Da Miami: Parlano Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi (Con i Video con Sinner che soccorre una tifosa dopo un malore e poi colpisce anche il suo fisioterapista)

Jannik Sinner: “Oggi non è stato facile era un po’ ventoso e abbiamo avuto bisogno di un po’ di tempo per adattarci. Lui oggi ha utilizzato molti slice, io ho spinto molto sul rovescio provando a chiudere con il dritto. E’ stata difficile, anche mentalmente, ma bisogna accettare questo tipo di difficoltà e adeguarsi alle condizioni.

Per me all’epoca erano le prime esperienze sul tour quando persi contro di lui. Ora sono un giocatore totalmente differente, ho fatto molte esperienze e fisicamente sono cresciuto. Sono cambiato, sia come persona sia come giocatore, ma bisogna sempre fare attenzione in questi match, mai non dare nulla per scontato.

Non ci siamo mai affrontati ma guardo tanto tennis e so cosa aspettarmi da Machac. Sta giocando un ottimo tennis, gioca con il braccio libero e non a caso in questo torneo ha già battuto Rublev e oggi Arnaldi. Gioca benissimo, solido, inoltre sa gestire bene le partite anche con il vento”.

Lo chiamo quando mi sveglio a Simone (Vagnozzi( e parliamo della partita. Lui poi la guarda da casa e mi manda un messaggio con le sue impressioni, cosa è andato bene e cosa male. Nulla di più perché a volte fa bene staccare un po’ e stare solo con Darren, a volte sento il bisogno di cambiare, lo trovo utile. Con lui riprenderemo da Montecarlo”.

I veri fenomeni sono loro, fanno sembrare facile una cosa che facile proprio non lo è. Mi sono sentito fortunato nel fare questa esperienza con Alfie Hewitt, spero che sul circuito vengano organizzati questi tornei sempre più spesso. Mi è capitato di vedere le loro partite in Australia… a volte sono molto più divertenti delle nostre”.

Lorenzo Musetti: Ludovico mi ha fatto una bella sorpresa, e io ho ricevuto una bella sorpresa qui a livello di tennis.

E’ stata una settimana positiva e inaspettata ero arrivato qui con poche aspettative, speravo solo di poterlo giocare e poi si è trasformato nel miglior risultato dell’anno, sia in termini di risultato sia in termini di tennis espresso. Sono contento, questo sport mi ha insegnato che le cose possono cambiare da un momento all’altro, ora la speranza è di riuscire a portare questo Lorenzo nei prossimi mesi e nel resto della stagione.

C’è rammarico per il risultato , l’obiettivo è sempre quello di vincere, ma giocare contro il numero 1 del seeding, un giocatore in piena fiducia reduce dalla vittoria di Indian Wells, ovviamente non era facile. E’ stata una partita lottata, Carlos ha dovuto sudare e lo score inganna. In alcune situazioni mi sono messo un po’ di fretta e ho fatto delle scelte sbagliate, merito anche del suo gioco e della sua fisicità. E’ stato un buon match anche se si può far meglio.

E’ lo swing che aspetto di più , è un po’ come tornare a casa. Il mio primo torneo sulla terra battuta sarà Estoril, poi a Montecarlo avrò una bella cambiale da difendere ma lì mi sento a casa e in passato ho sempre fatto bene. Poi farò Barcellona, Madrid, Roma e lo Slam. Sarà una bella tournée sulla terra battuta ma prima voglio tornare a casa per poi ripartire con motivazione e stimoli nuovi”.

Matteo Arnaldi : Non sono riuscito a esprimermi, non mi sentivo al 100%. E’ stata una trasferta in crescendo, a Delray Beach e Los Cabos non stavo benissimo ma piano piano le cose sono migliorate… ad Acapulco e Indian Wells ho giocato molto bene, e qui ho ottenuto il mio miglior risultato in un mille. Da quando sono piccolo ho la fortuna di assimilare abbastanza in fretta, riesco a imparare dai match che gioco. Questo mi da fiducia e mi fa stare tranquillo per il futuro. Non sono contento della prestazione di oggi, ma imparerò anche da questo match.

Sulla partita c’è poco da dire, non mi capita spesso di perdere in due set. Qualche occasione l’ho anche avuta per ritrovare il mio tennis ma non ci sono riuscito. Fa parte del tennis, giornate del genere possono esserci. Negli ultimi due giorni non sono stato benissimo, un po’ di stanchezza, dolori muscolari, i sintomi classici dell’influenza. Anche con Shapovalov non stavo bene ma sono comunque riuscito a portarla a casa, oggi invece non sono riuscito a trovare il mio tennis e lui è stato bravo a non farmelo trovare”.

Ora tornerò a casa e mi prenderò un paio di giorni per rimettermi al 100%. Farò tutta la stagione sulla terra rossa, MonteCarlo, Barcellona, Madrid, Roma e Parigi. Finalmente tornerò a giocare in tornei che conosco già; mi fa piacere, conosco le condizioni e questo mi aiuterà”.