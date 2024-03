Andrea Vavassori si complica la vita ma alla fine ottiene l’accesso al Main Draw del torneo Masters 1000 di Miami. Al primo turno sfiderà Cachin ed in caso di vittoria derby azzurro contro Jannik Sinner (con il tabellone completo con i qualificati)

📺❤️ LiveTennis Youtube – Alcaraz, ritrova sensazioni e fiducia. La vittoria a Indian Wells nel video Editoriale



La partita di qualificazione al Masters 1000 di Miami traè stata un vero e proprio rollercoaster emotivo. In due ore e ventisei minuti di gioco, il tennista italiano ha saputo scrivere un capitolo importante della sua carriera, vincendo con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-6(3) e qualificandosi per il main draw del torneo americano.Al primo turno sfiderà l’argentinoper poi in caso di vittoria affrontare in un derby tutto italiano

Vavassori ha iniziato la partita imponendo il proprio gioco, mettendo in difficoltà il monegasco con una difesa impenetrabile e attacchi chirurgici. La sua superiorità in campo è stata evidente sin dai primi scambi, permettendogli di chiudere il primo set con un convincente 6-2 grazie a due break che hanno messo in mostra la sua abilità nel leggere il gioco dell’avversario e anticiparne le mosse.

Il secondo set sembrava seguire lo stesso copione, con Vavassori che avanzava fino a un apparentemente inattaccabile 4-0. Tuttavia, in quel momento, il match ha preso una svolta inaspettata. L’italiano ha iniziato a sentire il peso della situazione, permettendo a Vacherot di rientrare in partita e di portarsi a casa il set per 6 a 4.

La tensione per Vavassori era palpabile, ma nonostante il momento difficile, è riuscito a trovare la forza per reagire. Il terzo set è stato un duello punto a punto, con entrambi i giocatori che non volevano cedere di un millimetro. Vavassori avanti per 3 a 2, con break, cedeva subito il servizio e si andava così al tiebreak.

È stato nel tiebreak che Vavassori ha trovato il coraggio di osare, guadagnando i mini-break decisivi nel quinto ed al nono punto che gli hanno permesso di chiudere il set 7-6(3) e assicurarsi un posto nel tabellone principale del torneo.

Questo match è stato un vero e proprio test di carattere per Vavassori, che non solo ha dimostrato grande maestria tecnica, ma anche una resistenza mentale degna di nota. Dal dominio iniziale alla battuta d’arresto, fino alla vittoria finale, la sua vittoria è la testimonianza di un atleta capace di non arrendersi mai, anche di fronte alle difficoltà più insidiose.

(1) Alcaraz, Carlos vs Bye

Vukic, Aleksandar vs Carballes Baena, Roberto

Lajovic, Dusan vs Monfils, Gael

Bye vs (33) Thompson, Jordan

(23) Musetti, Lorenzo vs Bye

Safiullin, Roman vs (Q) Schwartzman, Diego

(WC) Landaluce, Martin vs Munar, Jaume

Bye vs (16) Shelton, Ben

(11) Dimitrov, Grigor vs Bye

Tabilo, Alejandro vs (Q) Nakashima, Brandon

Ruusuvuori, Emil vs Hanfmann, Yannick

Bye vs (19) Mannarino, Adrian

(28) Korda, Sebastian vs Bye

(Q) Nava, Emilio vs (Q) Bautista Agut, Roberto

Galan, Daniel Elahi vs Shevchenko, Alexander

Bye vs (8) Hurkacz, Hubert

(4) Zverev, Alexander vs Bye

Auger-Aliassime, Felix vs (Q) Walton, Adam

Sonego, Lorenzo vs Evans, Daniel

Bye vs (31) Eubanks, Christopher

(20) Cerundolo, Francisco vs Bye

Ofner, Sebastian vs (WC) Nishikori, Kei

Djere, Laslo vs (Q) Wong, Coleman

Bye vs (15) Khachanov, Karen

(9) de Minaur, Alex vs Bye

Muller, Alexandre vs (PR) Kwon, Soonwoo

Altmaier, Daniel vs (Q) Mayot, Harold

Bye vs (24) Struff, Jan-Lennard

(26) Lehecka, Jiri vs Bye

Popyrin, Alexei vs Diaz Acosta, Facundo

(Q) Kovacevic, Aleksandar vs Marozsan, Fabian

Bye vs (6) Rune, Holger

(7) Ruud, Casper vs Bye

Kotov, Pavel vs Van Assche, Luca

Kecmanovic, Miomir vs (WC) Shang, Juncheng

Bye vs (27) Davidovich Fokina, Alejandro

(22) Jarry, Nicolas vs Bye

Draper, Jack vs Daniel, Taro

(Q) Seyboth Wild, Thiago vs Borges, Nuno

Bye vs (12) Fritz, Taylor

(14) Humbert, Ugo vs Bye

Hijikata, Rinky vs van de Zandschulp, Botic

Giron, Marcos vs Koepfer, Dominik

Bye vs (18) Baez, Sebastian

(30) Norrie, Cameron vs Bye

(LL) Nishioka, Yoshihito vs Cobolli, Flavio

Purcell, Max vs Fucsovics, Marton

Bye vs (3) Medvedev, Daniil

(5) Rublev, Andrey vs Bye

Machac, Tomas vs (WC) Blanch, Darwin

Murray, Andy vs (PR) Berrettini, Matteo

Bye vs (29) Etcheverry, Tomas Martin

(17) Bublik, Alexander vs Bye

Fils, Arthur vs Arnaldi, Matteo

Darderi, Luciano vs (PR) Shapovalov, Denis

Bye vs (10) Tsitsipas, Stefanos

(13) Paul, Tommy vs Bye

(WC) Damm, Martin vs Zhang, Zhizhen

O’Connell, Christopher vs (Q) Kopriva, Vit

Bye vs (21) Tiafoe, Frances

(25) Griekspoor, Tallon vs Bye

Michelsen, Alex vs (Q) Klein, Lukas

Cachin, Pedro vs (Q) Vavassori, Andrea

Bye vs (2) Sinner, Jannik

ATP Miami Valentin Vacherot Valentin Vacherot 2 6 6 Andrea Vavassori Andrea Vavassori 6 4 7 Vincitore: Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 6-5 → 6-6 V. Vacherot 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-5 → 6-5 A. Vavassori 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 V. Vacherot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 V. Vacherot 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 V. Vacherot 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-4 → 2-4 V. Vacherot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 V. Vacherot 0-15 0-30 0-40 df 0-2 → 0-3 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 V. Vacherot 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 V. Vacherot 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 V. Vacherot 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Vavassori 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Vacherot 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 234 vs 258

– Aces: 3 vs 5

– Double Faults: 5 vs 3

– First Serve: 70/106 (66%) vs 53/88 (60%)

– 1st Serve Points Won: 46/70 (66%) vs 40/53 (75%)

– 2nd Serve Points Won: 13/36 (36%) vs 17/35 (49%)

– Break Points Saved: 7/12 (58%) vs 0/4 (0%)

– Service Games Played: 15 vs 15

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 13/53 (25%) vs 24/70 (34%)

– 2nd Serve Return Points Won: 18/35 (51%) vs 23/36 (64%)

– Break Points Converted: 4/4 (100%) vs 5/12 (42%)

– Return Games Played: 15 vs 15

**POINT STATS:**

– Net Points Won: 25/47 (53%) vs 21/31 (68%)

– Winners: 18 vs 33

– Unforced Errors: 17 vs 12

– Service Points Won: 59/106 (56%) vs 57/88 (65%)

– Return Points Won: 31/88 (35%) vs 47/106 (44%)

– Total Points Won: 90/194 (46%) vs 104/194 (54%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: 213 km/h (132 mph) vs 216 km/h (134 mph)

– 1st Serve Average Speed: 197 km/h (122 mph) vs 196 km/h (121 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 172 km/h (106 mph) vs 158 km/h (98 mph)





Marco Rossi