Da Chiasso: Boisson a -1 da Sinner. 18 vittorie di fila

18 vittorie consecutive, 3 titoli e più di 100 posizioni scalate per l’ingresso in Top 200 che si concretizzerà la prossima settimana. Questi sono i fantastici numeri della francese Lois Boisson, che battendo Irene Burillo Escorihuela per 6-1 6-3 è approdata in semifinale all’Axion Open di Chiasso. La tennista classe 2003 è una delle protagoniste più apprezzate al Tennis Club Chiasso, dove si sta disputando la 12ª edizione del torneo internazionale femminile con $60.000 di montepremi. Nella giornata di sabato 20 aprile, che si aprirà alle ore 12.00 con la finale di doppio, c’è grande attesa per la semifinale che Boisson giocherà contro la quarta testa di serie Anna Bondar. L’ungherese, ex 50 del mondo, ha vinto per 6-4 7-6(5) il match che ha aperto il programma del Centrale contro Francesca Curmi. Niente da fare invece per la svizzera Simona Walter, sconfitta 6-2 6-4 dalla specialista del rosso Julia Riera. L’argentina sfiderà la turca Berfu Cengiz, che ha eliminato la prima testa di serie Kayla Day per 2-6 6-4 6-3.

Boisson in Top 200, ma è solo l’inizio – Jannik Sinner si è fermato a 19 vittorie consecutive. Con quella nei quarti di finale dell’Axion Open Lois Boisson fa 18. Questo è ovviamente un paragone forzato, ma la pacatezza della francese classe 2003 per certi versi potrebbe ricordare quella del campione azzurro. Reduce da tre titoli consecutivi, Boisson è approdata in semifinale a Chiasso dominando per 6-1 6-3 la spagnola Irene Burillo Escorihuela: “Sto giocando benissimo, sulla terra sono ancora imbattuta e non me lo aspettavo, ma come è normale prima o poi perderò”. Nella giornata di giovedì la ventenne allenata da Florian Reynet aveva sconfitto anche la seconda testa di serie Darja Semenistaja, che nulla ha potuto per contrastare un tennis caratterizzato da una splendida capacità di costruire lo scambio e affondare al momento più opportuno. Il colpo che ruba l’occhio è il back di rovescio, uno dei migliori a livello femminile: “Sulla terra gioco bene: uso molto bene lo slice di rovescio e riesco a sfruttare bene il servizio in kick. A livello di classifica il mio obiettivo è quello di chiudere l’anno nelle prime 100, ma intanto mi sono garantita un posto nelle qualificazioni del Roland Garros e poi se dovesse arrivare una wild card tanto meglio”.

I risultati di venerdì 19 aprile

Quarti di finale

Berfu Cengiz b. Kayla Day (1) 2-6 6-4 6-4

Julia Riera (3) b. Simona Waltert (5) 6-2 6-4

Anna Bondar (4) b. Francesca Curmi 6-4 7-6(5)

Lois Boisson b. Irene Burillo Escorihuela 6-1 6-3