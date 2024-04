Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio degli Ottavi di Finale. Holger Rune dopo una battaglia di 3 ore e 31 minuti annula 2 match point e sfiderà Sinner ai quarti. In campo Lorenzo Sonego (LIVE)

Holger Rune, numero sette del mondo e finalista del Masters 1000 ATP di Monte-Carlo nel 2023, si è assicurato questo giovedì il ritorno ai quarti di finale del torneo monegasco e lo ha fatto in modo assolutamente epico.

Dopo aver giocato solo poche ore prima altri due set del suo incontro di secondo turno contro l’indiano Sumit Nagal, rinviato a causa della pioggia del giorno precedente, il ventenne danese ha impiegato 3 ore e 31 minuti per eliminare Grigor Dimitrov, nono nel ranking, con il punteggio di 7-6(9), 3-6 7-6(2), in un magnifico duello in cui il bulgaro ha avuto anche due match point nel dodicesimo gioco del terzo set. Rune si prepara ad affrontare nei quarti di finale Jannik Sinner, numero due del mondo. Il danese è in vantaggio nei confronti diretti per 2-1 contro l’italiano – lo ha sconfitto in semifinale nel 2023 qui a Monaco, e dovrà vincere di nuovo se vorrà rimanere nella top 10 ATP.

ATP Monte-Carlo Karen Khachanov [15] Karen Khachanov [15] 6 7 Daniil Medvedev [4] Daniil Medvedev [4] 3 5 Vincitore: Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 5-5 → 6-5 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 4-4 → 4-5 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-3 → 6-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 4-3 → 5-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 0-0 → 0-1

1. [15] Karen Khachanov vs [4] Daniil Medvedev

2. [7] Holger Rune vs [Q] Sumit Nagal 2T (non prima ore: 12:00)



ATP Monte-Carlo Holger Rune [7] Holger Rune [7] 6 3 6 Sumit Nagal Sumit Nagal 3 6 2 Vincitore: Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 S. Nagal 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 S. Nagal 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 H. Rune 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Nagal 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 H. Rune 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 S. Nagal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Nagal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 H. Rune 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 S. Nagal 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Nagal 30-0 40-0 2-2 → 2-3 H. Rune 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 S. Nagal 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Nagal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Nagal 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 H. Rune 0-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 S. Nagal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Rune 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Rune 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 H. Rune 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [1] Novak Djokovic vs Lorenzo Musetti



ATP Monte-Carlo Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 7 6 Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 5 3 Vincitore: Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 N. Djokovic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 6-5 → 7-5 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 6-5 L. Musetti 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 N. Djokovic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

4. Jan-Lennard Struff vs [2] Jannik Sinner



ATP Monte-Carlo Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 4 2 Jannik Sinner [2] Jannik Sinner [2] 6 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 J. Struff 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 df 2-4 → 2-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 J. Struff 15-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Struff 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Struff 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 J. Sinner 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Struff 0-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

5. [10] Hubert Hurkacz vs [8] Casper Ruud



ATP Monte-Carlo Hubert Hurkacz [10] Hubert Hurkacz [10] 4 2 Casper Ruud [8] Casper Ruud [8] 6 6 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 H. Hurkacz 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-5 → 2-5 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 H. Hurkacz 30-0 40-0 0-4 → 1-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 0-4 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 40-40 ace 40-A 0-2 → 0-3 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 0-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 3-5 → 4-5 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 3-4 → 3-5 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Alex de Minaur vs Alexei Popyrin



ATP Monte-Carlo Alex de Minaur [11] Alex de Minaur [11] 6 6 Alexei Popyrin Alexei Popyrin 3 4 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Popyrin 0-15 15-15 40-15 3-2 → 3-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Popyrin 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 A. Popyrin 15-40 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Popyrin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Miomir Kecmanovic vs [9] Grigor Dimitrov 2T (non prima ore: 12:00)



ATP Monte-Carlo Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 4 3 Grigor Dimitrov [9] Grigor Dimitrov [9] 6 6 Vincitore: Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 ace 3-5 → 3-6 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-5 → 4-6 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 M. Kecmanovic 15-15 ace 15-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 3-1 G. Dimitrov 0-15 0-30 df 0-40 df 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [5] Alexander Zverev vs [12] Stefanos Tsitsipas



ATP Monte-Carlo Alexander Zverev [5] Alexander Zverev [5] 5 6 Stefanos Tsitsipas [12] Stefanos Tsitsipas [12] 7 7 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-6 → 6-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 S. Tsitsipas 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-5 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 1-5 → 2-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 0-5 → 1-5 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 0-4 → 0-5 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Tsitsipas 0-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Zverev 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Zverev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Zverev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [7] Holger Rune vs [9] Grigor Dimitrov



ATP Monte-Carlo Holger Rune [7] Holger Rune [7] 7 3 7 Grigor Dimitrov [9] Grigor Dimitrov [9] 6 6 6 Vincitore: Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6-6 → 7-6 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 H. Rune 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 H. Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 H. Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Rune 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 H. Rune 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-3 → 2-4 H. Rune 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 H. Rune 15-0 30-0 0-2 → 1-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-1 → 0-2 H. Rune 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 7-8* 8-8* 9*-8 9*-9 10-9* 6-6 → 7-6 H. Rune 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 H. Rune 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-4 → 5-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 H. Rune 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 4-3 → 5-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 H. Rune 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1

5. [LL] Lorenzo Sonego vs [14] Ugo Humbert



ATP Monte-Carlo Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 7 3 1 Ugo Humbert [14] Ugo Humbert [14] 5 6 6 Vincitore: Humbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 ace 40-30 ace 1-4 → 1-5 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 0-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 U. Humbert 15-0 30-0 40-15 3-5 → 3-6 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 3-4 → 3-5 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 U. Humbert 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 U. Humbert 0-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 U. Humbert 15-0 15-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs [8] Maximo Gonzalez / Andres Molteni



ATP Monte-Carlo Simone Bolelli / Andrea Vavassori Simone Bolelli / Andrea Vavassori 6 6 Maximo Gonzalez / Andres Molteni [8] Maximo Gonzalez / Andres Molteni [8] 1 3 Vincitore: Bolelli / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Gonzalez / Molteni 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 S. Bolelli / Vavassori 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Gonzalez / Molteni 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 1-0

2. Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin vs [WC] Romain Arneodo / Sam Weissborn



ATP Monte-Carlo Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin 6 6 10 Romain Arneodo / Sam Weissborn Romain Arneodo / Sam Weissborn 7 2 5 Vincitore: Mahut / Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 N. Mahut / Roger-Vasselin 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 ace 5-2 5-3 6-3 6-4 df 7-4 7-5 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Mahut / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace 5-2 → 6-2 R. Arneodo / Weissborn 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 R. Arneodo / Weissborn 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 3-1 → 4-1 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 R. Arneodo / Weissborn 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 R. Arneodo / Weissborn 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 R. Arneodo / Weissborn 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 6-5 → 6-6 N. Mahut / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 R. Arneodo / Weissborn 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 5-3 → 5-4 R. Arneodo / Weissborn 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Arneodo / Weissborn 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 3-2 R. Arneodo / Weissborn 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 1-1 → 2-1 R. Arneodo / Weissborn 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 0-1 → 1-1 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

3. Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry vs [Alt] Marcelo Melo / Alexander Zverev



ATP Monte-Carlo Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry 4 6 Marcelo Melo / Alexander Zverev Marcelo Melo / Alexander Zverev 6 7 Vincitore: Melo / Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 M. Melo / Zverev 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 6-5 → 6-6 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 4-5 → 5-5 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 4-3 M. Melo / Zverev 15-0 ace 30-0 3-2 → 3-3 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Melo / Zverev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Melo / Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 15-0 15-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 M. Melo / Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

4. [4] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry OR [Alt] Marcelo Melo / Alexander Zverev