Precauzione e non allarme: Carlos Alcaraz pronto per Montecarlo nonostante i fastidi

Nel corso della mattinata di oggi, non sono stati pochi i media che hanno lanciato l’allarme sulle condizioni fisiche di Carlos Alcaraz, alla vigilia del suo debutto nel torneo diMontecarlo.

Si parlava di gravi problemi al suo avambraccio o addirittura che potesse ritirarsi prima di iniziare il torneo. Da quanto abbiamo appreso, si tratta solo di precauzione. È evidente che Alcaraz abbia dei fastidi, ma proprio per questa ragione non si stanno forzando gli allenamenti e non sta eseguendo il colpo di diritto per preservare al massimo la zona in vista di mercoledì, giorno del suo debutto, quando sarà pronto per ottenere quella che sarebbe la sua prima vittoria nel torneo.





Marco Rossi