Matteo Arnaldi esce di scena al primo turno a Montecarlo, Nagal si impone in rimonta (sintesi video della partita)

Matteo Arnaldi non è riuscito a superare il primo ostacolo al suo debutto assoluto nel Masters 1000 di Montecarlo. L’indiano Sumit Nagal si è imposto in rimonta con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-4 in due ore e trentasette minuti di gioco, diventando il primo tennista indiano a vincere un match in un torneo “1000” sulla terra battuta.

Le statistiche mostrano una prestazione leggermente superiore di Nagal rispetto ad Arnaldi. L’indiano ha servito meglio, con una percentuale più alta di prime di servizio (64% vs 55%) e di punti vinti sulla seconda (72% vs 43%), subendo anche meno doppi falli (1 vs 6). In risposta, Nagal è stato più efficace, vincendo il 43% dei punti totali rispetto al 39% di Arnaldi, in particolare sulla seconda di servizio dell’avversario (57% vs 28%), e convertendo il 67% delle palle break. Arnaldi, invece, ha messo a segno più ace (6 vs 1) e vincenti (40 vs 17), ma ha commesso anche più errori non forzati (27 vs 10). Nel complesso, Nagal si è aggiudicato il 52% dei punti totali contro il 48% di Arnaldi, dimostrando una maggiore solidità al servizio e una migliore capacità di sfruttare le occasioni in risposta.

L’incontro è iniziato con un sostanziale equilibrio, con entrambi i giocatori che hanno tenuto agevolmente i propri turni di servizio. Il primo a mostrare segni di cedimento è stato Arnaldi, che nel quinto gioco si è trovato in difficoltà sul 15-30, ma è riuscito a uscirne grazie a una buona dose di personalità e a un ace. Il ligure ha poi strappato il servizio a Nagal nel game successivo, salvo subire l’immediato controbreak a causa di alcuni errori non forzati.

Nel finale di set, Arnaldi si è dimostrato più aggressivo nei momenti chiave, aggiudicandosi il parziale per 7-5 grazie a un dritto anomalo vincente.

Tuttavia, nel secondo set, Nagal ha cambiato marcia dopo aver annullato una delicata palla break nel secondo game, breakkando per due volte consecutive il servizio dell’italiano e imponendosi con un netto 6-2.

Il terzo set ha visto Arnaldi subire il break alla terza occasione, ma il sanremese non si è arreso e ha recuperato lo svantaggio, portandosi sul 3-3. Tuttavia, nel momento cruciale del parziale, l’allievo di Alessandro Petrone ha disputato un pessimo game di servizio, cedendo nuovamente il break nel settimo game. Nagal, salito sul 4-3, ha annullato una palla del controbreak con una gran seconda e ha chiuso l’incontro al servizio due giochi più avanti per 6 a 4.

ATP Monte-Carlo Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 7 2 4 Sumit Nagal Sumit Nagal 5 6 6 Vincitore: Nagal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 S. Nagal 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 3-3 → 3-4 S. Nagal 0-40 0-15 0-30 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Nagal 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 S. Nagal 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-4 → 2-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Nagal 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Nagal 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Nagal 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-2 → 4-3 S. Nagal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 S. Nagal 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Nagal 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

🇮🇹 Matteo Arnaldi vs 🇮🇳 Sumit Nagal

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Arnaldi | 🇮🇳 Nagal |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | 226 | **264** |

| Aces | **6** | 1 |

| Double Faults | 6 | **1** |

| First Serve % | 55% (53/97) | **64% (64/100)**|

| 1st Serve Points Won % | **68% (36/53)** | 55% (35/64) |

| 2nd Serve Points Won % | 43% (19/44) | **72% (26/36)** |

| Break Points Saved % | 33% (3/9) | **56% (5/9)** |

| Service Games Played | 15 | 15 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Arnaldi | 🇮🇳 Nagal |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | 144 | **196** |

| 1st Serve Return Points Won %| **45% (29/64)** | 32% (17/53) |

| 2nd Serve Return Points Won %| 28% (10/36) | **57% (25/44)** |

| Break Points Converted % | 44% (4/9) | **67% (6/9)** |

| Return Games Played | 15 | 15 |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Arnaldi | 🇮🇳 Nagal |

|——————————|—————–|—————–|

| Net Points Won % | **67% (14/21)** | 55% (12/22) |

| Winners | **40** | 17 |

| Unforced Errors | 27 | **10** |

| Service Points Won % | 57% (55/97) | **61% (61/100)**|

| Return Points Won % | 39% (39/100) | **43% (42/97)** |

| Total Points Won % | 48% (94/197) | **52% (103/197)**|

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇮🇹 Arnaldi | 🇮🇳 Nagal |

|——————————|—————–|—————–|

| Max Speed | **214km/h (132mph)** | 193km/h (119mph) |

| 1st Serve Average Speed | **188km/h (116mph)** | 173km/h (107mph) |

| 2nd Serve Average Speed | **160km/h (99mph)** | 150km/h (93mph) |





Marco Rossi