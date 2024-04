Danielle Collins: una stagione di successo e l’annuncio del ritiro

Danielle Collins sta vivendo un momento d’oro nel circuito del tennis femminile. Dopo aver vinto il titolo a Miami, ha continuato la sua striscia positiva conquistando anche il trofeo di Charleston. Questo successo non solo la pone come la giocatrice con più vittorie nel 2024, ma segna anche un annuncio significativo: la sua decisione di ritirarsi alla fine della stagione.

Collins ha affrontato sfide notevoli nella sua carriera, in particolare a causa di problemi di salute come l’artrite reumatoide e l’endometriosi. Queste condizioni hanno ostacolato la sua costanza, ma con il tempo ha imparato a gestirle efficacemente. Nonostante queste difficoltà, ha deciso di godersi un’ultima stagione memorabile, testimoniata dai successi a Miami e Charleston.

Le sue recenti vittorie riflettono non solo la sua abilità tecnica ma anche la sua tenacia mentale. Collins ha descritto il suo approccio in campo come aggressivo e focalizzato, anche contro avversari difficili come Kasatkina nella finale di Charleston, un match che ha vinto con un risultato apparentemente agevole ma che in realtà nascondeva sfide tattiche complesse.

Attualmente in una serie vincente di 13-0, Collins ha espresso soddisfazione per il suo livello di gioco e per il supporto ricevuto dai fan, sottolineando l’importanza di questi tornei nel suo calendario e il loro contributo al suo rientro nella top 15 mondiale.

Nonostante i successi recenti, il pensiero del ritiro non è negoziabile per Collins. La decisione di lasciare il circuito professionistico è maturata dopo anni di riflessione e non è influenzata dai risultati correnti o dalla sua posizione nel ranking mondiale. La scelta è dettata dal desiderio di iniziare un nuovo capitolo della sua vita, avendo dimostrato tutto ciò che desiderava nel mondo del tennis.

Collins chiude quindi la sua carriera nel 2024 con la consapevolezza di aver giocato il suo miglior tennis e con la determinazione di lasciare un segno importante nel mondo dello sport.





Francesco Paolo Villarico