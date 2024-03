Simona Halep si allena duramente. Forfait di Anisimova e Raducanu a Miami (Video)

Simona Halep sarà uno dei principali motivi per cui ogni appassionato di tennis dovrebbe prestare molta attenzione a tutto ciò che accadrà all’Open di Miami 2024. La rumena tornerà a competere, affrontando al primo turno Paula Badosa, e si può già vedere che si sta allenando duramente per arrivare nella migliore forma possibile. Saranno passati 560 giorni dal suo ultimo match giocato.

📺❤️ LiveTennis Youtube – Simona Halep si allena duramente



Amanda Anisimova non compete sui campi nel primo Grande Slam dell’anno, dopo un lungo periodo di inattività dovuto a problemi di salute mentale. La ventiduenne statunitense, che era arrivata in semifinale al Roland Garros, aveva pianificato di tornare a giocare all’Open di Miami 2024, ma è afflitta da fastidi fisici che posticiperanno il suo ritorno. Sarà sostituita da Ashlyn Krueger.

Emma Raducanu ha bisogno di accumulare minuti in campo, guadagnare fiducia e ritmo competitivo. Per questo motivo, subire un nuovo contrattempo fisico rappresenta un grave problema per la giocatrice britannica, che subirà un ulteriore rallentamento nel suo processo non potendo competere all’Open di Miami 2024. Problemi alla schiena le impediranno di partecipare e prolungare le buone impressioni che aveva lasciato in California.