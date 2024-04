Sinner e Sonego eliminati al primo turno nel doppio a Montecarlo

L’avventura di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego nel torneo di doppio del Masters 1000 di Montecarlo si è conclusa prematuramente. La coppia italiana è stata sconfitta dai belgi Sander Gille e Joran Vliegen con il punteggio di 6-7 7-5 10-7, dopo quasi due ore di battaglia.

Le statistiche mostrano una prestazione leggermente superiore di Gille/Vliegen rispetto a Sinner/Sonego. La coppia belga ha servito meglio, con una percentuale più alta di punti vinti sulla prima di servizio (82% vs 73%) e meno doppi falli (1 vs 3), nonostante una percentuale di prime di servizio leggermente inferiore (69% vs 71%). In risposta, Gille/Vliegen sono stati più efficaci, vincendo il 32% dei punti totali rispetto al 26% di Sinner/Sonego, in particolare sulla prima di servizio degli avversari (27% vs 18%). Entrambe le coppie hanno convertito il 50% delle palle break. Nel complesso, Gille/Vliegen si sono aggiudicati il 53% dei punti totali contro il 47% di Sinner/Sonego, dimostrando una maggiore solidità al servizio e una migliore capacità di mettere pressione agli avversari in risposta.

I primi quaranta minuti di gioco sono stati un piacere da vedere, con entrambe le coppie che hanno lasciato poco spazio in risposta. Nel tiebreak del primo set, un doppio fallo di Gille ha dato il via libera agli azzurri, che si sono presi un altro punto sulla battuta avversaria, chiudendo la frazione.

Il secondo set sembrava indirizzato verso Sinner e Sonego quando, sul 4-1, i belgi hanno cambiato marcia. Gille e Vliegen hanno strappato per due volte il servizio a Sonego, approfittando di una risposta troppo arretrata degli italiani.

Nel super tiebreak decisivo, la coppia belga ha preso il comando del gioco, chiamando spesso Sinner a rete e togliendolo dalla sua zona di comfort. Nonostante un tentativo di recupero degli azzurri, grazie a un gran passante di Sinner e a un errore di Gille, un doppio fallo del numero 2 al mondo ha chiuso la contesa.

Nonostante la sconfitta, i due italiani hanno mostrato un buon affiatamento e potenziale come coppia di doppio, lasciando ben sperare per il futuro.

ATP Monte-Carlo Jannik Sinner / Lorenzo Sonego Jannik Sinner / Lorenzo Sonego 7 5 7 Sander Gille / Joran Vliegen Sander Gille / Joran Vliegen 6 7 10 Vincitore: Gille / Vliegen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 J. Sinner / Sonego 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 ace 3-6 3-7 4-7 5-7 5-8 6-8 7-8 7-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 J. Sinner / Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-4 → 5-5 J. Sinner / Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Sinner / Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 J. Sinner / Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 J. Sinner / Sonego 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 1-0 → 1-1 J. Sinner / Sonego 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 3-1* df 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 J. Sinner / Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Sinner / Sonego 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Sinner / Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Sinner / Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Sinner / Sonego 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Sinner / Sonego 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

🇮🇹 Sinner/Sonego vs 🇧🇪 Gille/Vliegen

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Sinner/Sonego | 🇧🇪 Gille/Vliegen |

|——————————|——————|——————|

| Serve Rating | 283 | **301** |

| Aces | 3 | **5** |

| Double Faults | 3 | **1** |

| First Serve % | **71% (55/78)** | 69% (51/74) |

| 1st Serve Points Won % | 73% (40/55) | **82% (42/51)** |

| 2nd Serve Points Won % | 57% (13/23) | 57% (13/23) |

| Break Points Saved % | 50% (2/4) | 50% (1/2) |

| Service Games Played | 12 | 12 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Sinner/Sonego | 🇧🇪 Gille/Vliegen |

|——————————|——————|——————|

| Return Rating | 119 | **137** |

| 1st Serve Return Points Won %| 18% (9/51) | **27% (15/55)** |

| 2nd Serve Return Points Won %| 43% (10/23) | 43% (10/23) |

| Break Points Converted % | 50% (1/2) | 50% (2/4) |

| Return Games Played | 12 | 12 |

**TOTAL STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Sinner/Sonego | 🇧🇪 Gille/Vliegen |

|——————————|——————|——————|

| Service Points Won % | 68% (53/78) | **74% (55/74)** |

| Return Points Won % | 26% (19/74) | **32% (25/78)** |

| Total Points Won % | 47% (72/152) | **53% (80/152)** |





Marco Rossi