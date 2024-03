Renzo Olivo (squalificato al Challenger di Santiago) attacca: “Gli arbitri e l’ATP abusano del proprio potere”

I primi mesi del 2024 sono caratterizzati da un Jannik Sinner fenomenale ma anche da un’atmosfera davvero “frizzante” a livello di intemperanze dei giocatori. L’ultimo caso quello dell’argentino Renzo Olivo, squalificato al primo turno del Challenger di Santiago per una protesta troppo veemente, come dimostra il video che pubblichiamo nuovamente. Il n.286 nella classifica mondiale non ha accettato di buon grado la sanzione, passando all’attacco dell’arbitro e anche dell’ATP. Secondo Olivo, c’è un abuso di potere a danno dei giocatori.

Dopo aver perso il punto, Olivo ha gridato al suo allenatore “(il giudice) è un delinquente!”. Poco dopo l’argentino ha mostrato al giudice di sedia il segno sulla terra rossa nei pressi della rete che a suo dire mostrava quanto lontano era arrivato il suo piede: “Se c’è qualcosa che ha toccato la rete, potrebbe essere stata la polvere alzata dalla frenata, perché il mio piede è rimasto sepolto qui. È un errore molto grave da parte loro”.

Dopo il colpo di Olivo al seggiolone, l’arbitro brasiliano Rafael Maia ha chiamato il supervisor ed è scattata la squalifica.

Così si è difeso Olivo in una breve dichiarazione raccolta da Clay, nella quale l’argentino accusa senza mezzi termini l’ATP. “Ho avuto una reazione istantanea e incontrollata che non giustifico. Ho detto quello che ho detto al mio allenatore, non direttamente al giudice come lui invece ha fatto notare al supervisor. Ma quella reazione deriva dal suo grave errore. Mi assumo la responsabilità del mio errore, ma non so chi si prende la responsabilità dell’errore arbitrale”, sostiene l’ex numero 78 del mondo.

“Ciò che ha peggiorato la situazione è che appena inizio a parlare con l’arbitro, lui mi provoca, mi parla in modo sarcastico. Dice anche al supervisor che gli ho detto in faccia (la parola “delinquente”). È una bugia da parte sua. Se l’arbitro avesse reagito diversamente non avrei calciato contro il seggiolone. Chiederò di non essere più arbitrato da lui perché succede sempre qualcosa e in un certo senso è diventato personale, perché è come se mi facesse sempre sentire così. Se le emozioni di un arbitro hanno la meglio sul suo controllo, è fregato. In genere è il giocatore che non domina le emozioni perché ha l’adrenalina alta, mentre l’arbitro è colui che deve gestire la situazione con calma”, continua Olivo.

“Ho scoperto la sera che mi avevano escluso dal doppio senza dirmi niente. Adesso devo subire anche la multa, il che mi sembra del tutto ingiusto. La situazione è pesante perché ho commesso un errore, ho pagato con la squalifica, ho pagato con l’esclusione dal doppio e per di più devo pagare una multa. Così tante punizioni per i giocatori penso siano un abuso di potere da parte dell’ATP e degli arbitri. Non abbiamo alcun tipo di difesa” conclude Olivo.

Una difesa rabbiosa quella dell’argentino, che provando a perorare la sua causa tira in ballo di nuovo il regolamento e una presunta mancanza di difesa per i giocatori. Chissà che questa nuova disputa e l’accusa di Olivo di non aver pronunciato le frasi riportate dal giudice di sedia al supervisor possa portare davvero ad una sorta di VAR nel tennis. In realtà, basterebbe saper controllare la propria reazione, anche di fronte ad una situazione di gioco poco fortunata, per non incorrere in queste sanzioni.

