Masters 1000 Monte Carlo: Il programma di Mercoledì 10 Aprile 2024. Apre Lorenzo Sonego poi c’è Jannik Sinner. Parte l’avventura di Jannik a Montecarlo: per i bookie quote rasoterra contro Korda

Jannik Sinner apre la stagione sulla terra nel Masters 1000 di Montecarlo, primo appuntamento per l’azzurro dopo la vittoria di Miami. Ottenuto il bye al primo turno, per Sinner c’è l’ostacolo Korda, avversario con cui ha perso nell’ultimo precedente di Adelaide nel 2023. Questa volta però non c’è storia in quota, con gli esperti che offrono a 1,12 il successo del numero 2 del ranking contro il bis dello statunitense fissato tra 5,80 e 6 volte la posta. Per quanto riguarda il risultato esatto, comanda il 2-0 italiano a 1,40, mentre lo stesso parziale a favore di Korda – come in Australia – si gioca a 10,84.

Con l’uscita di scena di Alcaraz, Sinner diventa il grande favorito per la vittoria del torneo, dopo il successo di marzo a Miami. I betting analyst hanno quotato a 3,75 il trionfo dell’altoatesino, davanti a Djokovic proposto a 4.

Court Rainier III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alexei Popyrin vs [6] Andrey Rublev

2. Sebastian Korda vs [2] Jannik Sinner

3. [WC] Gael Monfils OR [LL] Aleksandar Vukic vs [4] Daniil Medvedev

4. [7] Holger Rune vs [Q] Sumit Nagal

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Alex de Minaur vs Tallon Griekspoor

2. Tomas Martin Etcheverry vs [12] Stefanos Tsitsipas

3. Alejandro Tabilo vs [8] Casper Ruud

4. Miomir Kecmanovic vs [9] Grigor Dimitrov

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [15] Karen Khachanov vs Francisco Cerundolo

2. [10] Hubert Hurkacz vs [Q] Roberto Bautista Agut

3. [6] Kevin Krawietz / Tim Puetz OR Alexander Bublik / Adrian Mannarino vs Karen Khachanov / Andrey Rublev

Court 9 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [LL] Lorenzo Sonego vs Felix Auger-Aliassime

2. Zhizhen Zhang vs [14] Ugo Humbert

3. [1] Rohan Bopanna / Matthew Ebden vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic

Court 11 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs [3] Marcel Granollers / Horacio Zeballos

2. Sander Gille / Joran Vliegen vs [2] Ivan Dodig / Austin Krajicek

3. Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry vs Tallon Griekspoor / Hubert Hurkacz