Dimitrov rivela le chiavi del successo a Miami: Momenti decisivi e nuovi orizzonti “quel colpo sul 3 pari del terzo set ha cambiato le sorti della partita” (Video)

Grigor Dimitrov, dopo una semifinale emozionante contro Alexander Zverev a Miami, ha condiviso le sensazioni e le strategie che lo hanno portato a questa significativa vittoria. Con il punteggio di 6-4, 6-7, 6-4, il tennista bulgaro ha manifestato il suo talento, dimostrando di meritare pienamente il posto in finale.

Durante la conferenza stampa, Dimitrov ha sottolineato un momento chiave del match, un colpo istintivo sul 3 pari del terzo set, 15-40, che ha spostato l’inerzia a suo favore. Anche se afferma di non ricordare precisamente il colpo, il suo impatto sul gioco è stato innegabile, permettendogli di mantenere la concentrazione e di esercitare un break fondamentale per le sorti della partita.

Interrogato sul suo percorso a Miami, Dimitrov riflette sulla partita contro Tabilo, rivelando come questo match lo abbia aiutato a costruire la fiducia necessaria per superare le sfide successive. Questa vittoria non è stata solo un trionfo tecnico, ma ha segnato anche una conquista personale, rafforzando la sua capacità di adattarsi e di eccellere in condizioni mutevoli.

Grigor Dimitrov ha riflettuto sulla sua partita contro Tabilo, descrivendola come particolarmente impegnativa. Ha menzionato che, nonostante fosse sotto per 5-2 nel tie-break del secondo set, non ha mai perso la sensazione di avere una possibilità di vincere. Dimitrov ha sottolineato come ogni match sia un’opportunità per crescere e migliorare, notando che le condizioni di gioco cambiano costantemente, il che ha reso il suo percorso nel torneo impegnativo ma istruttivo. Ha riconosciuto la qualità del gioco di Tabilo, menzionando che, secondo le statistiche, quello è stato uno dei migliori incontri di Tabilo. La partita con Tabilo è stata un momento chiave per Dimitrov, aiutandolo a guadagnare fiducia e ad adattarsi meglio alle condizioni, che variavano da ventose a calde e umide, facendo fronte a diverse sfide ambientali durante il torneo.

Oltre agli aspetti tecnici, Dimitrov ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto da figure importanti, come Serena Williams, che era presente tra il pubblico. La loro amicizia, oltre al rispetto professionale, ha giocato un ruolo significativo nel suo percorso, evidenziando come le relazioni personali possano influenzare positivamente la carriera di un atleta.

Dimitrov ha anche riflettuto sulla sua carriera e sull’impatto di aver giocato in un’epoca dominata da leggende come Federer, Nadal, Djokovic e Murray. Contrariamente a considerarsi sfortunato, il bulgaro si ritiene fortunato per le opportunità di imparare e crescere, sfidando alcuni dei migliori giocatori della storia del tennis.

Infine, ha parlato del suo rapporto con l’allenatore Jamie Delgado, enfatizzando l’importanza di una collaborazione basata sulla fiducia, sulla dedizione e su un’etica del lavoro condivisa. Dimitrov vede questa partnership come un fattore chiave per il suo recente successo e per il ritorno nella top 10 del ranking mondiale.

Grigor Dimitrov ha espresso i suoi sentimenti riguardo alla collaborazione con l’allenatore Jamie Delgado usando le seguenti parole:

“Per me, credo che manchi un aspetto importante, che per me è più significativo di tutto, il fatto di aver collegato questi incontri uno dopo l’altro. Penso che la coerenza nel battere i giocatori top e quelli con un ranking peggiore sia per me un successo ben più grande di qualsiasi altra cosa.

Se fai questo, ottieni il ranking. Se fai questo, le cose vanno semplicemente meglio per te. Ma per farlo, devi attraversare tutto questo. La disciplina, il duro lavoro, tutta la dedizione, l’adattamento a giocatori molto diversi nel corso dei tornei, devi essere capace di fare questo costantemente.

Questo è successo negli ultimi 8, 9, 12 mesi. È stato difficile. Ho avuto partite molto, molto difficili che ho perso e per le quali sono ancora in un certo modo arrabbiato. Ma ho continuato a credere, ho continuato a lavorare.

Penso che la disciplina mi abbia portato a questo momento. Non c’è altro. Non mi sono discostato dal mio obiettivo, non ho mai deviato dal mio obiettivo. Avevo piccoli obiettivi durante ogni settimana e mettevo il mio fisico alla prova ogni giorno era anche molto importante per me. Ogni giorno che mi svegliavo e non avevo dolori che mi impedivano di allenarmi era già un successo per me.

Quindi, quando inizi a mettere insieme tutto questo, credo che sia quello di cui sono più orgoglioso. Ovviamente competere contro i migliori giocatori e batterli uno dopo l’altro, è sicuramente ciò che mi rende più felice.”





Francesco Paolo Villarico