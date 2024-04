Il tennis è il secondo sport più seguito in Italia dopo il calcio (sondaggio Demos)

Il tennis in Italia è attualmente il secondo sport più seguito dagli appassionati dopo il calcio. La conferma della crescita impetuosa del nostro sport nel Belpaese viene da un sondaggio della nota società di rilevazioni statistiche Demos, che ha stilato la classifica delle dieci discipline più amate e seguite comparandole al 2016.

Le imprese dei nostri tennisti, iniziate con la vittoria a Monte Carlo di Fognini 2019, seguite dal periodo d’oro di Berrettini con la finale a Wimbledon e culminate con l’esplosione di Sinner e la vittoria in Coppa Davis dello scorso autunno, hanno portato il tennis ad un crescita notevole, passando da un seguito del 21% dei partecipanti al sondaggio del 2016 all’attuale 39%, con dato che segna un clamoroso sorpasso sulla Formula 1 come secondo sport più seguito. Con un +18% il tennis è la disciplina sportiva che ha registrato l’incremento maggiore nel periodo.

Riportiamo la top 10 del sondaggio, con gli scarti rispetto al 2016.

1 – Calcio: 53% (38% nel 2016)

2 – Tennis: 39% (21% nel 2016)

3 – Formula 1: 38% (34% nel 2016)

4 – Pallavolo: 31% (32% nel 2016)

5 – Atletica: 31% (30% nel 2016)

6 – Nuoto: 29% (32% nel 2016)

7 – Motociclismo: 29% (35% nel 2016)

8 – Ciclismo: 26% (25% nel 2016)

9 – Basket: 22% (21% nel 2016)

10 – Rugby: 11% (11% nel 2016)

Calcio (+15%) e tennis (+18%) sono i due sport con la crescita maggiore, mentre il motociclismo è quello calato maggiormente (-6%). Ulteriore conferma dell’interesse crescente per il tennis in Italia viene dai dati di ascolto tv, ma anche dalla presenza dei ragazzi nelle scuole tennis e praticanti in genere. Nel 2024, grazie a Jannik Sinner e non solo, stiamo vivendo un vero Rinascimento del tennis in Italia.

Marco Mazzoni