Sorteggi del Miami Open: Scopriamo insieme gli orari Italiani per i tabelloni ATP e WTA

Il sorteggio dei tabelloni principali del torneo combined di Miami (Masters e WTA 1000), uno degli appuntamenti più attesi nel circuito ATP-WTA, è previsto a partire dalla giornata di oggi. Gli appassionati di tennis e gli addetti ai lavori sono in attesa di scoprire le sfide che caratterizzeranno le prime fasi di questo prestigioso evento.

Per il circuito WTA, il sorteggio si terrà oggi, domenica 17 marzo alle 13:00, orario locale di Miami. Gli appassionati italiani potranno seguire l’evento alle 18:00, orario italiano, per scoprire i primi accoppiamenti che vedranno protagoniste le migliori tenniste del mondo.

Il giorno successivo, lunedì 18 marzo, sarà la volta del sorteggio del tabellone maschile, anch’esso fissato per le 13:00 di Miami. Anche in questo caso, gli appassionati in Italia potranno sintonizzarsi alle 18:00 per scoprire come saranno distribuiti gli incontri tra i giocatori del circuito maschile.

Il Tabellone di qualificazione maschile verrà sorteggiato nel pomeriggio di oggi.

Questi momenti sono cruciali per definire i percorsi che porteranno i tennisti attraverso le varie fasi del torneo, in uno degli appuntamenti più importanti e ricch della stagione.





Marco Rossi