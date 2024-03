Jannik Sinner ancora senza rivali a Miami: a bassa quota il successo contro Machac, l’azzurro in pole anche per la vittoria finale

Jannik Sinner ottiene la diciannovesima vittoria del 2024 – in 20 partite – contro l’australiano O’Connell e accede ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami. L’azzurro questa sera sfida il ceco Tomas Machac – mai affrontato in carriera – per un posto nei migliori quattro del torneo: a bassa quota il successo del numero 3 del ranking, offerto a 1,08 e 1,09, contro il 7,50 del ceco, capace ieri di regolare in due set Arnaldi. Un altro successo di Machac in due parziali, è lontano a 13 volte la posta, mentre lo stesso risultato a favore di Sinner si gioca a 1,30.

Il campione dell’ultimo Australian Open è il favorito anche per il trionfo finale, dato a 2,40, in vantaggio di un’inezia nei confronti di Carlos Alcaraz, capace di sconfiggere Sinner due settimane fa a Indian Wells e proposto ora a 2,50. Chiude il podio in lavagna Daniil Medvedev, a quota 4,50.

Scontri diretti e Quote

today, 20:00 QF Machac 🇨🇿 – Sinner (2) 🇮🇹 0-0 7.53 1.09

tomorrow, 01:30 QF Jarry (22) 🇨🇱 – Medvedev (3) 🇷🇺 0-1 5.01 1.18

tomorrow, —- QF Alcaraz (1) 🇪🇸 – Dimitrov (11) 🇧🇬 3-1 1.23 4.26

tomorrow, —- QF Zverev (4) 🇩🇪 – Marozsan 🇭🇺 0-0 1.27 3.87

today, 18:00 QF Garcia (23) 🇫🇷 – Collins 🇺🇸 0-3 2.73 1.46

tomorrow, 00:00 QF Alexandrova (14) 🇷🇺 – Pegula (5) 🇺🇸 0-1 2.41 1.57

tomorrow, —- SF Rybakina (4) 🇰🇿 – Azarenka (27) 🇧🇾 3-0 1.32 3.38