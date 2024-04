Sara Errani si ferma in semifinale alla “Copa Colsanitas” di Bogotà. Sprecate troppe occasioni dall’azzurra

La corsa di Sara Errani nella “Copa Colsanitas” (WTA 250 – montepremi 267.082 dollari) si interrompe in semifinale. La tennista italiana, dopo aver disputato un torneo convincente sui campi in terra rossa di Bogotà, in Colombia, è stata sconfitta dalla giocatrice di casa Camila Osorio con il punteggio di 7-6(4), 6-4 in un’ora e 51 minuti di gioco.

La 36enne di Massa Lombarda, attualmente n.117 del ranking WTA, arrivava a questo appuntamento forte della semifinale in doppio raggiunta a Miami insieme a Jasmine Paolini. Nonostante la sconfitta odierna, Errani può essere soddisfatta del suo percorso nel torneo colombiano.

Per accedere alla semifinale, “Sarita” aveva superato in due set l’ucraina Starodubtseva, n.136 WTA, all’esordio. Successivamente, si era imposta in un’autentica battaglia contro la spagnola Sorribes Tormo, n.50 WTA e terza favorita del seeding, mantenendo il suo record di sette vittorie in altrettante sfide dirette. Nei quarti di finale, altra maratona vincente per Errani, questa volta contro la rumena Bara, n.178 WTA.

La semifinale contro Camila Osorio, n.85 WTA e sesta testa di serie, nonché campionessa dell’edizione 2021, si è rivelata un ostacolo complesso per la romagnola, nonostante avesse vinto entrambi i precedenti contro la 22enne colombiana di Cùcuta.

Peccato perchè l’azzurra nel primo set si è fatta rimontare un vantaggio di 4 a 0 e poi 5 a 3 prima di perdere la frazione al tiebreak per 7 punti a 4 senza procurarsi palle set.

Nel secondo set Sarita per due volte recuperava un break di svantaggio prima di cedere dal 4 a 3 e palla break per il 5 a 3 in suo favore, un parziale di tre game consecutivi che hanno consentito alla colombiana di vincere la partita per 6 a 4.

Nonostante la sconfitta, il torneo di Bogotà rappresenta un passo importante per Sara Errani nel suo percorso di risalita nel ranking WTA. Le prestazioni offerte dalla tennista italiana fanno ben sperare per un ritorno sempre più vicino nella top 100, traguardo che manca da diverso tempo.

Ora, per Errani, sarà il momento di recuperare le energie e prepararsi al meglio per i prossimi appuntamenti sulla terra rossa, superficie sulla quale ha dimostrato di poter ancora dire la sua ad alti livelli.

WTA Bogota Sara Errani Sara Errani 0 6 4 0 Camila Osorio [6] Camila Osorio [6] 0 7 6 0 Vincitore: Osorio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Camila Osorio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Camila Osorio 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Camila Osorio 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Sara Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 1*-2 2-2* 2-3* 2*-4 3*-4 4-4* 4-5* 4*-6 6-6 → 6-7 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Camila Osorio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Sara Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Camila Osorio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 Sara Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Camila Osorio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Camila Osorio 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico