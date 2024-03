Challenger Napoli: Ecco le wild card Main draw e Qualificazioni (con la situazione aggiornata)

Domani, sabato 23 marzo, alle ore 18, saranno sorteggiati i tabelloni di qualificazione e i tabelloni principali di singolare e di doppio della Napoli Tennis Cup 2024, il Challenger 125 ATP organizzato da Master Group Sport, in collaborazione con il Tennis Club Napoli, in programma dal 24 al 31 marzo prossimo.

La Fitp ha assegnato le prime due delle tre wild card del tabellone principale (la terza sarà assegnata domani dagli organizzatori). Si tratta degli italiani Francesco Passaro, nato nel 2001, e di Francesco Maestrelli, nato nel 2002. Il primo con un best ranking Atp al numero 108, il secondo al numero 149, entrambi grandi speranze del tennis italiano, con l’obiettivo di entrare nei top 100 del mondo quest’anno. Per il torneo di qualificazione, che inizierà domenica 24 marzo, assegnate tre delle quattro wild card; si tratta di tre italiani: Jacopo Berrettini, 25 anni, fratello minore di Matteo, e dei due Under 20 Peter Buldorini e Gianluca Cadenasso.

Intanto, è ufficiale il rinnovo della partnership tra il Challenger 125 di Napoli e il Gran Premio Lotteria di Agnano. Grazie all’accordo tra il Tennis Club Napoli e Ippodromi Partenopei, i possessori del biglietto di ingresso della Napoli Tennis Cup riceveranno un coupon omaggio per assistere alla 75esima edizione della corsa internazionale di trotto in calendario il 1° maggio all’ippodromo di Agnano, tappa dell’Uet Elite Circuit.

Infine, la Napoli Tennis Cup lancia le promozioni per il torneo ormai alle porte. I tesserati FITP potranno beneficiare di uno sconto sull’acquisto dei singoli biglietti per tutti gli otto giorni del torneo. Nelle giornate di gare di martedì 26 e mercoledì 27 marzo, invece, le scuole tennis della Campania, con un massimo di cinque allievi insieme con il maestro accompagnatore, potranno usufruire dell’ingresso gratuito al torneo.

PROGRAMMA E BIGLIETTI:

Per rimanere aggiornati sulla Napoli Tennis Cup (tabelloni, risultati in tempo reale e fotogallery): www.tennisclubnapoli.it.

È possibile acquistare i biglietti presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket, sul sito Vivaticket.com e su azzurroservice.net ai seguenti link:

