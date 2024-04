La conferenza stampa di Jannik Sinner: “credo sia stata una grande partita, non solo per noi giocatori ma anche per il pubblico” (Video intervista e lo show di Rune)

Congratulazioni per la vittoria. Hai perso il secondo set con breakpoint mancati e i due match point. Cosa ti è passato per la mente in quel momento e come sei riuscito a dimenticare e andare avanti?

JANNIK SINNER: No, sicuramente è stata una partita difficile, no? Ho avuto alcune opportunità nel secondo set, ma non sono riuscito a sfruttarle. Ma, sai, questo è il tennis. A volte le sfrutti al primo breakpoint, a volte no.

Ho solo cercato di rimanere concentrato. Ho avuto delle chance nel tiebreak, poi lui ha giocato un punto molto buono.

Poi, la mia risposta è uscito di poco, ma, sai, può succedere. Ho solo cercato di rimanere concentrato per il terzo set. Mi aspettavo una partita molto dura, ed è stata così oggi, quindi sono molto orgoglioso di aver vinto e vediamo cosa succederà domani.

Questa è la tua migliore vittoria sulla terra battuta dal punto di vista del ranking dalla finale contro Alcaraz a Umago. La consideri una vittoria enorme, significativa, che ti dà una spinta di fiducia sul tuo livello sulla terra battuta?

JANNIK SINNER: Penso che nel primo torneo sulla terra battuta, a volte si verificano risultati strani, e sono solo felice del livello di gioco che ho espresso oggi, perché, sai, nel complesso, credo sia stata una grande partita, non solo per noi giocatori ma anche per il pubblico.

Spero che possa darmi fiducia per domani. Domani sarà una giornata completamente diversa, un avversario completamente diverso, un giocatore che ha vinto due volte qui. Ama le condizioni di questo torneo.

Non vedo l’ora di giocare una grande partita, almeno lo spero, e spero anche che la partita di domani mi aiuti per il futuro, per la stagione sulla terra battuta.





Marco Rossi