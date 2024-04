Cocciaretto si arrende ad Azarenka: niente da fare a Charleston (Sintesi video della partita)

Si interrompe al secondo turno il cammino di Elisabetta Cocciaretto nel WTA500 di Charleston, negli Stati Uniti. Sulla terra grigia americana, la tennista marchigiana è stata sconfitta nettamente dalla bielorussa Vika Azarenka, numero 26 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-1 6-2. Cocciaretto non è mai riuscita a impensierire la sua avversaria, soffrendo particolarmente il peso di palla di Azarenka, specialmente quando si è trovata a giocare la seconda di servizio.

L’incontro, come il resto del programma, è iniziato con ritardo a causa della pioggia che ha colpito Charleston. Azarenka, grazie a questa vittoria, si guadagna l’accesso agli ottavi di finale, dove affronterà la sorpresa americana Taylor Townsend, numero 68 del ranking, che ha eliminato la russa Ekaterina Alexandrova, 15ª del mondo, con il punteggio di 7-5 6-2.

Nel primo set, dopo un avvio equilibrato, Azarenka ha cambiato marcia a partire dal quarto gioco. La profondità dei colpi della bielorussa si è rivelata un enigma per Cocciaretto, incapace di contrastare la maggior potenza della sua avversaria. Due break nel quarto e sesto gioco hanno permesso ad Azarenka di chiudere il set con un eloquente 6-1.

Nella seconda frazione, Cocciaretto ha subito un break in apertura, ma ha tentato una reazione, trovando il contro-break nel quarto game, sfruttando la quinta palla break. Un fuoco di paglia, però, poiché Azarenka ha ripreso il controllo del match, chiudendo con un perentorio 6-2.

Le statistiche evidenziano le difficoltà di Cocciaretto, che ha vinto solo il 24% dei punti quando ha messo in campo la seconda di servizio, mentre con la prima ha raggiunto il 59%. Percentuali che testimoniano la superiorità di Azarenka in questo match.





Marco Rossi