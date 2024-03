Berrettini gioca un bel primo set, poi subisce la rimonta Murray a Miami. Sul 2-5 del secondo set Matteo barcolla per un giramento di testa

C’avevamo davvero creduto, ma alla fine non ce l’ha fatta, e abbiamo preso anche un discreto spavento, poi per fortuna rivelatosi solo un momento di crisi fisica superato senza problemi. Un gran bel Matteo Berrettini esce tra gli applausi del gigantesco Hard Rock Stadium, battuto in rimonta dal solito indomabile lottatore chiamato Andy Murray che si aggiudica il match di primo turno al Masters 1000 di Miami. 4-6 6-3 6-4 lo score conclusivo al termine di quasi 3 ore di durissima battaglia, anche più intensa di quel che racconta lo score, con moltissimi game lottati e lunghi, con scambi intensi e lotta su ogni palla. Berrettini ha disputato un buonissimo primo set, sia per colpi che soprattutto per intensità fisica, nella spinta e nella mobilità in campo. Dal secondo set l’azzurro è scemato lentamente ma progressivamente nell’efficacia del servizio, e allo stesso tempo Murray è notevolmente salito per aggressività e spinta, commettendo meno errori e inchiodando l’azzurro un buon metro all’indietro. Le due cose, sempre nel tennis, sono andate si pari passo e la partita si è ribaltata a favore di Andy, bravo a prendersi via via il campo anche grazie alla sua risposta, diventata più ficcante, e a un servizio più continuo ed efficace.

C’è stato un momento di paura sul 5-2 del secondo set, quando Berrettini dopo aver colpito out il primo servizio è letteralmente barcollato appoggiandosi sulla racchetta per non cadere a terra. Un vistoso sbandamento, la testa gli girava ed è arrivato il medico, che dopo aver misurato la pressione e controllato Matteo (ha preso degli zuccheri e integratori per tirarsi su) ha dato l’ok per la ripresa del match. Alla fine questo brutto episodio non ha inciso più di tanto sul match, già era nelle mani dello scozzese come inerzia, dove è rimasto sino alla conclusione pur nella dura lotta del terzo parziale. Purtroppo Berrettini ha pagato un durissimo primo turno di servizio nel terzo set, ben 18 punti, con un break subito che ha dato il via all’allungo decisivo del rivale. In quel game, ma anche da metà del secondo set, l’azzurro necessitava di un maggior supporto dalla prima di servizio, in termini di punti diretti e aperture del campo.

😨 Wow, Berrettini nearly fainted. Seems to be feeling very dizzy, currently having his blood pressure checked… pic.twitter.com/pRz3R0T1bO — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) March 20, 2024

Berrettini esce sconfitto nel suo primo match sul tour maggiore dallo scorso agosto e non è mai piacevole commentare una sconfitta di un così bravo tennista, grande e terribilmente sfortunato, ma da questa partita, di alto livello complessivo, può trarre utilissime e positive indicazioni. È piaciuto molto come Matteo sia rimasto in campo a lottare su ogni palla, terminando la partita in discreta spinta, andando oltre la fatica e provandoci sino alla fine. Proprio nell’ultimo game del match è stato lui a spingere a tutta, a comandare e provarci con grande intensità e potenza. Se un diritto fosse girato meglio (è uscito di un niente e sarebbe stato vincente) lo score sarebbe stato 15-30, e chissà che la pressione su di un Murray piuttosto verbale e nervoso non avrebbe rimescolato all’ultimo le carte in tavola. L’aspetto più positivo della sconfitta è la prestazione fisica e mentale di Berrettini, con un’ora e mezza di ottimo livello di gioco e una discreta tenuta anche con oltre due ore e mezza di lotta sulle gambe, con un tasso di umidità feroce che ha reso ancor più duro l’incontro e ha provocato il malessere del secondo set. Matteo non giocava a questo livello dalla scorsa estate. Ha perso, ma ha dimostrato di tenere botta alla grande, contro un Murray salito moltissimo per aggressività e profondità dei colpi dal secondo set.

Nel primo set Berrettini ha controllato molto bene il campo, grazie a un servizio più efficace e colpi da fondo piuttosto intensi e profondi. Potenza, ma non solo. Ottime le sue smorzate, spesso col primo colpo dopo la battuta, a non dare ritmo e riferimenti per le contro mosse di Andy, spaesato perché incapace di prendere fiducia nello scambio. Matteo ha strappato l’unico break in apertura di partita, quindi bravo a tenere i suoi game di battuta e controllare il gioco. Molte le sue rincorse laterali sulle aperture di campo dello scozzese; ottime diverse rincorse sulle palle corte, dove è arrivato con controllo del corpo in frenata, segnale di reattività nello scatto e anche poco affanno. Questo duro match di Miami conferma quanto abbia lavorato bene sul piano atletico. Ancora qualche errore di troppo col diritto, e un servizio che deve assolutamente ritrovare più continuità, senza la battuta non è mai il miglior Berrettini, mentre il rovescio ha sorpreso per tenuta nello scambio e molti back ben giocati. Addirittura una ciliegina, un passantone di rovescio in corsa a una mano che ha fatto saltare in piedi gli spettatori. Perla assoluta, che tiri quando senti la fiducia nelle gambe e nel braccio. Matteo lascia gli States con una finale al CH di Phoenix e una buona partita complessiva a Miami. Andrà sul rosso in Marocco, e la speranza è di rivederlo sano e così motivato a fare bene. I risultati, arriveranno.

Marco Mazzoni

La cronaca

Murray alza la prima palla nell’enorme catino del Hard Rock Stadium di Miami, ma è Berrettini a scattare bene dai blocchi. Risponde palle consistenti l’azzurro ed è lo scozzese a sbagliare per primo nello scambio. Sul 30 pari Matteo vince uno scambio sulla diagonale di rovescio, fatto davvero inusuale contro il rovescio di Murray e si procura una palla break. Se lo prende di forza Berrettini, regge bene nello scambio e spara un diritto lungo linea davvero pesante che sorprende il rivale, BREAK 1-0, ottimamente consolidato con un buon turno di battuta, vinto a 15 grazie a prime palle più precise che potenti, un attacco chiuso di volo e anche una smorzata precisa. Ottimo avvio, 2-0 Berrettini. Murray entra in partita, ma il vigore dei suoi colpi non minimamente paragonabile a quello dei migliori momenti, e nemmeno col servizio trova punti gratis. Complicato il sesto game di Matteo: niente aiuto dalla prima palla e anche il back di rovescio lo tradisce. Concede ma annulla una palla break, la qualità di gioco s’impenna. Berrettini mostra una buona forma fisica sprintando e frenando benissimo su di una smorzata ben giocata, Murray a sua volta sprinta e tocca vincente un recupero difficile sotto rete. Con un’altra smorzata di diritto ottima Matteo salva anche una seconda PB, fa il pugno a coach Roig, e poi ne tocca ancora una, perfetta. 4-2 Berrettini dopo 8 minuti nel game, con un’altra rincorsa. Matteo trova un colpo CLAMOROSO nel settimo game, un passante lungo linea col rovescio ad una mano degno di un sig. Wawrinka. Sorride compiaciuto il romano, soluzione estemporanea ma indica fiducia e game salde nel trovare equilibrio. Andy accusa il colpo, gioca davvero bene Matteo, si procura una chance del doppio break, e la spreca con un diritto in rete (se passava era vincente). Col servizio Murray resta in scia 3-4, ma Berrettini è intrattabile al servizio, vince 10 punti di fila e chiude il parziale 6-4 con un altro colpo top, un diritto difensivo in corsa lungo linea che diventa un vincente imprendibile. Dalle chance del contro break, l’azzurro è salito in cattedra. Troppi gli errori di Murray, poco incisivo con risposta e rovescio, generalmente i punti forti del suo repertorio.

Murray inizia al servizio il secondo set. Cerca di tenere una posizione più vicina alla riga di fondo per non dare troppo spazio a Matteo, ma niente può quando la battuta di Berrettini ingrana. Intenso lo sguardo di Matteo dopo una prima esterna vincente, che gli vale l’uno pari. Murray è molto nervoso, urla a se stesso rimproverandosi continui errori e mancanze, ma resta nel match con grinta. Berrettini non se ne cura, è molto focalizzato sul match, sprinta anche in difesa per contenere le palle cariche di spin dello scozzese. Il set avanza sui turni di battuta, con l’italiano un po’ calano come percentuale di prime ma molto attento a giocare bene il primo colpo di scambio. Il sesto game va ai vantaggi (primo del set), prima una grande smorzata di Matteo, poi uno splendido passante lungo linea di Andy. Un diritto in rete di Berrettini da tre quarti campo gli costa una palla break da difendere. Rischia l’accelerazione col diritto da sinistra Murray, ma gli va in corridoio. Tutta la grinta del 2 volte campione di Wimbledon esce in questo difficile gioco, risponde con efficacia, spinge con più intensità e strappa una seconda palla break. Bravo ad attaccare col diritto Matteo, non trova grande profondità ma angolo, e si salva di nuovo. Alla fine la spinta di Murray ha successo, si prende il BREAK alla terza chance con una risposta pungente. Qua Berrettini non ha trovato il miglior servizio (solo 58% di prime in campo nel set), e la differenza si è vista immediatamente. 4-2 e poi 5-2 Murray, dominante in questa fase del match grazie a un tennis molto più incisivo rispetto all’avvio. Servendo il primo punto dell’ottavo game, Berrettini tra prima e seconda palla ha un piccolo mancamento, si appoggia letteralmente con la racchetta a terra. Gli gira visibilmente la testa, arriva subito il medico sul Centrale, l’umidità è alta. Ingerisce una bustina di zuccheri Matteo e parla col medico. Misurano la pressione con la macchinetta. Dopo circa 5 minuti il gioco riprende, sembra in grado di continuare l’azzurro, che vince il punto e poi trova anche un Ace. Sfonda col diritto, vince il game Berrettini per il 3-5, e cerca di velocizzare lo scambio anche in risposta lasciando correre il diritto a tutta. Murray non si distrae, ottiene due Set Point sul 40-15, basta il primo, out la risposta di Berrettini. 6-3.

Berrettini serve all’avvio del terzo set, dopo una discreta sosta negli spogliatoi. Rischia una palla corta il romano, ma la contro smorzata è perfetta, 0-30. Ci si mette pure il nastro contro Matteo, una deviazione mortale e 0-40. Il servizio non va, sembra sconsolato l’azzurro, ma non molla. Si affida al diritto, e chiude la porta di volo sulla terza chance. Duro, durissimo il game, è una battaglia su ogni punto nel quale Matteo non fa la differenza col servizio. Dopo oltre 12 minuti, al 18esimo punto, Murray strappa il BREAK alla quarta chance, con 5 palle game non sfruttate da Berrettini. Andy sfrutta l’allungo servendo bene e spostando un Matteo un po’ meno rapido, per il 2-0. Purtroppo l’azzurro non riesce più a incidere in risposta da metà del secondo set, la rimonta appare difficile visto anche il piccolo malore accusato nel secondo set. È più vivace Murray, spinge molto col rovescio su quello di Berrettini, col back difensivo dell’azzurro meno ficcante e profondo. Si aggrappa a quel che gli resta l’italiano, ma il problema è trovare di nuovo efficacia in risposta, con una tendenza molto negativa. Murray serve bene, Berrettini sul 3-1 non ha ancora vinto un punto in risposta. È netta la differenza di spinta tra i due ormai, Andy sprizza energia da tutti i bori e spinge con ogni colpo, mentre Matteo è sempre più in difficoltà ad arginare il rivale in difesa. Con un servizio potente e poi un diritto a chiudere Berrettini salva una palla del doppio break sul 30-40. La fatica annebbia la lucidità, un errore di volo su di una palla raso rete ma non difficile costa al romano un’altra palla break. Per una volta regala Murray in risposta, raro errore in questa fase di match molto positiva per lui. Impietosa la statistica offerta da ATP media, con 8 punti giocati al servizio da Murray nel set, contro i 35 di Berrettini. Diventano 37, con un Ace, per 2-3. Improvvisamente Andy s’incarta al servizio, due errori, una bella risposta di Berrettini, per lo 0-40! Addirittura rischia e trova un Ace con la seconda palla lo scozzese, 30-40, poi un lob di Matteo esce di millimetri. Un gran treno passato per l’azzurro, purtroppo non è riuscito a prenderlo, 4-2 Murray. La lotta non si placa, cerca di spaccare lo scambio col diritto Berrettini, ma non ha più la rapidità coi piedi della prima parte del match ma la sua spinta è più che discreta. Murray va a servire per il match sul 5-4. Ci prova fino all’ultimo Berrettini, comanda un bello scambio sul 15-0, ma il diritto a tutta gli esce di un niente. Finisce in grande spinta Matteo, ottimo segnale dopo una partita così dura e il problema del secondo set, ma Andy chiude al primo match point, finisce 6-4 dopo quasi tre ore di dura battaglia. Bravo Murray a rimontare, ma bravissimo Berrettini a reggere sino alla fine. Un rientro con sconfitta sul tour maggiore, ma la sua tenuta e sprazzi di gioco sono confortanti.

Andy Murray vs [PR] Matteo Berrettini



ATP Miami Andy Murray Andy Murray 4 6 6 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 3 4 Vincitore: Murray Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Murray 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Murray 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 A. Murray 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 3-1 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 A. Murray 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 A. Murray 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Murray 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Murray 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-5 → 4-6 A. Murray 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-3 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-2 → 1-3 A. Murray 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-2 → 1-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Murray 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Murray (🇬🇧) vs Berrettini (🇮🇹)

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 309 vs 273

– Aces: 9 vs 8

– Double Faults: 1 vs 0

– First Serve: 56/83 (67%) vs 68/107 (64%)

– 1st Serve Points Won: 44/56 (79%) vs 51/68 (75%)

– 2nd Serve Points Won: 18/27 (67%) vs 18/39 (46%)

– Break Points Saved: 4/5 (80%) vs 9/11 (82%)

– Service Games Played: 15 vs 14

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 17/68 (25%) vs 12/56 (21%)

– 2nd Serve Return Points Won: 21/39 (54%) vs 9/27 (33%)

– Break Points Converted: 2/11 (18%) vs 1/5 (20%)

– Return Games Played: 15 vs 14

**POINT STATS:**

– Net Points Won: 18/26 (69%) vs 21/33 (64%)

– Winners: 27 vs 32

– Unforced Errors: 15 vs 23

– Service Points Won: 62/83 (75%) vs 69/107 (64%)

– Return Points Won: 38/107 (36%) vs 21/83 (25%)

– Total Points Won: 100/190 (53%) vs 90/190 (47%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: 214 km/h (132 mph) vs 216 km/h (134 mph)

– 1st Serve Average Speed: 191 km/h (118 mph) vs 199 km/h (123 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 158 km/h (98 mph) vs 178 km/h (110 mph)