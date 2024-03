Masters 1000 Indian Wells: Due tiebreak danno la vittoria a Matteo Arnaldi. Ora la sfida con Carlos Alcaraz

Matteo Arnaldi ha raggiunto il secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells per la prima volta nella sua carriera, dopo aver superato Luca Van Assche in una battaglia di oltre due ore conclusasi con il punteggio di 7-6(6) 7-6(3). Questa vittoria gli permette di affrontare Carlos Alcaraz nel prossimo turno.

Il match si è dimostrato intenso sin dal primo set. Arnaldi, nonostante un avvio difficile che lo ha visto subito sotto per 3-1 (e palla per il doppio break nel quinto gioco) a causa di alcuni errori non forzati, ha dimostrato grande carattere. Il tennista ligure è infatti riuscito a recuperare dopo non aver sfruttato tre palle del contro-break sul 2-1, approfittando invece della sua opportunità sul 3-2 per rientrare in partita, mostrando coraggio e aggressività negli scambi prolungati.

Il tiebreak del primo set ha visto Arnaldi salvare due set point contro Van Assche sul 4 a 6, prima di portarsi a casa il parziale, evidenziando la sua resistenza e capacità di gestire i momenti di pressione cosa non riuscita al transalpino che proprio sulla palla set ha commesso un doppio fallo.

Nel secondo set, Arnaldi ha incontrato delle difficoltà iniziali, perdendo il suo servizio a causa di alcuni errori ed è andato sotto per 1 a 4. Tuttavia, non si è dato per vinto, recuperando il break di svantaggio con un gioco di risposta eccezionale e dimostrandosi ancora una volta capace di mantenere la calma nei momenti critici, soprattutto quando si è trovato sotto nel punteggio di 4-5 0-30, mancando però nel gioco successivo sul 5 pari due palle break dal 15-40.

Il secondo tie-break ha segnato il momento decisivo del match, con Arnaldi che ha preso il comando grazie a un errore dell’avversario e ha continuato a giocare con determinazione, chiudendo il match a suo favore. La sua prestazione è stata sottolineata da 11 ace e un’impressionante percentuale di punti vinti sulla prima di servizio (79%), confermando la sua superiorità nel gioco.

La partita contro Alcaraz rappresenta ora una nuova sfida per Arnaldi, che entra in questo incontro forte di una vittoria importante e di un morale elevato, pronto a dimostrare ancora una volta il suo valore sul campo.

ATP Indian Wells Luca Van Assche Luca Van Assche 6 6 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 7 7 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 1*-3 2-3* ace 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 6-6 L. Van Assche 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 5-5 L. Van Assche 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 L. Van Assche 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-0 → 3-1 L. Van Assche 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 L. Van Assche 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* ace 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 df 6-6 → 6-7 L. Van Assche 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 L. Van Assche 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 4-5 L. Van Assche 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 3-3 → 3-4 L. Van Assche 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 L. Van Assche 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 L. Van Assche 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Van Assche vs Arnaldi

**SERVICE STATS:**

– Serve Rating: 263 vs 275

– Aces: 2 vs 11

– Double Faults: 5 vs 0

– First Serve: 44/81 (54%) vs 48/80 (60%)

– 1st Serve Points Won: 33/44 (75%) vs 38/48 (79%)

– 2nd Serve Points Won: 19/37 (51%) vs 15/32 (47%)

– Break Points Saved: 7/9 (78%) vs 1/3 (33%)

– Service Games Played: 12 vs 12

**RETURN STATS:**

– 1st Serve Return Points Won: 10/48 (21%) vs 11/44 (25%)

– 2nd Serve Return Points Won: 17/32 (53%) vs 18/37 (49%)

– Break Points Converted: 2/3 (67%) vs 2/9 (22%)

– Return Games Played: 12 vs 12

**POINT STATS:**

– Net Points Won: 9/18 (50%) vs 13/20 (65%)

– Winners: 16 vs 26

– Unforced Errors: 25 vs 23

– Service Points Won: 52/81 (64%) vs 53/80 (66%)

– Return Points Won: 27/80 (34%) vs 29/81 (36%)

– Total Points Won: 79/161 (49%) vs 82/161 (51%)

**SERVICE SPEED:**

– Max Speed: 215 km/h (133 mph) for both

– 1st Serve Average Speed: 194 km/h (120 mph) vs 193 km/h (119 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 161 km/h (100 mph) vs 170 km/h (105 mph)





Marco Rossi