (11/21) 38% (11/29) Punti vinti a rete 60% (9/15) 47% (8/17) Palle break convertite 50% (6/12) 50% (4/8) Punti vinti in risposta 54% (45/84) 43% (25/58) Vincenti 29 21 Errori non forzati 19 17 Punti totali vinti 78 64 Distanza coperta 2213.8 m 2143.4 m Distanza coperta per punto 15.6 m 15.1 m





Francesco Paolo Villarico