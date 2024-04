Masters 1000 Monte Carlo: Il programma di Martedì 09 Aprile 2024. In campo Berrettini e Musetti in singolare e Bole-Vavassori nel doppio

Court Rainier III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Alex de Minaur vs [WC] Stan Wawrinka

2. Miomir Kecmanovic vs [WC] Matteo Berrettini (non prima ore: 12:30)

3. [1] Novak Djokovic vs Roman Safiullin OR [Q] Jaume Munar

4. [5] Alexander Zverev vs Sebastian Ofner

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Sebastian Korda vs Alejandro Davidovich Fokina

2. [10] Hubert Hurkacz vs Jack Draper (non prima ore: 12:30)

3. [WC] Gael Monfils vs Jordan Thompson

4. Arthur Fils vs Lorenzo Musetti

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Zhizhen Zhang vs Marcos Giron

2. [WC] Romain Arneodo / Sam Weissborn vs [PR] Ugo Humbert / Fabrice Martin

3. Nicolas Jarry vs Tomas Martin Etcheverry

4. Borna Coric vs Jan-Lennard Struff

Court 9 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Roberto Bautista Agut vs [LL] Facundo Diaz Acosta

2. [WC] Arthur Rinderknech / Valentin Vacherot vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori

3. Taylor Fritz / Holger Rune vs [7] Wesley Koolhof / Nikola Mektic

Court 11 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Santiago Gonzalez / Neal Skupski vs Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin

2. [6] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Alexander Bublik / Adrian Mannarino