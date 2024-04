Matteo Berrettini dopo la sconfitta a Monte Carlo: “il tennis è uno sport così, non ti concede tempo”

In questa intervista, Matteo Berrettini parla della sua sconfitta al primo turno del torneo di Monte Carlo contro Kecmanovic. Ecco i punti principali che emergono dalle sue parole:

Berrettini ha faticato ad adattarsi alle condizioni di gioco molto diverse rispetto al torneo precedente a Marrakech. La differenza di temperatura e l’altitudine si sono fatte sentire, influenzando negativamente il suo gioco.

“Non so bene, poi da fuori è sempre diverso. Ovviamente non ho recuperato come avrei dovuto, però la differenza più grande è stata adattarmi alle condizioni. C’erano tanti gradi di differenza, l’altitudine \[di Marrakech\] si è fatta sentire… Fondamentalmente sentivo che non riuscivo a fare male con il mio gioco e quindi lui giocava meglio di me, era più solido.

Insomma, non ho fatto in tempo ad adattarmi alle condizioni, ci ho provato in tutti i modi, fino all’ultimo punto. Mi dispiace tanto perché è un torneo a cui tengo particolarmente, però sono super-orgoglioso di quello che fatto la settimana scorsa.”

È uno sport così, non ti concede tempo. Ci tengo a ringraziare il torneo per la wild card, tutte le persone che sono venute, lo stadio era pieno e mi sarebbe piaciuto fare meglio, ma questo è oggi, lo devo accettare.”

Sono così orgoglioso del cammino che sto facendo, perché era tanto tempo che non giocavo tre quattro tornei di fila con così tante ore in campo, con questa fisicità. Anche la differenza tra Phoenix e Marrakech, a Phoenix ho finito la settimana molto più stanco, invece a Marrakech stavo bene. Qui non ho perso perché ero stanco fisicamente, ma perché non mi sono adattato alle condizioni. Questo mi fa guardare in maniera molto positiva al futuro.”

Non credo che molte persone avrebbero detto che sarei tornato così, non mi aspettavo subito un titolo. Non è facile, quindi siamo molto contenti come team, ci dispiace per oggi ma ci sono tantissime cose positive.”

Penso ancora che il mio tennis su erba sia di alto livello, ma forse per scaramanzia non devo pensare troppo al futuro perché, quando l’ho fatto, sono successe cose brutte.

Non ho mai nascosto che Wimbledon è uno dei miei tornei preferiti e anche l’anno scorso ho dimostrato che lì riesco a trovare un’energia e degli stimoli diversi. Penso però veramente alla terra perché sono due anni che non ci gioco. Giocare a Roma, a Madrid, sono obiettivi molto importanti, per poi arrivare e giocare sull’erba.

Non so se giocherò a Monaco di Baniera (ha ricevuto una wild card). Lo sanno Francisco e gli altri se ho ricevuto l’invito”.





Marco Rossi