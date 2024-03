Berrettini vs Cazaux: Sospensione per Pioggia e si riprenderà questa sera. Doppio impegno per l’azzurro in caso di vittoria (con il programma completo ed il video della partita)

L’incontro valevole per il secondo turno del Challenger 175 di Phoenix 2024, tra l’italiano Matteo Berrettini e il francese Arthur Cazaux, ha subito una brusca interruzione al termine del primo set a causa di un’imprevista pioggia. Il match, che ha visto il giovane francese aggiudicarsi la prima frazione per 6-3 grazie a un solo break, riprenderà questa sera.

La sospensione si è verificata dopo che già un primo avviso di pioggia aveva interrotto momentaneamente il gioco sul 2-1 in favore di Cazaux, causando una pausa di circa venti minuti. Tuttavia, al termine del primo set, con il punteggio di 6-3 per il francese, l’interruzione si è rivelata definitiva per la giornata, con Berrettini che si apprestava a iniziare il suo primo turno di servizio del secondo set.

La ripresa del match è ora programmata per la serata italiana di venerdì 15 marzo, collocandosi come seconda partita sul campo centrale dopo il confronto tra Kudla e Van Assche, ma non prima delle ore 21.00. Questo ritardo nella programmazione aggiunge un ulteriore elemento di incertezza e sfida per entrambi gli atleti, che dovranno mantenere alta la concentrazione e l’adattabilità per riprendere la competizione nelle migliori condizioni possibili.

Parlando nel match nel primo set Matteo dopo aver mancato una palla break nel primo gioco ha ceduto malamente il turno di servizio a 0 zero sul 2 a 3 con il francese che nell’ultimo game del parziale, sul 5 a 3, ha messo a segno tre ace (uno sulla palla set) ed un doppio fallo vincendo la frazione per 6 a 3. Poi la pioggia e la ripresa dell’incontro questa sera.

Il Challenger 175 di Phoenix rappresenta un importante appuntamento nel calendario tennistico, offrendo ai giocatori l’opportunità di accumulare preziosi punti ranking e di testare il proprio livello di gioco in preparazione agli impegni futuri. Per Berrettini, ex top 10 ATP, questo torneo è una tappa chiave nel suo percorso di ritorno ai vertici del tennis mondiale.

ATP Phoenix Arthur Cazaux [8] Arthur Cazaux [8] 0 6 0 Matteo Berrettini • Matteo Berrettini 0 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Berrettini 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 ace 5-3 → 6-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Cazaux 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

CENTER COURT – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Denis Kudla vs Luca Van Assche

2. [8/Alt] Arthur Cazaux vs [WC] Matteo Berrettini (non prima ore: 21:00)

3. [Alt] Thanasi Kokkinakis vs [5] Nuno Borges

4. [7] Aleksandar Vukic vs [Alt] Quentin Halys

5. [8/Alt] Arthur Cazaux OR [WC] Matteo Berrettini vs [Q] Terence Atmane (non prima ore: 03:00)

