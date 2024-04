Sorteggi di Madrid: Grande attesa per i tabelloni principali

📺❤️ LiveTennis TV – Sinner, non indolore il passaggio dal veloce alla terra battuta

Si respira aria di grande tennis nella capitale spagnola, dove tutto è pronto per i tornei combinad Masters 1000 e WTA 1000 di Madrid. L’attesa è particolarmente alta per le cerimonie dei sorteggi dei tabelloni principali, che si terranno in due momenti distinti.Il sorteggio del tabellone femminile. Sarà interessante vedere le condizioni della numero 1 del mondo Iga Swiatek, grande favorita del torneo, e scoprire il cammino delle quattro tenniste italiane presenti in tabellone: Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan.. Tutti i riflettori saranno puntati sui top players, dal campione in carica Carlos Alcaraz al 24 volte campione Slam Novak Djokovic, senza dimenticare Rafael Nadal, che cercherà di ritrovare la forma migliore dopo gli infortuni. Occhi puntati anche su Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, le due punte azzurre del tennis maschile.

I sorteggi dei main draw rappresentano sempre un momento di grande emozione e curiosità, in cui i giocatori e gli appassionati scoprono i possibili incroci e le sfide da sogno che potremmo ammirare sul rosso della Caja Magica. Non resta che attendere con trepidazione le cerimonie di domenica e lunedì per conoscere il destino dei protagonisti del Masters e WTA 1000 di Madrid.





Marco Rossi