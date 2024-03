Grande chance per Nardi a Indian Wells: è ripescato al posto di Etcheverry, esordirà direttamente al secondo turno

Luca Nardi entra come Lucky Loser nel Masters 1000 di Indian Wells, e ha una chance d’oro. Infatti a ritirarsi all’ultimo minuto è l’argentino Tomas Etcheverry, per un problema muscolare al polpaccio destro. Essendo l’albiceleste testa di serie n.30, Luca potrà esordire direttamente al secondo turno, contro il vincente di Kovacevic e Zhang.

Tomas Etcheverry has withdrawn from singles with a right hamstring strain. He will be replaced in the draw by lucky loser Luca Nardi.#IndianWells

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 7, 2024