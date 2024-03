Marozsan stende Rune a Miami: lezione di tennis in un’ora (sintesi video della partita)

Una vera e propria lezione di tennis quella impartita da Fabian Marozsan a Holger Rune nel secondo turno del Miami Open 2024. Il giovane danese, al suo esordio nel tabellone principale, sperava di concludere questa tournée americana con un buon risultato, ma si è invece trovato di fronte a un avversario in stato di grazia, capace di liquidarlo con un perentorio 6-1, 6-1 in appena 59 minuti di gioco.

Marozsan, numero 74 del ranking ATP, ha espresso un tennis di altissimo livello fin dal primo scambio, lasciando ben poco spazio alle velleità del più quotato rivale. Il ventunenne magiaro ha dimostrato ancora una volta che, quando è in giornata, può mettere in difficoltà chiunque si trovi dall’altra parte della rete.

Una sconfitta pesante per Rune, che dovrà ora riordinare le idee insieme al suo coach Patrick Mouratoglou in vista dei prossimi impegni sulla terra battuta europea. Il talento scandinavo, considerato uno dei più promettenti del circuito, è chiamato a un pronto riscatto per non vanificare quanto di buono fatto vedere finora in questa stagione dove ha ottenuto finale a Brisbane, Quarti ad Indian Wells e semifinale ad Acapulco.

Per Marozsan, invece, si apre una ghiotta chance per mettersi ulteriormente in luce in un torneo prestigioso come quello di Miami. Il suo tennis brillante e senza fronzoli potrà creare non pochi grattacapi anche ai prossimi avversari, a partire dal terzo turno dove se la vedrà con Alexei Popyrin n.45 del mondo.

ATP Miami Fabian Marozsan Fabian Marozsan 6 6 Holger Rune [6] Holger Rune [6] 1 1 Vincitore: Marozsan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 H. Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 H. Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 F. Marozsan 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 H. Rune 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 H. Rune 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 F. Marozsan 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-1 → 4-1 H. Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 F. Marozsan 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 H. Rune 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 1-0 → 2-0 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0





Marco Rossi