Ruud trionfa a Montecarlo: Djokovic si arrende in tre set. Sarà finale con Tsitsipas (sintesi video della partita e con il programma di domani)

Casper Ruud ha compiuto l’impresa nel Masters 1000 di Montecarlo, sconfiggendo il campione serbo Novak Djokovic con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-4 in una battaglia durata 2 ore e 18 minuti. Il norvegese si è guadagnato un posto in finale grazie a una vittoria cruciale, dopo un paio di stagioni caratterizzate da alti e bassi. Ad attenderlo nell’atto conclusivo ci sarà il greco Stefanos Tsitsipas.

L’incontro è iniziato con Djokovic sotto pressione, dovendo fronteggiare palle break contro un Ruud determinato a dettare il ritmo fin dall’inizio. Nonostante il norvegese abbia iniziato il match a velocità supersonica, il serbo è riuscito gradualmente a ridurre i suoi errori non forzati. Pur mostrando momenti di vulnerabilità, Ruud ha comandato il gioco con colpi insidiosi, aggiudicandosi il primo set e infliggendo a Djokovic la sua prima perdita di un parziale in questa edizione del torneo monegasco. Gli 11 errori di dritto del serbo e la sua bassa percentuale di punti vinti con la seconda di servizio lo hanno costretto a pensare alla rimonta.

Soffrendo in ogni scambio, Novak è apparso nuovamente affaticato durante il match, ma con l’ombra che avanzava sul campo centrale di Montecarlo, le sensazioni sono migliorate per Djokovic, almeno nel punteggio. Casper ha commesso tre doppi falli in un game cruciale, compromettendo le sue chances in un set già molto complicato. In appena 40 minuti, il numero uno del mondo ha forzato la partita al set decisivo, mentre Ruud sembrava aver perso la sua verve.

Molto paziente al servizio, Novak ha valutato attentamente ogni punto, ma Casper è riuscito a disarmare qualsiasi costruzione di gioco del suo avversario. Nemmeno l’aumento di intensità nelle gambe di Djokovic è bastato a frenare i potenti rovesci che arrivavano dall’altra parte della rete. Lontano dal cercare di dominare gli scambi lunghi, la tattica del serbo si è orientata verso l’aggressività e la rapidità degli scambi, anche se aveva ancora energie sufficienti per provare a ribaltare la situazione.

Accumulando errori di fronte alle risposte penetranti di Casper, è stato Djokovic ad arrendersi al servizio, concludendo così la sua avventura a Montecarlo. Dopo cinque scontri diretti, Ruud ottiene sulla Court Rainier III la sua prima vittoria contro un Novak che ha posto fine al suo percorso nel Masters 1000 monegasco con un doppio fallo.

La vittoria di Ruud rappresenta un risultato significativo per il norvegese, che ora si prepara ad affrontare Tsitsipas in una finale tutta da gustare. Per Djokovic, invece, si tratta di una sconfitta amara.

Court Rainier III – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Marcelo Arevalo / Mate Pavic OR [Alt] Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Sander Gille / Joran Vliegen

2. [8] Casper Ruud vs [12] Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 15:00)

ATP Monte-Carlo Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 4 6 4 Casper Ruud [8] Casper Ruud [8] 6 1 6 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 N. Djokovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 0-1 → 0-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 5-1 → 6-1 C. Ruud 0-15 df 0-30 df 0-40 df 4-1 → 5-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-0 → 2-0 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

🇷🇸 Novak Djokovic vs 🇳🇴 Casper Ruud

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇷🇸 Djokovic | 🇳🇴 Ruud |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | **255** | 236 |

| Aces | 3 | **4** |

| Double Faults | **2** | 4 |

| First Serve % | **58% (46/79)** | 56% (44/78) |

| 1st Serve Points Won % | **67% (31/46)** | 64% (28/44) |

| 2nd Serve Points Won % | **58% (19/33)** | 47% (16/34) |

| Break Points Saved % | **43% (3/7)** | 20% (1/5) |

| Service Games Played | **14** | 13 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇷🇸 Djokovic | 🇳🇴 Ruud |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | **200** | 161 |

| 1st Serve Return Points Won %| **36% (16/44)** | 33% (15/46) |

| 2nd Serve Return Points Won %| **53% (18/34)** | 42% (14/33) |

| Break Points Converted % | **80% (4/5)** | 57% (4/7) |

| Return Games Played | 13 | **14** |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇷🇸 Djokovic | 🇳🇴 Ruud |

|——————————|—————–|—————–|

| Net Points Won % | **74% (20/27)** | 50% (10/20) |

| Winners | **30** | 19 |

| Unforced Errors | 22 | **13** |

| Service Points Won % | **63% (50/79)** | 56% (44/78) |

| Return Points Won % | **44% (34/78)** | 37% (29/79) |

| Total Points Won % | **54% (84/157)**| 46% (73/157) |

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇷🇸 Djokovic | 🇳🇴 Ruud |

|——————————|—————–|—————–|

| Max Speed | 208km/h (129mph)| **209km/h (129mph)** |

| 1st Serve Average Speed | **193km/h (119mph)** | 190km/h (118mph) |

| 2nd Serve Average Speed | 151km/h (93mph) | **155km/h (96mph)** |

Il serbo ha servito meglio, con una percentuale più alta di prime di servizio (58% vs 56%) e di punti vinti sia sulla prima (67% vs 64%) che sulla seconda di servizio (58% vs 47%), salvando anche una percentuale più alta di palle break (43% vs 20%). In risposta, Djokovic è stato molto più efficace, vincendo il 44% dei punti totali, in particolare sulla seconda di servizio di Ruud (53%), e convertendo ben l’80% delle palle break. Djokovic ha anche dominato a rete, vincendo il 74% dei punti contro il 50% di Ruud, e ha messo a segno più vincenti (30 vs 19), nonostante abbia commesso più errori non forzati (22 vs 13). Nel complesso, Djokovic si è aggiudicato il 54% dei punti totali contro il 46% di Ruud, ma non è bastato per vincere la partita.





Francesco Paolo Villarico