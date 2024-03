Challenger Merida: Il Tabellone Principale e di Quali. Un azzurro nel Md e uno nelle quali

Challenger Merida – Tabellone Principale – terra

(1) Crawford, Oliver vs Qualifier

Qualifier vs Hardt, Nick

Boitan, Gabi Adrian vs Qualifier

Mena, Facundo vs (7) Bellier, Antoine

(3) Boyer, Tristan vs Ayeni, Alafia

Pacheco Mendez, Rodrigo vs Trotter, James

Rybakov, Alex vs Wessels, Louis

Fancutt, Thomas vs (6) Popko, Dmitry

(8) Mayo, Aidan vs Cid Subervi, Roberto

Pichler, David vs Qualifier

(WC) Rubio Fierros, Alan Fernando vs (WC) Hernandez, Alex

Baris, Ozan vs (4) Dellien, Murkel

(5) Ficovich, Juan Pablo vs (WC) Aguilera, Emiliano

Qualifier vs Campana Lee, Gerard

Ejupovic, Elmar vs Qualifier

(Alt) Kozlov, Stefan vs (2) Gaio, Federico

(1) Langmo, Christianvs Bye(WC) Delgadillo, Guillermovs (Alt) Goldhoff, George

(2) Paz, Juan Pablo vs Bye

(WC) Steden, Nicolas vs (Alt) Kozlov, Boris

(3/Alt) Brumm, Jacob vs Bye

(WC) Delgado, Gerardo vs (9/Alt) Jauregui Sainz de Rozas, Rodolfo

(4) Martin, Dan vs Bye

Bye vs (7) Jose Ribeiro Lago, Elio

(5) Brown, Preston vs Bye

Bye vs (8/Alt) Mayo, Keenan

(6) Hilderbrand, Trey vs Bye

(WC) Herrera, Diego vs (Alt) Kumar, Pranav

1. [WC] Nicolas Stedenvs [12/Alt] Boris Kozlov2. [WC] Gerardo Delgadovs [9/Alt] Rodolfo Jauregui Sainz de Rozas3. [WC] Diego Herreravs [11/Alt] Pranav Kumar(non prima ore: 15:00)

Cancha Yucatan – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Guillermo Delgadillo vs [10/Alt] George Goldhoff

2. [5] Preston Brown vs [8/Alt] Keenan Mayo

Cancha Merida – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Dan Martin vs [7] Elio Jose Ribeiro Lago