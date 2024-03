Da Miami: La conferenza stampa di Jannik Sinner e Grigor Dimitrov. Sinner “Sono molto felice di essere in questa posizione, ma per me, lo sport è una cosa e la vita è un’altra” (Video premiazione e intervista)

Jannik Sinner, dopo aver conquistato il prestigioso titolo al Masters 1000 di Miami, si è aperto sul significato di questa vittoria e sul suo status di nuovo numero 2 del mondo. L’italiano ha sottolineato che, più del ranking, è stata la sua performance eccezionale in semifinale e finale a significare molto per lui.

“Sono orgogliosissimo del risultato. Ho cominciato la settimana soffrendo un po’, non ho avuto tanto tempo per adattarmi a questi campi. L’inizio è stato difficile, proseguendo il torneo mi sono sentito sempre meglio e oggi penso di aver giocato bene. Sono contento di come ho gestito le varie situazioni, sono state due ottime settimane. Quello che è stato è stato, cerco di migliorare e di apprezzare il momento che sto vivendo. Non so se questa sarà l’ultima volta che vivrò questa situazione e me la godo. Ora arriverà la terra battuta e sarà tutto diverso, ma è vero che la stagione sul duro fino ad adesso è stato bellissima.

Buona Pasqua. Grigor (Dimitrov), è così bello vederti giocare a questo livello. Hai lavorato tantissimo, ti ho visto a Montecarlo, è bello non solo giocare con te ma anche parlare con te. Hai un team fantastico dietro di te, c’è tanto lavoro dietro questi risultati e congratulazioni a voi. Grazie al mio team per lavorare ogni giorno, ci abbiamo messo un sacco di lavoro, cerchiamo di lavorare: questi risultati sono bellissimi da condividere con voi, con chi guarda a casa, con le persone che mi sono vicine e che cominciano a conoscermi un pochino in più.

Grazie al direttore del torneo, abbiamo parlato prima della finale e mi avevi detto ‘speriamo che la terza volta sia quella buona’. Questo è uno dei migliori tornei, ringrazio tutti quelli che rendono possibile questo torneo. In ultimo l’atmosfera è stata bellissima in questi dieci giorni, questo per me è uno dei tornei più importanti: ho fatto la finale quattro anni fa, è stato bello tornare e spero di rivedervi l’anno prossimo.

Un grande onore, comunque nella mia mente è solo un numero. Ovviamente resta un grande traguardo. Dal posto dove vengo io – una famiglia tranquilla dove mia mamma e mio padre vanno ancora a lavorare – nessuno si sarebbe aspettato una cosa del genere. È fantastico essere in questa posizione, ma se faccio miglioramenti in campo vale ancora di più”.

“Sono molto felice di essere in questa posizione, ma per me, lo sport è una cosa e la vita è un’altra,” ha detto Sinner, riflettendo sulle sue umili origini e sull’importanza di godersi ogni momento di successo. Ha espresso un particolare apprezzamento per le giornate speciali che porta la vittoria di un torneo, indipendentemente dalla sua grandezza.

“Essere il numero 2 è una sensazione incredibile, non avrei mai pensato di arrivare a questo punto. Vengo da una famiglia molto normale; mio padre e mia madre lavorano ancora,” ha condiviso Sinner, sottolineando come la sua ascesa nel tennis professionistico sia ancora per lui fonte di stupore e gratitudine.

Parlando della sua solidità mentale e del controllo in campo, Sinner ha rivelato come il suo approccio al gioco sia cambiato nel tempo. “Quando sei giovane, non gestisci queste situazioni come lo faccio ora,” ha commentato, sottolineando l’importanza di restare reattivo piuttosto che passivo durante i match.

Sinner ha anche risposto al complimento di Daniil Medvedev, che lo ha descritto, insieme a Carlos Alcaraz, come uno dei giocatori destinati a dominare il circuito. “Significa molto, ma ancora devo dimostrare,” ha dichiarato Sinner, consapevole che ogni torneo è una nuova opportunità.

Durante l’intervista, Sinner ha discusso della sua capacità di rimanere focalizzato e combattivo sul campo, una qualità che lo distingue nei momenti critici delle partite. “La mia personalità è quella di cercare di rimanere calmo, ma dall’altro lato, devi attaccare. Se perdo la partita attaccando e cercando di prenderla, per me è meglio che stare indietro e vedere cosa succede,” ha detto, delineando la sua filosofia di gioco aggressiva.

Guardando al futuro e alla stagione su terra rossa, Sinner è cauto ma ottimista. Ha menzionato specificamente il suo desiderio di migliorare su questa superficie e ha espresso interesse per i tornei imminenti, come quello di Monaco e Roma, quest’ultimo particolarmente significativo per lui giocando davanti al pubblico di casa.

Sinner ha poi riflettuto sul ruolo dei suoi genitori nella sua vita e carriera. Nonostante il loro lavoro impegnativo, l’affetto e il sostegno familiare rimangono una costante nella sua vita, evidenziando la separazione tra la sua realtà professionale e quella personale.

Sinner ha espresso un senso di separazione tra il suo successo professionale e la sua vita personale. “Continueranno a fare la loro vita, e io farò la mia,” ha detto, riferendosi ai suoi genitori. Questo senso di indipendenza e di equilibrio personale evidenzia la sua maturità non solo come atleta ma anche come individuo.

Con la vittoria a Miami, Sinner non solo ha consolidato la sua posizione come una delle stelle emergenti del tennis mondiale ma ha anche dimostrato la maturità e la consapevolezza necessarie per affrontare le sfide future e perseguire l’obiettivo di diventare il numero 1 del mondo.

Dopo un percorso straordinario al Miami Open che lo ha visto sconfiggere avversari del calibro di Hurkacz, Alcaraz e Zverev, Grigor Dimitrov riflette sulla sua sconfitta in finale contro Jannik Sinner. Il tennista bulgaro, che ha riacceso la magia del rovescio a una mano, ha parlato della sua esperienza in Florida, dove ha sfiorato la giovinezza eterna e l’arduo lavoro che sta dietro alle sue prestazioni.

“Congratulazioni a Jannik e al suo team. Hai avuto un anno fino a qui eccezionale, stai giocando in maniera incredibile, congratulazioni a te e al tuo team. È bello guardarti ma non affrontarti. Oggi ho cercato di fare del mio meglio. Questo torneo è stato sempre difficile per me, forse il più difficile per me. È stato davvero speciale giocare davanti a voi, sono grato, ringrazio il mio box e lo guardo e mi sento un vincitore”.

“Sicuramente avrei dovuto bere un sorso in più di quella ‘fonte della giovinezza’”, scherza Dimitrov, riconoscendo il divario di età in campo ma preferendo concentrarsi sugli aspetti positivi della sua settimana. “È stata una settimana piena di determinazione, nonostante alcune difficoltà dietro le quinte. Battere giocatori di alta qualità ha avuto un grande significato per me.”

Nonostante la sconfitta, Dimitrov vede questa settimana come un trampolino di lancio per il futuro, menzionando la necessità di affrontare meglio le partite difficili e come queste esperienze possano prepararlo per le sfide future.

Riguardo a Sinner, Dimitrov lo elogia per la costanza e l’impressionante livello di gioco: “Chiaramente è la settimana di Jannik. Sta giocando un tennis incredibile, mantenendo uno standard altissimo.”

Tornando al suo ritorno nel top 10, Dimitrov riflette sul suo viaggio, che va oltre le vittorie recenti, e come queste esperienze accumulino saggezza e comprensione per affrontare le nuove generazioni di talenti come Sinner.

“Ritornare nella top 10 dopo tanto tempo è fantastico, ma ora si tratta di come posso rendere difficile la vita a questi ragazzi,” afferma Dimitrov, consapevole del percorso che lo attende.

Parlando della sua prossima sfida con Sinner, Dimitrov ha riflettuto su cosa potrebbe fare diversamente in futuro per cercare di superarlo, ammettendo che nella partita giocata non è riuscito a eguagliare il livello di gioco di Sinner o a contrastare efficacemente i suoi colpi.

In generale, Dimitrov ha elogiato Sinner come uno dei migliori giocatori al mondo al momento, evidenziando la sua costanza e la capacità di giocare al massimo livello in modo consecutivo. La performance di Sinner a Miami ha chiaramente impressionato Dimitrov, che lo considera un avversario formidabile e un talento davvero eccezionale nel circuito ATP.

Riguardo alle differenze tra giocare contro leggende come Federer e talenti emergenti come Sinner, Dimitrov fa un confronto umoristico, mettendo in luce la sua ammirazione per Federer e la sfida che rappresentano i nuovi campioni.

Infine, Dimitrov parla dell’importanza dell’auto-riflessione e del mantenere una prospettiva equilibrata tra successo e crescita personale. “Prima di essere un grande campione, devi essere una grande persona,” riflette, riprendendo le parole della madre, sottolineando che vive il tennis come una parte della sua vita e non l’intera esistenza.

Nel concludere, Dimitrov esprime un senso di gratitudine e determinazione. Nonostante la delusione per la sconfitta in finale, resta focalizzato sulle opportunità future e sul continuare a competere al massimo livello, mantenendo vivo il sogno e la passione per il tennis.





Francesco Paolo Villarico