Sara Errani è in semifinale a Bogotà

Sara Errani continua a brillare nell’ATP 250 di Bogotà, in Colombia, raggiungendo la semifinale dopo una dura battaglia contro la rumena Irina Bara. L’italiana, attualmente al 117° posto del ranking WTA, si è imposta con il punteggio di 4-6 6-2 6-3, dimostrando ancora una volta la sua tenacia e la sua abilità nell’adattarsi alle condizioni di gioco particolari, vista l’altitudine di 2500 metri e le caratteristiche della terra battuta sudamericana.

Dopo un primo set complesso, in cui Bara è riuscita ad avere la meglio, Errani ha iniziato a fare la differenza con il suo gioco vario e intelligente. In particolare, la bolognese ha fatto muovere l’avversaria a destra e a sinistra con infiniti slice velenosi, mettendo in difficoltà la rumena anche dal punto di vista fisico. Bara, infatti, ha accusato le condizioni climatiche, cedendo sia il secondo che il terzo set.

Nel parziale decisivo, la rumena si era portata avanti di un break sul 3-2, ma Errani non si è data per vinta. Con la sua esperienza e la sua determinazione, la 36enne italiana è tornata ai suoi livelli, ribaltando il punteggio e chiudendo il match sul 6-3.

Grazie a questa vittoria, Sara Errani raggiunge la posizione numero 100 del live ranking WTA, totalizzando 737 punti. In semifinale, affronterà la vincente del match tra la testa di serie numero 2, Tatjana Maria, e la testa di serie numero 6, la colombiana Camila Osorio, che potrà contare sul sostegno del pubblico di casa. In caso di approdo in finale, Errani rientrerebbe pienamente nelle prime 100 giocatrici del mondo, attestandosi intorno alla 88 esima posizione.

WTA Bogota Irina Bara Irina Bara 6 2 3 Sara Errani Sara Errani 4 6 6 Vincitore: Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Irina Bara 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Irina Bara 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Irina Bara 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Irina Bara 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Irina Bara 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Sara Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Irina Bara 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Irina Bara 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Irina Bara 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Irina Bara 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Sara Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Irina Bara 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Irina Bara 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Irina Bara 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Irina Bara 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi